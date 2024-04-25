Как украинцы пытаются спастись от вездесущей Родины. Эксперты о дальнейших перспективах конфликта - 25.04.2024 Украина.ру
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Как украинцы пытаются спастись от вездесущей Родины. Эксперты о дальнейших перспективах конфликта
Как украинцы пытаются спастись от вездесущей Родины. Эксперты о дальнейших перспективах конфликта - 25.04.2024 Украина.ру
Как украинцы пытаются спастись от вездесущей Родины. Эксперты о дальнейших перспективах конфликта
В украинском экспертном сообществе обсуждают, как можно наказать Россию и поможет ли пакет американской помощи вернуть утраченные киевским режимом территории. Начинают задумываться и над тем, за свои ли интересы воюют украинцы в этом конфликте
2024-04-25T06:31
2024-04-25T06:31
эксклюзив
сво
украина
всу
сша
военная помощь
мобилизация
руслан бортник
соскин
кость бондаренко
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Война со стороны Украины уже не национально-освободительная, украинцы воюют не за себя, а за интересы транснациональных компаний, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, заявленный Зеленским в качестве цели выход на границы 1991 года невозможен.Но конфликт продолжается, потому что это действительно хорошая инвестиция для США и для Европы. Ведь они нашли страну с такими вождями, которые готовы гнать своих граждан на убой, подчеркнул эксперт.Сколько это все продлится? Об этом задумываются уже и на Западе. Илон Маск заявил: "Больше всего меня беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети гибнут в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов на минных полях".Вместо стратегии — тактика. Пока она сводится к тому, чтобы укусить Россию побольнее. Украинский политолог Руслан Бортник в эфире интернет-канала Politeka предположил, что в этом году главной военной целью Киева может стать Крымский мост."Других символических целей мы (киевский режим — ред.), скорее всего, неспособны будем достигнуть. Например, освободить Донецкую область, или Херсонскую, или Харьковскую. Хотя бы 11%, которые контролирует сегодня Россия. А вот символические удары наносить под день рождения Путина, под 9 мая, под что-то еще, под 22 июня, под конференцию какую-нибудь международную. Это мы вполне способны наносить", - сказал политолог, добавив, что для этого могут быть использованы предоставляемые Штатами ATACMS.Символично, что среди названных украинским политологом дат предполагаемых "символических" ударов есть и 22 июня.Что касается американского пакета помощи, то его вовсе не стоит недооценивать. Это понимают в России. Оружие рано или поздно на Украине появится, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый. В интервью изданию Украина.ру он пояснил, что огромная часть средств этого пакета направлена на обеспечение американского контингента в Европе."Это тоже прямая помощь Украине, поскольку речь идет о разведке и инженерной поддержке", - сказал эксперт, добавив, что поэтому он бы не сбрасывал со счетов эти деньги. В то же время, по его словам, "Вашингтон сознательно посадил Киев на сухой паек, и до президентских выборов будет сознательно его на этом сухом пайке держать".При этом Скоробогатый отметил, что его удивляет небольшое количество денег, которое дали Киеву, так как фронт с их помощью удержать невозможно. По его мнению, если к оказанию помощи не подключится Европа, то "они (США — ред.) просто потеряют Украину еще до президентских выборов".Для выполнения планов российского руководства "надо устроить все таким образом, чтобы не дать оппонентам перевооружить остатки Украины и сохранить ее в качестве плацдарма", считает эксперт. Но события могут пойти и по негативному сценарию, поскольку на Западе есть силы, которые пытаются сломать тактику РФ по Украине, постоянно эскалируя конфликт.Чего добиваются эти силы? План Запада означает реальное уничтожение Русской цивилизации, считает лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По его мнению, изложенному в статье для РИА Новости, таким образом Запад хочет устранить со своего пути опасного конкурента."Россия не в первый раз объявлена "варварской страной" с целью организации на нее очередного крестового похода, который принесет ей "культуру и свободу", а на деле новые крестоносцы вновь попытаются ее уничтожить. И Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков", - отметил политик.А пока варварство в отношении собственных граждан демонстрирует как раз полностью подвластный Западу киевский режим. Из последних нововведений стоит отметить прекращение предоставления консульских услуг находящимся за границей украинцам мобилизационного возраста. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в соцсети Х, что он отдал соответствующее поручение, поскольку "пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной".Как тут не вспомнить шведского писателя Августа Стриндберга, сказавшего: "Когда государство начинает убивать людей, оно всегда именует себя Родиной".Нынешнее украинское государство многие украинцы с Родиной не путают и пытаются как могут спастись от его притязаний на их жизнь и свободу. Те, кто спасаются за границей, возможно, когда-то и вернулись бы, но киевский режим сам их отталкивает и превращает в беженцев.Как отметил в эфире канала "Дикий Live" известный украинский политолог Константин Бондаренко, отказ в консульских услугах создает предпосылки для того, чтобы тот или иной гражданин Украины, находящийся за границей, использовал своё право подать на политическое убежище.По мнению политолога, большое количество украинцев, столкнувшись с такой проблемой, так и поступят.
https://ukraina.ru/20240424/1054667537.html
https://ukraina.ru/20240423/1054648472.html
https://ukraina.ru/20240422/1054640880.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, всу, сша, военная помощь, мобилизация, руслан бортник, соскин, кость бондаренко, виктор медведчук, политика, эксперты, илон маск, дмитрий кулеба, леонид кучма, владимир зеленский, пётр скоробогатый, запад, россия
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, США, военная помощь, мобилизация, Руслан Бортник, Соскин, Кость Бондаренко, Виктор Медведчук, политика, эксперты, Илон Маск, Дмитрий Кулеба, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Пётр Скоробогатый, Запад, Россия

Как украинцы пытаются спастись от вездесущей Родины. Эксперты о дальнейших перспективах конфликта

06:31 25.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают, как можно наказать Россию и поможет ли пакет американской помощи вернуть утраченные киевским режимом территории. Начинают задумываться и над тем, за свои ли интересы воюют украинцы в этом конфликте
Война со стороны Украины уже не национально-освободительная, украинцы воюют не за себя, а за интересы транснациональных компаний, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, заявленный Зеленским в качестве цели выход на границы 1991 года невозможен.
Но конфликт продолжается, потому что это действительно хорошая инвестиция для США и для Европы. Ведь они нашли страну с такими вождями, которые готовы гнать своих граждан на убой, подчеркнул эксперт.
Сколько это все продлится? Об этом задумываются уже и на Западе. Илон Маск заявил: "Больше всего меня беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети гибнут в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов на минных полях".
Вместо стратегии — тактика. Пока она сводится к тому, чтобы укусить Россию побольнее. Украинский политолог Руслан Бортник в эфире интернет-канала Politeka предположил, что в этом году главной военной целью Киева может стать Крымский мост.
"Других символических целей мы (киевский режим — ред.), скорее всего, неспособны будем достигнуть. Например, освободить Донецкую область, или Херсонскую, или Харьковскую. Хотя бы 11%, которые контролирует сегодня Россия. А вот символические удары наносить под день рождения Путина, под 9 мая, под что-то еще, под 22 июня, под конференцию какую-нибудь международную. Это мы вполне способны наносить", - сказал политолог, добавив, что для этого могут быть использованы предоставляемые Штатами ATACMS.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Вчера, 10:48
Американцы заходят на Украину на тысячу лет. Украинские эксперты о новой зависимостиНа Украине продолжают обсуждать американскую помощь Киеву и вероятные последствия
Символично, что среди названных украинским политологом дат предполагаемых "символических" ударов есть и 22 июня.
Что касается американского пакета помощи, то его вовсе не стоит недооценивать. Это понимают в России. Оружие рано или поздно на Украине появится, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый. В интервью изданию Украина.ру он пояснил, что огромная часть средств этого пакета направлена на обеспечение американского контингента в Европе.
"Это тоже прямая помощь Украине, поскольку речь идет о разведке и инженерной поддержке", - сказал эксперт, добавив, что поэтому он бы не сбрасывал со счетов эти деньги. В то же время, по его словам, "Вашингтон сознательно посадил Киев на сухой паек, и до президентских выборов будет сознательно его на этом сухом пайке держать".
При этом Скоробогатый отметил, что его удивляет небольшое количество денег, которое дали Киеву, так как фронт с их помощью удержать невозможно. По его мнению, если к оказанию помощи не подключится Европа, то "они (США — ред.) просто потеряют Украину еще до президентских выборов".
Для выполнения планов российского руководства "надо устроить все таким образом, чтобы не дать оппонентам перевооружить остатки Украины и сохранить ее в качестве плацдарма", считает эксперт. Но события могут пойти и по негативному сценарию, поскольку на Западе есть силы, которые пытаются сломать тактику РФ по Украине, постоянно эскалируя конфликт.
киев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 06:45
Механизм подавления с истеричным Западом в тылу. Украинские эксперты с удивлением о финпомощи СШАВ украинском экспертном сообществе обсуждают возможные последствия предоставления Украине пакета западной помощи и думают над тем, что в итоге останется от Украины. И сколько останется украинцев
Чего добиваются эти силы? План Запада означает реальное уничтожение Русской цивилизации, считает лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По его мнению, изложенному в статье для РИА Новости, таким образом Запад хочет устранить со своего пути опасного конкурента.
"Россия не в первый раз объявлена "варварской страной" с целью организации на нее очередного крестового похода, который принесет ей "культуру и свободу", а на деле новые крестоносцы вновь попытаются ее уничтожить. И Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков", - отметил политик.
А пока варварство в отношении собственных граждан демонстрирует как раз полностью подвластный Западу киевский режим. Из последних нововведений стоит отметить прекращение предоставления консульских услуг находящимся за границей украинцам мобилизационного возраста. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в соцсети Х, что он отдал соответствующее поручение, поскольку "пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной".
Как тут не вспомнить шведского писателя Августа Стриндберга, сказавшего: "Когда государство начинает убивать людей, оно всегда именует себя Родиной".
Нынешнее украинское государство многие украинцы с Родиной не путают и пытаются как могут спастись от его притязаний на их жизнь и свободу. Те, кто спасаются за границей, возможно, когда-то и вернулись бы, но киевский режим сам их отталкивает и превращает в беженцев.
22 апреля, 05:46
Опасное президентство и преступные ухилянты. Украинские эксперты обнаружили, что власть неадекватнаНа Украине обсуждают приближающийся кризис легитимности власти, сожалеют о погубленной ядерной мощи и думают, не пора ли отказаться от института президентства
Как отметил в эфире канала "Дикий Live" известный украинский политолог Константин Бондаренко, отказ в консульских услугах создает предпосылки для того, чтобы тот или иной гражданин Украины, находящийся за границей, использовал своё право подать на политическое убежище.
По мнению политолога, большое количество украинцев, столкнувшись с такой проблемой, так и поступят.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУСШАвоенная помощьмобилизацияРуслан БортникСоскинКость БондаренкоВиктор МедведчукполитикаэкспертыИлон МаскДмитрий КулебаЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийПётр СкоробогатыйЗападРоссия
 
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