https://ukraina.ru/20240423/1054659224.html

Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу

Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу - 23.04.2024 Украина.ру

Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу

Если мы не закончим украинский кризис переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации в Европе.

2024-04-23T06:17

2024-04-23T06:17

2024-04-23T06:19

интервью

сша

донбасс

всу

украина

запад

россия

переговоры

финансовая помощь

европа

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Этого никто не хочет. Даже российские "ястребы" не хотят долго воевать в Европе. Но для этого надо устроить все таким образом, чтобы не дать оппонентам перевооружить остатки Украины и сохранить ее в качестве плацдарма.Это дилемма, которую российское руководство продолжает решать умеренными силами, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр СкоробогатыйОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Петр, изначально я хотел поговорить с вами о решении США выделить 61 миллиард долларов Украине, которые продлят агонию киевского режима на какое-то время. Но потом поступило сообщение от Минобороны РФ, что наши войска освободили Новомихайловку на Угледарском направлении, за которую давно шли упорные бои. Чего в итоге для нас больше в этом дне: позитива или негатива?- Идет тяжелая работа. Она будет идти дальше. Мы входим в президентские выборы в США с горящим фронтом. Он будет гореть и дальше, если внезапно не обрушится. А первые признаки обрушения фронта уже налицо.У ВСУ исчерпываются фронтовые резервы (стратегические еще остаются). Личного состава у них еще хватает, но его качество продолжает падать. Все-таки мобилизованная пехота серьезно отличается от профессиональной военной. Начинает действовать эффект смешения. Раньше эти профессиональные части понемножку разбавлялись мобилизованными и за счет количества они еще могли держать позиции (мобилизованные учились воевать и адаптировались). Но по мере выбывания профессиональных военных новые мобилизованные все медленнее набираются опыта или вообще не набираются. И если раньше эти части могли сидеть в окопах под огнем нашей артиллерии, то сейчас они становятся все менее стойкими и начинают бежать.Тем не менее, не надо думать, что мы вот-вот дойдем до Днепра. У Украины людей для обороны еще хватает, а у нас, чтобы быстро занимать территорию и обеспечивать фланги, людей не хватает. Тем не менее, мы пока двигаемся.Теперь насчет пакета помощи. Коллеги уже разобрали его по косточкам. Я бы только отметил одну неточность, которую говорят в нашем экспертном сообществе. Когда говорят, что из этого 61 миллиарда на вооружение для Украины идет только 15, это не совсем верно. Потому что пополнение собственных арсеналов США позволит им в будущем вновь растрачивать эти арсеналы. Вопрос же не в том, где взять деньги на войну, а в том, где взять оружие и боеприпасы. И принятие такого крупного пакета, который позволит раскочегарить ОПК, приведет к тому, что это оружие рано или поздно попадет к Украине.Более того, огромная часть средств этого пакета направлена на обеспечение американского контингента в Европе. Это тоже прямая помощь Украине, поскольку речь идет о разведке и инженерной поддержке. Мы же как раз больше всего страдаем от того, что страны НАТО предоставляют ВСУ разведывательные данные и оказывают инженерную поддержку. Так что я бы не сбрасывал со счетов эти деньги.Да, в отличие от предыдущих пакетов, этот пакет размазан на длительный срок. Не надо думать, что с его помощью Украина перейдет в новое наступление. Теоретически деньги могут дать европейцы, глядя на пример американцев. Но они и так дают Украине деньги. И поток вооружений от них идет. Нарастить его они не в состоянии. В ближайший год Европа точно не решит проблему с тем же дефицитом снарядов. Их заводы ВПК начнут работать в достаточном объеме только к следующему году, а то и через два и через три.Есть еще одна тонкость в оценке денег, которые идут от американцев. Это вопрос о том, на что они будут потрачены. У Украины нет проблем со стрелковкой, есть проблемы с броней, артиллерией и снарядами. По всем этим трем параметрам номенклатура старого советского и складского вооружений исчерпана. Поэтому речь начинает идти о более дорогих образцах. Неслучайно ходят слухи о самолетах и дальнобойных ракетах. Если предположить, что десяток F-16 будут оплачены из этого пакета, мы увидим, что значительная его часть уйдет на этот десяток самолетов, перспективы которых (учитывая работу российской ПВО) весьма туманны.Этот пакет помощи Украине не могли не дать в свете приближающейся президентской кампании Байдена. Но в целом у Америки всегда были возможности дать денег Украине. Это большой миф, что в результате внутрипартийной борьбы в Штатах Киев якобы остался без средств. Хотели бы помочь Украине, они бы сделала это. Вашингтон сознательно посадил Киев на сухой паек и до президентских выборов будет сознательно его на этом сухом пайке держать.Лично меня во всей этой истории удивляет небольшое количество денег, которое дали Украине. Если их дали на поддержку фронта, то этого недостаточно. С такими деньгами Украина фронт не удержит. Если США рассчитывают, что кроме них что-то даст Европа, то это еще понятно. А если нет, то это чистый пиар-эффект. Они просто потеряют Украину еще до президентских выборов.- А что будет, если Украина удержит фронт до президентских выборов? Все-таки наше продвижение медленное.- А США подготовили для себя удобную платформу. Они преподносят это таким образом, что Америка уже победила. "Путин хотел захватить всю Украину, но с помощью США Украина не рухнула, а Россия потеряла много солдат и техники без жертв со стороны американцев. Это уже победа". Если мы освободим Донбасс, то для них в этом нет ничего страшного. Даже если мы дойдем до Харьковской или Днепропетровской областей, то этого не заметят ни американские избиратели, ни американская пресса.Я пытаюсь вернуть коллег и читателей к одному простому сюжету. Украина – это очень длинный фронт. И для обороны, и для наступления вам нужно много хорошо обученных солдат. Это вызов и для Киева, и для Москвы. Когда мы радуемся успехам российских войск в битве за небольшие города Донбасса – это одно. А когда нам надо будет зафиксировать большой результат и сказать, что Украина идет к неминуемому поражению, мы должны будем вести речь о наступлении на Запорожье или на Харьков. Хотя бы на Славянск/Краматорск. Это должна быть не россыпь мелких городов, а значимый форпост, который позволил бы говорить, что фронт рухнул, а Россия серьезно территориально прирастает. Только это вызовет на Западе гигантский резонанс.Если Украина потеряет Запорожье, это нанесет серьезный удар по Байдену. Но пока у российской армии на это нет сил и возможности. Да и целей таких нет. Ставка делается на истощение. На то, что рано или поздно либо все рухнет в военном плане (когда не придется штурмовать эти города с большими потерями), либо начнутся переговоры о послевоенном устройстве Украины с признанием за Россией контроля над ее новыми регионами.Короче говоря, военное поражение – это растянутый вопрос для Запада. В том смысле, что победу можно трактовать по-разному. Можно сказать, что мы отдали России четыре региона, но сохранили Киев, подарив избирателю красивую легенду о том, какая Америка великая. А с военным поражением это так трактовать нельзя.Потому-то я и не понимаю, почему США дали Украине так мало денег. Если ВС РФ добьются серьезных успехов до президентских выборов, это точно похоронит претензии Байдена на президентский пост. А военная победа России может быть зафиксирована только в значимых точках.- А почему же Россия не форсирует ход СВО?- Потому что было принято решение политическим способом решить эту проблему. Задача Москвы – таким образом зафиксировать послевоенное устройство Украины, чтобы ее признал весь мир. Я не думаю, что наше руководство рассчитывает на восстановление идеи о единой Европе от Лиссабона до Владивостока. Но оно считает важным восстановить торговлю с Европой и не скатиться в статус сил зла для Запада.Дело не в том, что наше руководство настолько жадное, что хочет продать как можно больше нефти в Европу. Это прагматичный подход к решению украинского вопроса, который может стать основой для переговоров о новом пространстве безопасности в Европе, частью которой обязательно должна быть Россия (просто в силу истории и географии).Очень странно, что наши западные оппоненты этого не понимают.А если мы не закончим украинский кризис переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации в Европе. Этого никто не хочет. Даже российские "ястребы" не хотят долго воевать в Европе. Но для этого надо устроить все таким образом, чтобы не дать оппонентам перевооружить остатки Украины и сохранить ее в качестве плацдарма. Это дилемма, которую российское руководство продолжает решать умеренными силами при феноменальном подъеме в экономике (его не задушить никакими мерами Центробанка).Сейчас этот фон вполне благоприятный. Другое дело, что наши опасения по поводу дальнейшего развития кампании обоснованы. Количество наших военных, человеческих и экономических ресурсов не бесконечные. Пока у нас есть определенный интенсив по этим направлениям. Но через год-два он закончится. Нам придется переходить к мобилизационным сценариям по каждому из них. Это будет совсем другая страна. Наше руководство этого не хочет.Но Запад этого тоже не хочет. Об этом свидетельствует этот пакет помощи Украине. К большой войне они не готовятся. Они хотят сохранить противостояние на минималках, чтобы сохранить украинскую занозу в подбрюшье России и не потерять свою репутацию.- Означает ли это, что за год или два мы в любом случае договоримся с Западом по Украине?- Не факт.Пока все идет к истощению ресурсов у всех сторон, а это так или иначе приведет к разрешению вопроса. Все будут пытаться договориться так, чтобы не дать противнику объявить о своей победе. Но сейчас все очень хаотично. И на Западе очень много разных сил. Мы видим попытки распространить это пространство хаоса и на украинский конфликт. Нас пытаются выдернуть из нашей тактики по Украине, постоянно эскалируя этот конфликт.Такие попытки продолжатся. И возможно, что в какой-то момент у одной из сторон могут не выдержать нервы, а потом все покатится по негативному сценарию.И если мы примем решение о мобилизации, придется повышать ставки в противостоянии с Западом, эти ставки уже не будут касаться нескольких областей Украины. Речь пойдет о большом пространстве в Евразии, которое придется оспаривать или превращать в буфер между нами. Это будет экзистенциальное противостояние между двумя блоками, чего очень бы не хотелось.

https://ukraina.ru/20240327/1054132066.html

https://ukraina.ru/20240422/1054651842.html

https://ukraina.ru/20240419/1054594935.html

сша

донбасс

украина

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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