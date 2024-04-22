https://ukraina.ru/20240422/1054638641.html

Украина за неделю. Байден наносит ответный удар

Украина за неделю. Байден наносит ответный удар - 22.04.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Байден наносит ответный удар

Главной новостью прошедшей недели стало голосование палаты представителей Конгресса США за выделение военной помощи Украине. Раскол среди республиканцев, нетрампистская часть которых фактически поддержала инициативу демократов, привел к тому, что Конгресс проголосовал "за". Однако это все-равно не означает бесконечной войны

2024-04-22T05:13

2024-04-22T05:13

2024-04-22T05:13

эксклюзив

украина

россия

сша

джо байден

дональд трамп

мвф

вооруженные силы украины

нпз

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Телемарафон важнее снарядовВо многих крупных городах Европы, например, в Праге и Варшаве, в консульства Украины выстроились огромные очереди тех, кто хочет получить загранпаспорт до вступления в силу закона об ужесточении мобилизации. Но теперь в порядке живой очереди это сделать нельзя, нужна предварительная электронная запись на сайте ГП "Документ".И несмотря на то, что закон еще не вступил в силу, власти уже начали принимать предварительные меры против сумевших выехать за границу военнообязанных. Так, консульство Украины в Лондоне ввело ограничения по выдаче загранпаспортов, потому что эта услуга стала особо популярной в ожидании 16 мая (вступления закона в силу), когда загранпаспорт за рубежом можно будет получить только предъявив военный билет, а чтобы получить военный билет, придется вернуться на Украину, из которой уже будет не уехать.Так вот, те, у кого срок действия загранпаспорта истекает до конца июня, должны записываться в отдельную электронную очередь, а целому ряду граждан (потерявшим паспорт, оформляющим на детей младше 16 лет и гражданам Украины, живущим в Шотландии и Северной Ирландии) вообще сказали не записываться.Тем временем в Киеве полиция по запросу ТЦК разыскивает более 5 тысяч уклонистов. Примерно о таких же цифрах идет речь в остатках Запорожской области и маленькой Ровенской области.Вообще, мирные жители Украины оказались перед большой дилеммой. Выехать за границу практически невозможно, но и оставаться тоже практически невозможно, потому что, если даже не попадешься в лапы ТЦК, то непонятно, как жить и на что рассчитывать при рушащейся экономике. Причем рушащейся не только из-за объективных факторов, связанных с войной, но и из-за деятельности властей, которые упорно покрывают свои издержи за счет населения.По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, Украине понадобится минимум 42 млрд долларов международной помощи для поддержки бюджета 2024 года, которых пока нет даже с учетом денег ЕС, а в 2025 году подходит срок по внешним выплатам, которые МВФ отказался реструктуризировать. С этим приходится что-то делать и путь есть только один — включить печатный станок.На прошлой неделе Нацбанк выбросил на рынок почти 380 млн долларов, доведя курс доллара почти до 40 гривен. Низкий курс гривны нужен властям для выгодной конвертации западной помощи — чтобы меньше истратить на социальные обязательства, зарплаты бюджетникам, а также по военным госзаказам внутри страны. Люди же при этом беднеют, поскольку реальное содержание их зарплат и пенсий падает несмотря даже на небольшое номинальное их повышение. Бюджет Украины на 2024 год посчитан исходя из курса в 40,7 гривен за доллар, а значит таким он и будет.Еще одна проблема для людей — подорожание топлива, конца и края чему не видно. Бензин А-92 подорожал до 51,46 гривен за литр, А-95 — до 54,44 гривен, дизель — до 54,64 гривен. Это связано и с действиями НБУ по девальвации гривны, и с атаками украинских дронов по российским НПЗ, после чего подскочили мировые цены. Поэтому, если кто-то на Украине обрадовался нескольким успешным атакам, выходит, что зря, а в руководстве США, которое отговаривало Киев от ударов по НПЗ, неожиданно оказались не дураки. Особенно интересно, что цены на топливо растут на фоне существенного снижения спроса — на 10-15%. Говорят, что из-за того, что зерновые фуры остановлены на границе польскими фермерами и снижением активности мужчин, которые предпочитают без особой необходимости не выходить из дома, чтобы не попасть в ТЦК.Казалось бы, на фоне таких экономических проблем, да еще и в военное время, можно было бы немного притормозить с коррупционными схемами. Но нет, не для того все затевалось. По результатам аудита в Минобороны Украины (его сейчас проводит западная комиссия), нашлись нарушения в выплате "боевых" и передаче гуманитарной помощи на 10 млрд гривен."Результаты внутренних аудитов в воинских частях показали значительные суммы нарушений, которые прежде всего были допущены из-за включения в приказы командиров воинских частей на выплату дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн военнослужащим, которые фактически задачи по непосредственному участию в боевых действиях не выполняли", — рассказал замминистра обороны Юрий Джигир.По гуманитарке, с начала 2023 года в 3 тысячах случаев из 9-ти она в воинские части просто не поступила.И пока в тюрьмы продолжают бросать людей за переписки в интернете (по свежим данным СБУ, за начало 2024 года открыто почти 1,5 тысячи дел по нескольким, не всем, статьям УК, связанным с нацбезопасностью), экс-чиновник МО Лиев, которого судят за присвоение 1,5 млрд гривен, выделенных на закупку боеприпасов для ВСУ, остался без меры пресечения. В феврале он заплатил 50 млн гривен залога (копейки по сравнению с 1,5 млрд), чтобы выйти из СИЗО, затем его перевели под личное обязательство, а 9 апреля решение о личном обязательстве отменили, но под стражу Лиева не вернули, поскольку срок удивительным образом вышел за день до того, 8 апреля. 17 апреля ходатайство об изменении меры пресечения оставили без рассмотрения, потому что по факту уже нечего изменять — ее просто нет.Случай Лиева далеко не единичный. Антикоррупционные журналисты посчитали, что в тюрьму отправляется только каждый десятый из признанных виновными в коррупции на Украине. В 62% случаев из имеющихся приговоров, дело закончилось штрафом и примерно в 9% случаев — тюрьмой, тогда как по обычной уголовке сроки дают в 80-90% случаев.Ну и конечно при любом положении дел с экономикой власти все-равно не откажутся от пропагандистской машины. Несмотря на то, что петиция о передаче средств, которые тратят на телемарафон, в пользу ВСУ (даже не пенсионеров и бюджетников) набрала нужное количество голосов, премьер Денис Шмыгаль решил ее проигнорировать, потому что "обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики — приоритетным вопросом национальной безопасности".Не ждите ТрампаС военной помощью Запада есть некоторые подвижки, но гораздо меньшие, чем о них говорят. Нидерланды утвердили выделение Украине 4,4 млрд евро и трех противоминных кораблей.Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что уже подписаны контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины (будут поставлены в "ближайшие месяцы", т.е. не скоро) и в процессе контактирования — еще на 300 тысяч. Раньше Фиала говорил о совсем других цифрах — о законтрактованных 800 тысячах и уже купленных 300 тысячах. По данным чешских СМИ дело в том, что на закупку пока не хватает денег (поставщики установили цены в 1,5 раза выше рыночных), а то, что уже куплено, нуждается в проверке и может не дойти до фронта даже до конца года.На требования Киева предоставить больше систем ПВО, в Европе разводят руками. Польша говорит, что у нее больше ничего нет. Британия и Франция утверждают, что на Украине не получится выстроить систему ПВО как в Израиле из-за ограниченности европейских ресурсов и ограниченности времени (Израиль выстраивал "Железный купол" много лет). С этим аргументом согласен и глава евродипломатии Боррель, который добавил, что США не могут сбивать ракеты над Украиной, как в Израиле, поскольку там нет американских военных баз, которым угрожали бы эти ракеты. "Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз", — подытожил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.Но кое-что Украина все-таки получит.Пожалуй, главной новостью прошедшей недели стало голосование палаты представителей Конгресса США за выделение военной помощи Украине. Раскол среди республиканцев, нетрампистская часть которых фактически поддержала инициативу демократов, привел к том, что Конгресс проголосовал "за". Теперь дело в одобрении Сената и подписи Байдена, с чем проблем скорее всего не будет.Согласно решению Конгресса, выделяется 60,75 млрд долларов, из которых 23 млрд пойдут на пополнение арсеналов США, которые сократились в ходе помощи Киеву, и 11,3 миллиарда — на "текущие военные операции США в регионе", т.е. на обучение ВСУ и поддержку своих войск в Восточной Европе. Украине до сентября 2025 года передадут вооружений на 13,8 млрд (скорее всего ракеты для Patriot и артиллерийские снаряды) и на эту сумму закупят новое для Пентагона. Но надо понимать, что часть входящего в эту сумму еще не произведена. Для сравнения, за прошлый год США передали Украине вооружений на 24 млрд.Что касается желанных ракет ATACMS повышенной дальности, закон ничего не меняет. Вопрос их отправки будет, как и раньше, решать лично Байден, имея право отказаться от поставок, если посчитает, что они создают угрозу безопасности США.Экономическая помощь на 7,8 млрд выдается Украине в кредит до 30 сентября 2025 года. Примерно тогда же Киев должен будет гасить кредит МВФ. Этого очень мало, учитывая слова Георгиевой о том, что только на 2024 год бюджету Украину нужны 42 млрд. Интересно, что выделяемые 7,8 млрд нельзя будет использовать для выплаты пенсий.Кроме того, Байден теперь обязан в течение 45 дней предоставить учитывающую интересы США стратегию по поддержке Украины с конкретными целями и сроками, что автоматически ограничивает длительность войны. Иначе говоря, помощь Украине должна выражаться в каких-то показателях достижений, которые по прошествии отчетного периода будут признаны удовлетворительными или не удовлетворительными, после чего, вероятно, должны будут начаться переговоры.Закон же о конфискации замороженных российских активов пока приводит больше к пересудам, чем к реальному воздействию. Байден не обязан их конфисковывать, а просто наделяется полномочиями это сделать. Это как с ракетами ATACMS — может дать, но пока не дает. Впрочем, даже если конфискация произойдет, то это всего 5 млрд долларов, которые тоже не переломят ситуацию ни в чью пользу.Так что, несмотря ни на что, закон не выглядит, как отход от политики заморозки. Украина не получит ничего такого, что могло бы переломить ситуацию в ее пользу, но получит кое-что, что может позволить сдерживать Россию и более-менее сохранить статус-кво. Это и есть фактор для заморозки, от которой Россия на фоне некоторых военных успехов пока отказывается, не отказываясь в принципе от возможности переговоров.Внутри же США закон, как предвыборный компромисс. "Мы инвестируем в промышленную базу Америки, покупаем американские товары", — объяснил Байден суть закона. Таким образом, он перед выборами дает Байдену поддержку как в среде демократов, которые считают, что Украину нельзя бросать, так и в среде нетрампистских республиканцев, для которых важно не подарить деньги, а дать в кредит, и обеспечить загрузку американской промышленности. Вот и выходит, что Байден как бы делает Америку "грэйт эгейн", а Трампа немалая часть республиканцев в Конгрессе фактически предала и как он будет решать эту проблему накануне выборов, пока неизвестно. Если же Байден в мае закроет дело Ассанжа, то у Трампа останется мало шансов на избрание.По большому счету, возникший в Конгрессе антитрампистский консенсус сигнализирует Москве о том, что ждать выборов в США для начала переговоров по Украине бессмысленно — это с таким же успехом можно делать и сейчас. Тем более, что какая-никакая помощь Украине может и не позволить России добиться больших успехов на поле боя, а значит и в этом аспекте тянуть с переговорами нерезонно. Ну а речь спикера Палаты представителей республиканца Джонсона об "оси зла" в виде России, Китая и Ирана тоже должна была бы лишить Москву иллюзий о том, что республиканцы во власти для России лучше, чем Демпартия.Переговоры о переговорахЧто касается мирных интенций, канцлер ФРГ Олаф Шольц съездил в Китай с намерением призвать Си Цзиньпина сократить экономическую поддержку России, и оказать давление на Москву, чтобы она приняла приемлемые для Украины условия окончания войны. В ответ Си выступил за мирную конференцию по Украине с участием России и "справедливым обсуждением всех предложений". Он озвучил четыре принципа восстановления мира:Все это, прежде всего, про снятие санкций. Как известно, Россию на мирную конференцию в Швейцарии пока не пригласили, а Китай пока свое участие в ней не подтвердил.Воинственная на словах, но не особо помогающая Украине на деле Франция пригласила российскую делегацию на празднование открытия второго фронта во Второй мировой войне — 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Впрочем, посольство РФ в Париже пока факт приглашения не подтвердило. Интересно, что 10 лет назад, на мероприятии к 70-летию высадки, Путин во Франции встретился с Порошенко, что послужило началом создания "Нормандского формата" переговоров по мирному урегулированию на Донбассе.В свою игру играет Турция. Агентство Reuters сообщило, что Украина, Россия и Турция должны были заключить новую "зерновую сделку", о которой якобы договорились в конце марта, но Киев в последний момент отказался."В соответствии с соглашением, о котором почти было объявлено 30 марта, и Москва, и Киев предлагали гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязуясь не наносить удары, не арестовывать и не обыскивать их, пока они либо пусты, либо заполнены грузом гражданского назначения", — указали авторы Reuters.В июле 2023 года Россия вышла из "зерновой сделки", которая, несмотря на заявления горячих голов, была для нее единственным приемлемым выходом из создавшейся ситуации. Блокировать украинские порты и топить гражданские грузовые корабли совершенно невозможно, поэтому гораздо лучше разрешить им провозить зерно, но под контролем. Для Украины выход России из сделки был желателен. А вольно или невольно этому поспособствовала радикальная Z-публика, на эмоции называя сделку "договорняком" и "предательством России". После таких заявлений и после удара Украины по Крымскому мосту 17 июля, из сделки пришлось выходить. Привело это к ожидаемому — Украина стала бесконтрольно вывозить и ввозить не только зерно, но и все что угодно, восстановив довоенные объемы перевалки через черноморские порты, а топить гражданские суда Россия как не могла, так и не может. Конечно, теперь Украина не станет подписывать новую сделку. Зачем ей это?Предварительную позицию России по мирным переговорам на прошедшей неделе озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Во-первых, по его словам, РФ предпочитает переговоры, но в случае их начала Россия не будет останавливать военные действия, т.к. "веры Киеву никакой нет". Это явный намек на "жест доброй воли" весной 2022 года, когда Россия вывела войска с севера Украины, но мирный диалог был сорван Зеленским и Борисом Джонсоном. Во-вторых, Лавров поддержал китайский мирный план, который, по всей видимости, и является стартовым для РФ.Чем дольше идет война, тем очевиднее становится, что мир (хоть и на разных условиях) нужен всем, кроме Зеленского и его администрации.

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