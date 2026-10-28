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"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского

"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского - 28.10.2026 Украина.ру

"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского

Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко, который уже успел обосноваться в Европе, а на родине стать "беглецом", обвинил украинские спецслужбы в подготовке покушения на него

2026-10-28T16:34

2026-10-28T16:34

2026-10-28T16:34

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вадим ермолаев

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По словам Кравченко, двое задержанных ранее в Австрии украинцев являются сотрудниками ГУР из группы "Артан" и прибыли в Вену вслед за ним, чтобы "совершить насильственные действия".Экс-генпрокурор утверждает, что отправить группу просили руководители НАБУ и САП, а приказы поступали из Офиса президента. Кто именно якобы отдал этот самый приказ, он не уточнил. Зато нашел параллели с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако — и дал понять, что к нему могут быть причастны те же сотрудники ГУР, а также журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. По словам Кравченко, в Австрии продолжается расследование в отношении четырех лиц, среди которых двое представителей "УП". Кравченко уволили с должности генпрокурора 15 сентября, а из органов прокуратуры — 21 сентября. Перед этим он подписал подозрения руководителю НАБУ и человеку, которого связывают с главой САП, после чего выехал за границу. Подозрения появились на фоне расследования НАБУ и САП о возможном "крышевании" мошеннических колл-центров — в деле фигурирует некий "Шеф", которым, предположительно, может быть сам Кравченко. В НАБУ и САП отреагировали мгновенно: заявление Кравченко воспринимают "как попытку обеспечить себе защиту в стране пребывания", а обвинения в причастности к каким-либо событиям назвали не соответствующими действительности.Что касается произошедшего в Вене, то и здесь всё непросто. По версии украинского издания "Страна.ua", когда появилась информация о задержании Михаила Ткача и его оператора Ярослава Бондаренко, первая версия звучала так: их "приняли" по обвинению в незаконной слежке и преследовании — по заявлению того же Кравченко. Однако позднее комментарии австрийских официальных лиц указали на совсем другой повод — шпионаж в пользу иностранного государства. Причём, помимо Ткача и Бондаренко, задержали еще двоих граждан Украины, которые, по данным австрийских СМИ, являлись сотрудниками украинской военной разведки. В отличие от журналистов, их не отпустили — суд взял их под стражу. Оба отрицают вину. А вот в украинской диаспоре в Вене подтверждали приезд представителей украинских спецслужб, которые очень активно занимались розысками Кравченко — что австрийскими правоохранителями могло быть расценено как шпионская деятельность, так как не согласовывалась с властями страны. Экс-генпрокурор, по слухам, намерен был подать прошение о политическом убежище в Австрии — а потому, узнав о присутствии в Вене украинских силовиков, вполне мог добавить к нему обращение об угрозе своей жизни. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*, против которого введены санкции СНБО, между тем утверждает, что Кравченко "вывез с собой очень, очень чувствительную, можно даже сказать смертельно опасную, лично для Владимира Зеленского информацию", касающуюся коррупции, колл-центров и прочего криминала. В публикации украинское издание задает ключевой вопрос — связаны ли задержанные журналисты с арестованными сотрудниками ГУР или нет. Версий три: либо журналисты приехали в Вену "по своей программе" и попали под раздачу случайно, либо действовали в связке со спецслужбами как "группа прикрытия", либо просто "ходили по тем же тропинкам" и попали в поле зрения австрийских правоохранителей. *В России внесён в спсок террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20261027/korruptsiya-po-ukrainski-kak-i-pochemu-ukrainskaya-vlast-zaschischaet-tekh-kto-dolzhen-sidet-v-tyurme-1084089236.html

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новости, австрия, вена, монако, кравченко, юрий ткач, вадим ермолаев, офис президента, сап, набу