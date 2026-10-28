"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского - 28.10.2026 Украина.ру
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"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского
"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского - 28.10.2026 Украина.ру
"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского
Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко, который уже успел обосноваться в Европе, а на родине стать "беглецом", обвинил украинские спецслужбы в подготовке покушения на него
2026-10-28T16:34
2026-10-28T16:34
новости
австрия
вена
монако
кравченко
юрий ткач
вадим ермолаев
офис президента
сап
набу
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По словам Кравченко, двое задержанных ранее в Австрии украинцев являются сотрудниками ГУР из группы "Артан" и прибыли в Вену вслед за ним, чтобы "совершить насильственные действия".Экс-генпрокурор утверждает, что отправить группу просили руководители НАБУ и САП, а приказы поступали из Офиса президента. Кто именно якобы отдал этот самый приказ, он не уточнил. Зато нашел параллели с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако — и дал понять, что к нему могут быть причастны те же сотрудники ГУР, а также журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. По словам Кравченко, в Австрии продолжается расследование в отношении четырех лиц, среди которых двое представителей "УП". Кравченко уволили с должности генпрокурора 15 сентября, а из органов прокуратуры — 21 сентября. Перед этим он подписал подозрения руководителю НАБУ и человеку, которого связывают с главой САП, после чего выехал за границу. Подозрения появились на фоне расследования НАБУ и САП о возможном "крышевании" мошеннических колл-центров — в деле фигурирует некий "Шеф", которым, предположительно, может быть сам Кравченко. В НАБУ и САП отреагировали мгновенно: заявление Кравченко воспринимают "как попытку обеспечить себе защиту в стране пребывания", а обвинения в причастности к каким-либо событиям назвали не соответствующими действительности.Что касается произошедшего в Вене, то и здесь всё непросто. По версии украинского издания "Страна.ua", когда появилась информация о задержании Михаила Ткача и его оператора Ярослава Бондаренко, первая версия звучала так: их "приняли" по обвинению в незаконной слежке и преследовании — по заявлению того же Кравченко. Однако позднее комментарии австрийских официальных лиц указали на совсем другой повод — шпионаж в пользу иностранного государства. Причём, помимо Ткача и Бондаренко, задержали еще двоих граждан Украины, которые, по данным австрийских СМИ, являлись сотрудниками украинской военной разведки. В отличие от журналистов, их не отпустили — суд взял их под стражу. Оба отрицают вину. А вот в украинской диаспоре в Вене подтверждали приезд представителей украинских спецслужб, которые очень активно занимались розысками Кравченко — что австрийскими правоохранителями могло быть расценено как шпионская деятельность, так как не согласовывалась с властями страны. Экс-генпрокурор, по слухам, намерен был подать прошение о политическом убежище в Австрии — а потому, узнав о присутствии в Вене украинских силовиков, вполне мог добавить к нему обращение об угрозе своей жизни. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*, против которого введены санкции СНБО, между тем утверждает, что Кравченко "вывез с собой очень, очень чувствительную, можно даже сказать смертельно опасную, лично для Владимира Зеленского информацию", касающуюся коррупции, колл-центров и прочего криминала. В публикации украинское издание задает ключевой вопрос — связаны ли задержанные журналисты с арестованными сотрудниками ГУР или нет. Версий три: либо журналисты приехали в Вену "по своей программе" и попали под раздачу случайно, либо действовали в связке со спецслужбами как "группа прикрытия", либо просто "ходили по тем же тропинкам" и попали в поле зрения австрийских правоохранителей. *В России внесён в спсок террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20261027/korruptsiya-po-ukrainski-kak-i-pochemu-ukrainskaya-vlast-zaschischaet-tekh-kto-dolzhen-sidet-v-tyurme-1084089236.html
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новости, австрия, вена, монако, кравченко, юрий ткач, вадим ермолаев, офис президента, сап, набу
Новости, Австрия, Вена, Монако, Кравченко, Юрий ткач, Вадим Ермолаев, Офис президента, САП, НАБУ

"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского

16:34 28.10.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко, который уже успел обосноваться в Европе, а на родине стать "беглецом", обвинил украинские спецслужбы в подготовке покушения на него
По словам Кравченко, двое задержанных ранее в Австрии украинцев являются сотрудниками ГУР из группы "Артан" и прибыли в Вену вслед за ним, чтобы "совершить насильственные действия".
Экс-генпрокурор утверждает, что отправить группу просили руководители НАБУ и САП, а приказы поступали из Офиса президента. Кто именно якобы отдал этот самый приказ, он не уточнил.
Зато нашел параллели с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако — и дал понять, что к нему могут быть причастны те же сотрудники ГУР, а также журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. По словам Кравченко, в Австрии продолжается расследование в отношении четырех лиц, среди которых двое представителей "УП".

"Ткач находился в Монако накануне инцидента с участием сотрудников ГУР, а также в Вене — в период задержания сотрудников ГУР", — написал некогда украинский генпрокурор.

Кравченко уволили с должности генпрокурора 15 сентября, а из органов прокуратуры — 21 сентября. Перед этим он подписал подозрения руководителю НАБУ и человеку, которого связывают с главой САП, после чего выехал за границу.
Подозрения появились на фоне расследования НАБУ и САП о возможном "крышевании" мошеннических колл-центров — в деле фигурирует некий "Шеф", которым, предположительно, может быть сам Кравченко.
В НАБУ и САП отреагировали мгновенно: заявление Кравченко воспринимают "как попытку обеспечить себе защиту в стране пребывания", а обвинения в причастности к каким-либо событиям назвали не соответствующими действительности.
Арахамия - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
Вчера, 08:02
Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме"Вор должен сидеть в тюрьме". Эта истина, которую на постсоветском пространстве повторяли миллионы раз, пришла к нам из фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". И произнес ее Глеб Жеглов, которого в фильме играет Владимир Высоцкий
Что касается произошедшего в Вене, то и здесь всё непросто. По версии украинского издания "Страна.ua", когда появилась информация о задержании Михаила Ткача и его оператора Ярослава Бондаренко, первая версия звучала так: их "приняли" по обвинению в незаконной слежке и преследовании — по заявлению того же Кравченко.
Однако позднее комментарии австрийских официальных лиц указали на совсем другой повод — шпионаж в пользу иностранного государства. Причём, помимо Ткача и Бондаренко, задержали еще двоих граждан Украины, которые, по данным австрийских СМИ, являлись сотрудниками украинской военной разведки. В отличие от журналистов, их не отпустили — суд взял их под стражу.
Оба отрицают вину. А вот в украинской диаспоре в Вене подтверждали приезд представителей украинских спецслужб, которые очень активно занимались розысками Кравченко — что австрийскими правоохранителями могло быть расценено как шпионская деятельность, так как не согласовывалась с властями страны.
Экс-генпрокурор, по слухам, намерен был подать прошение о политическом убежище в Австрии — а потому, узнав о присутствии в Вене украинских силовиков, вполне мог добавить к нему обращение об угрозе своей жизни.
Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*, против которого введены санкции СНБО, между тем утверждает, что Кравченко "вывез с собой очень, очень чувствительную, можно даже сказать смертельно опасную, лично для Владимира Зеленского информацию", касающуюся коррупции, колл-центров и прочего криминала.
В публикации украинское издание задает ключевой вопрос — связаны ли задержанные журналисты с арестованными сотрудниками ГУР или нет. Версий три: либо журналисты приехали в Вену "по своей программе" и попали под раздачу случайно, либо действовали в связке со спецслужбами как "группа прикрытия", либо просто "ходили по тем же тропинкам" и попали в поле зрения австрийских правоохранителей.
*В России внесён в спсок террористов и экстремистов
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