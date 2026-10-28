"Резервы закончились": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ обесценили контрнаступ ВСУ - 28.10.2026 Украина.ру
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"Резервы закончились": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ обесценили контрнаступ ВСУ
"Резервы закончились": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ обесценили контрнаступ ВСУ - 28.10.2026 Украина.ру
"Резервы закончились": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ обесценили контрнаступ ВСУ
ВС РФ обесценили наступление ВСУ: группировка "Днепр" форсировала Конку и заняла Юльевку и Малокатериновку. Резервы у противника закончились — удерживать Запорожье уже нечем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-10-28T18:30
2026-10-28T18:30
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На вопрос о просевших флангах ВСУ под Ореховом и угрозе окружения крупной группировки противника эксперт ответил, что Орехов уже в оперативном окружении, а наступление ВСУ обесценилось.По данным Анпилогова, группировка "Днепр" форсировала Конку в нижнем течении и заняла Малокатериновку и Юльевку. "Тем самым мы обесценили украинское наступление, которое противник вел с самого начала года", — заявил эксперт.Он отметил, что резервов у ВСУ больше нет. "Резервы у них закончились, и удерживать Запорожье им теперь нечем", — подчеркнул Анпилогов.По его словам, Орехов находится в оперативном окружении. "Сами украинские бойцы говорят, что шли пешком 18 километров от Ясной Поляны до Орехова около трех суток, прячась по посадкам от наших дронов", — напомнил эксперт.Анпилогов напомнил, что ВС РФ освободили Общее и Омельник, а между Новопавловкой и Юрковкой фактически серая зона. В Орехов ВСУ могут проехать только по дороге через Таврийское — она под огневым контролем ВС России.При этом, констатировал эксперт, Запорожье станет следующим узловым пунктом, и Украина будет защищать позиции, которые удержать невозможно. "Взятие Запорожья открывает прямую дорогу к левобережью Днепропетровска, а это страшный сон для ВСУ", — пояснил он. Поэтому враг так активно бьётся за Орехов и другие позиции на севере Запорожской области, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, находках противника, перспективах развития БПЛА и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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"Резервы закончились": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ обесценили контрнаступ ВСУ

18:30 28.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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ВС РФ обесценили наступление ВСУ: группировка "Днепр" форсировала Конку и заняла Юльевку и Малокатериновку. Резервы у противника закончились — удерживать Запорожье уже нечем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На вопрос о просевших флангах ВСУ под Ореховом и угрозе окружения крупной группировки противника эксперт ответил, что Орехов уже в оперативном окружении, а наступление ВСУ обесценилось.
По данным Анпилогова, группировка "Днепр" форсировала Конку в нижнем течении и заняла Малокатериновку и Юльевку. "Тем самым мы обесценили украинское наступление, которое противник вел с самого начала года", — заявил эксперт.
Он отметил, что резервов у ВСУ больше нет. "Резервы у них закончились, и удерживать Запорожье им теперь нечем", — подчеркнул Анпилогов.
По его словам, Орехов находится в оперативном окружении. "Сами украинские бойцы говорят, что шли пешком 18 километров от Ясной Поляны до Орехова около трех суток, прячась по посадкам от наших дронов", — напомнил эксперт.
Анпилогов напомнил, что ВС РФ освободили Общее и Омельник, а между Новопавловкой и Юрковкой фактически серая зона. В Орехов ВСУ могут проехать только по дороге через Таврийское — она под огневым контролем ВС России.
При этом, констатировал эксперт, Запорожье станет следующим узловым пунктом, и Украина будет защищать позиции, которые удержать невозможно.
"Взятие Запорожья открывает прямую дорогу к левобережью Днепропетровска, а это страшный сон для ВСУ", — пояснил он. Поэтому враг так активно бьётся за Орехов и другие позиции на севере Запорожской области, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
О боях за Доброполье, находках противника, перспективах развития БПЛА и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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