https://ukraina.ru/20261028/evropeyskiy-raskol-provaly-vsu-milliony-poroshenko-khronika-sobytiy-na-utro-28-oktyabrya-1084116641.html
Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко*. Хроника событий на утро 28 октября
Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко*. Хроника событий на утро 28 октября - 28.10.2026 Украина.ру
Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко*. Хроника событий на утро 28 октября
Киев передал в Москву сигналы о готовности к миру через лидеров Финляндии и Норвегии, разозлив остальную Европу. ВС РФ уничтожают противника и технику. Бывший президент Украины задекларировал многомиллионные доходы от иностранных активов
2026-10-28T09:00
2026-10-28T09:00
2026-10-28T09:00
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Британское издание Telegraph констатировало серьезный кризис единства среди европейских государств, поддерживающих киевский режим.Поводом для внутренних распрей послужили прямые телефонные контакты российского президента Владимира Путина с главой Финляндии Александром Стуббом и норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере.В публикации подчеркивается, что это общение спровоцировало очевидный раскол в лагере союзников Украины, обнажив отсутствие скоординированной политики.Ситуация обостряется тем, что данные консультации совпали по времени с бесплодными попытками Евросоюза сформировать легитимную рабочую группу лидеров, уполномоченных выступать от лица всего блока на возможных переговорах с Москвой.В дипломатических кругах ЕС из-за этого вовсю спорят. В Европе боятся, что отсутствие общих правил позволит главам государств напрямую созваниваться с Кремлем, когда им вздумается, и не учитывать мнение остальных. Сильнее всех возмутилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она открыто отчитала Финляндию и Норвегию за то, что они переговорили с Москвой втайне от всех и даже не попытались предупредить соседей по региону.Официальное подтверждение факта телефонного разговора поступило накануне от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Во время беседы Владимир Путин подробно изложил российскую оценку текущего положения дел в зоне боевых действий и вновь обозначил фундаментальные истоки украинского кризиса. Кроме того, в фокусе внимания политиков оказались недавние рабочие визиты специального посланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург и норвежскую столицу.Переговоры использовались украинской стороной в качестве канала связи. Как сообщил руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Хельсинки, Владимир Зеленский заблаговременно ознакомил финского и норвежского лидеров со своей позицией для ее последующей трансляции в Москву.Переданные Кремлю тезисы содержали заявления о принципиальной готовности Киева пойти на остановку боевых действий в рамках любого формата прекращения огня, а также предложение организовать личный диалог между Зеленским и Путиным.Глава украинского МИД добавил, что их прямые переговоры рассматриваются в Киеве как единственный действенный инструмент, способный сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования.Провалы ВСУВ ночь на среду сирены воздушной тревоги ревели почти по всей Украине. По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве опасность объявили ближе к двум часам ночи. Вместе со столицей под удар попали еще десять областей — от Черниговской и Житомирской до Днепропетровской и Харьковской.В Черниговской области взрывы прогремели в Репках. В Павлограде Днепропетровской области объекты атаковали дроны, а в Хмельницкой области беспилотники "Герань" отработали по целям в Славуте.Мощный комбинированный налет ракет и дронов пришелся на Харьков — там после прилетов начался сильный пожар, серьезно досталось одному из промышленных предприятий.На земле сейчас жарче всего на Запорожском направлении. Здесь российские войска идут вперед широким фронтом: штурмуют Приморское и ведут тяжелые бои за Степногорск. Также стычки идут возле Лукьяновского, Новояковлевки и Юрковки. В районе Орехова украинский спецназ попытался контратаковать, чтобы вернуть себе центр города, но безуспешно.На Славянско-Краматорском участке фронта бои идут у Никаноровки, Малиновки, Васютинского и Николаевки. Российские бойцы крепко держат свои позиции и отбивают все атаки ВСУ.На Лиманском направлении российские подразделения укрепляют оборону и налаживают подвоз снабжения. Бои продолжаются за Диброву и в лесах южнее Ямполя. Параллельно российские части продвигаются к южным окраинам Лимана. На Дружковском направлении не утихают бои за Алексеево-Дружковку, где противник еще удерживает северную часть поселка. Российские войска наступают со стороны Кондратовки и Райского, чтобы подойти к Дружковке с юга и срезать украинский выступ у Николайполья.На Гуляйпольском направлении у россиян тоже есть успехи: продвинулись на левом фланге возле Широкого и подошли к Рездвянке (Рождественскому). Воздвиженку ВС РФ используют как базу, чтобы двигаться дальше — на Рождественское, Новосолошино, Никольское и Любицкое.Миллионы Порошенко*Бывший президент Украины Петр Порошенко* за первые два осенних месяца заработал порядка 20,5 миллионов долларов. Основная часть этих денег пришла из-за рубежа.Журналисты РИА Новости изучили отчеты политика и выяснили, на чем именно богатеет лидер партии "Европейская солидарность", входящий в пятерку самых состоятельных людей Украины и владеющий крупным кондитерским концерном Roshen.Наибольший доход Порошенко принесли британские облигации, по которым в сентябре он задекларировал почти 20 миллионов долларов. Эти деньги он получил после того, как продал свои активы в металлах, хранившиеся в турецком банке в Стамбуле — за них ему выплатили 19 миллионов долларов.Кроме того, бывший глава государства избавился от ценных бумаг известных зарубежных корпораций: британской Vodafone Group Public Limited Company (на 40,2 тысячи долларов) и американской MGM Resorts International (на 235,2 тысячи долларов). Еще около 600 тысяч долларов "капнуло" ему в виде процентов по счетам в иностранных банках.В октябре финансовые поступления продолжились. Порошенко внес в декларацию еще 340 тысяч долларов прибыли от облигаций Великобритании и 140 тысяч долларов банковских процентов.Полученные миллионы экс-президент сразу пускает в оборот. В этот же период он вложился в австрийский сектор, выкупив 800 ценных бумаг банка Kathrein Privatbank AG, что обошлось ему примерно в 783 тысячи долларов по текущему курсу.На этом фоне разница между верхушкой и простыми людьми видна особенно четко. Пока обычные граждане пытаются просто выжить в условиях войны, сталкиваясь с ростом цен и постоянными проблемами со светом, бывший президент крутит миллионы за границей.Подробнее — в материале Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников" на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, мид, хроники, петр порошенко*, всу, вс рф, удары, взрыв
Эксклюзив, Украина, Киев, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, МИД, Хроники, Петр Порошенко*, ВСУ, ВС РФ, удары, взрыв
Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко*. Хроника событий на утро 28 октября
Киев передал в Москву сигналы о готовности к миру через лидеров Финляндии и Норвегии, разозлив остальную Европу. ВС РФ уничтожают противника и технику. Бывший президент Украины задекларировал многомиллионные доходы от иностранных активов
Британское издание Telegraph констатировало серьезный кризис единства среди европейских государств, поддерживающих киевский режим.
Поводом для внутренних распрей послужили прямые телефонные контакты российского президента Владимира Путина с главой Финляндии Александром Стуббом и норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере.
В публикации подчеркивается, что это общение спровоцировало очевидный раскол в лагере союзников Украины, обнажив отсутствие скоординированной политики.
Ситуация обостряется тем, что данные консультации совпали по времени с бесплодными попытками Евросоюза сформировать легитимную рабочую группу лидеров, уполномоченных выступать от лица всего блока на возможных переговорах с Москвой.
В дипломатических кругах ЕС из-за этого вовсю спорят. В Европе боятся, что отсутствие общих правил позволит главам государств напрямую созваниваться с Кремлем, когда им вздумается, и не учитывать мнение остальных. Сильнее всех возмутилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она открыто отчитала Финляндию и Норвегию за то, что они переговорили с Москвой втайне от всех и даже не попытались предупредить соседей по региону.
Официальное подтверждение факта телефонного разговора поступило накануне от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Во время беседы Владимир Путин подробно изложил российскую оценку текущего положения дел в зоне боевых действий и вновь обозначил фундаментальные истоки украинского кризиса. Кроме того, в фокусе внимания политиков оказались недавние рабочие визиты специального посланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург и норвежскую столицу.
Переговоры использовались украинской стороной в качестве канала связи.
Как сообщил руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Хельсинки, Владимир Зеленский заблаговременно ознакомил финского и норвежского лидеров со своей позицией для ее последующей трансляции в Москву.
Переданные Кремлю тезисы содержали заявления о принципиальной готовности Киева пойти на остановку боевых действий в рамках любого формата прекращения огня, а также предложение организовать личный диалог между Зеленским и Путиным.
Глава украинского МИД добавил, что их прямые переговоры рассматриваются в Киеве как единственный действенный инструмент, способный сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования.
В ночь на среду сирены воздушной тревоги ревели почти по всей Украине. По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве опасность объявили ближе к двум часам ночи. Вместе со столицей под удар попали еще десять областей — от Черниговской и Житомирской до Днепропетровской и Харьковской.
В Черниговской области взрывы прогремели в Репках. В Павлограде Днепропетровской области объекты атаковали дроны, а в Хмельницкой области беспилотники "Герань" отработали по целям в Славуте.
Мощный комбинированный налет ракет и дронов пришелся на Харьков — там после прилетов начался сильный пожар, серьезно досталось одному из промышленных предприятий.
На земле сейчас жарче всего на Запорожском направлении. Здесь российские войска идут вперед широким фронтом: штурмуют Приморское и ведут тяжелые бои за Степногорск. Также стычки идут возле Лукьяновского, Новояковлевки и Юрковки. В районе Орехова украинский спецназ попытался контратаковать, чтобы вернуть себе центр города, но безуспешно.
На Славянско-Краматорском участке фронта бои идут у Никаноровки, Малиновки, Васютинского и Николаевки. Российские бойцы крепко держат свои позиции и отбивают все атаки ВСУ.
На Лиманском направлении российские подразделения укрепляют оборону и налаживают подвоз снабжения. Бои продолжаются за Диброву и в лесах южнее Ямполя. Параллельно российские части продвигаются к южным окраинам Лимана.
На Дружковском направлении не утихают бои за Алексеево-Дружковку, где противник еще удерживает северную часть поселка. Российские войска наступают со стороны Кондратовки и Райского, чтобы подойти к Дружковке с юга и срезать украинский выступ у Николайполья.
На Гуляйпольском направлении у россиян тоже есть успехи: продвинулись на левом фланге возле Широкого и подошли к Рездвянке (Рождественскому). Воздвиженку ВС РФ используют как базу, чтобы двигаться дальше — на Рождественское, Новосолошино, Никольское и Любицкое.
Бывший президент Украины Петр Порошенко* за первые два осенних месяца заработал порядка 20,5 миллионов долларов. Основная часть этих денег пришла из-за рубежа.
Журналисты РИА Новости изучили отчеты политика и выяснили, на чем именно богатеет лидер партии "Европейская солидарность", входящий в пятерку самых состоятельных людей Украины и владеющий крупным кондитерским концерном Roshen.
Наибольший доход Порошенко принесли британские облигации, по которым в сентябре он задекларировал почти 20 миллионов долларов. Эти деньги он получил после того, как продал свои активы в металлах, хранившиеся в турецком банке в Стамбуле — за них ему выплатили 19 миллионов долларов.
Кроме того, бывший глава государства избавился от ценных бумаг известных зарубежных корпораций: британской Vodafone Group Public Limited Company (на 40,2 тысячи долларов) и американской MGM Resorts International (на 235,2 тысячи долларов). Еще около 600 тысяч долларов "капнуло" ему в виде процентов по счетам в иностранных банках.
В октябре финансовые поступления продолжились. Порошенко внес в декларацию еще 340 тысяч долларов прибыли от облигаций Великобритании и 140 тысяч долларов банковских процентов.
Полученные миллионы экс-президент сразу пускает в оборот. В этот же период он вложился в австрийский сектор, выкупив 800 ценных бумаг банка Kathrein Privatbank AG, что обошлось ему примерно в 783 тысячи долларов по текущему курсу.
На этом фоне разница между верхушкой и простыми людьми видна особенно четко. Пока обычные граждане пытаются просто выжить в условиях войны, сталкиваясь с ростом цен и постоянными проблемами со светом, бывший президент крутит миллионы за границей.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.