https://ukraina.ru/20261028/evropeyskiy-raskol-provaly-vsu-milliony-poroshenko-khronika-sobytiy-na-utro-28-oktyabrya-1084116641.html

Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко*. Хроника событий на утро 28 октября

Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко*. Хроника событий на утро 28 октября - 28.10.2026 Украина.ру

Европейский раскол, провалы ВСУ, миллионы Порошенко*. Хроника событий на утро 28 октября

Киев передал в Москву сигналы о готовности к миру через лидеров Финляндии и Норвегии, разозлив остальную Европу. ВС РФ уничтожают противника и технику. Бывший президент Украины задекларировал многомиллионные доходы от иностранных активов

2026-10-28T09:00

2026-10-28T09:00

2026-10-28T09:00

эксклюзив

украина

киев

москва

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ес

мид

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083176084_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_be7f50d69fac18ec5569e3dfc56a55d9.jpg

Британское издание Telegraph констатировало серьезный кризис единства среди европейских государств, поддерживающих киевский режим.Поводом для внутренних распрей послужили прямые телефонные контакты российского президента Владимира Путина с главой Финляндии Александром Стуббом и норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере.В публикации подчеркивается, что это общение спровоцировало очевидный раскол в лагере союзников Украины, обнажив отсутствие скоординированной политики.Ситуация обостряется тем, что данные консультации совпали по времени с бесплодными попытками Евросоюза сформировать легитимную рабочую группу лидеров, уполномоченных выступать от лица всего блока на возможных переговорах с Москвой.В дипломатических кругах ЕС из-за этого вовсю спорят. В Европе боятся, что отсутствие общих правил позволит главам государств напрямую созваниваться с Кремлем, когда им вздумается, и не учитывать мнение остальных. Сильнее всех возмутилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она открыто отчитала Финляндию и Норвегию за то, что они переговорили с Москвой втайне от всех и даже не попытались предупредить соседей по региону.Официальное подтверждение факта телефонного разговора поступило накануне от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Во время беседы Владимир Путин подробно изложил российскую оценку текущего положения дел в зоне боевых действий и вновь обозначил фундаментальные истоки украинского кризиса. Кроме того, в фокусе внимания политиков оказались недавние рабочие визиты специального посланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург и норвежскую столицу.Переговоры использовались украинской стороной в качестве канала связи. Как сообщил руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Хельсинки, Владимир Зеленский заблаговременно ознакомил финского и норвежского лидеров со своей позицией для ее последующей трансляции в Москву.Переданные Кремлю тезисы содержали заявления о принципиальной готовности Киева пойти на остановку боевых действий в рамках любого формата прекращения огня, а также предложение организовать личный диалог между Зеленским и Путиным.Глава украинского МИД добавил, что их прямые переговоры рассматриваются в Киеве как единственный действенный инструмент, способный сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования.Провалы ВСУВ ночь на среду сирены воздушной тревоги ревели почти по всей Украине. По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве опасность объявили ближе к двум часам ночи. Вместе со столицей под удар попали еще десять областей — от Черниговской и Житомирской до Днепропетровской и Харьковской.В Черниговской области взрывы прогремели в Репках. В Павлограде Днепропетровской области объекты атаковали дроны, а в Хмельницкой области беспилотники "Герань" отработали по целям в Славуте.Мощный комбинированный налет ракет и дронов пришелся на Харьков — там после прилетов начался сильный пожар, серьезно досталось одному из промышленных предприятий.На земле сейчас жарче всего на Запорожском направлении. Здесь российские войска идут вперед широким фронтом: штурмуют Приморское и ведут тяжелые бои за Степногорск. Также стычки идут возле Лукьяновского, Новояковлевки и Юрковки. В районе Орехова украинский спецназ попытался контратаковать, чтобы вернуть себе центр города, но безуспешно.На Славянско-Краматорском участке фронта бои идут у Никаноровки, Малиновки, Васютинского и Николаевки. Российские бойцы крепко держат свои позиции и отбивают все атаки ВСУ.На Лиманском направлении российские подразделения укрепляют оборону и налаживают подвоз снабжения. Бои продолжаются за Диброву и в лесах южнее Ямполя. Параллельно российские части продвигаются к южным окраинам Лимана. На Дружковском направлении не утихают бои за Алексеево-Дружковку, где противник еще удерживает северную часть поселка. Российские войска наступают со стороны Кондратовки и Райского, чтобы подойти к Дружковке с юга и срезать украинский выступ у Николайполья.На Гуляйпольском направлении у россиян тоже есть успехи: продвинулись на левом фланге возле Широкого и подошли к Рездвянке (Рождественскому). Воздвиженку ВС РФ используют как базу, чтобы двигаться дальше — на Рождественское, Новосолошино, Никольское и Любицкое.Миллионы Порошенко*Бывший президент Украины Петр Порошенко* за первые два осенних месяца заработал порядка 20,5 миллионов долларов. Основная часть этих денег пришла из-за рубежа.Журналисты РИА Новости изучили отчеты политика и выяснили, на чем именно богатеет лидер партии "Европейская солидарность", входящий в пятерку самых состоятельных людей Украины и владеющий крупным кондитерским концерном Roshen.Наибольший доход Порошенко принесли британские облигации, по которым в сентябре он задекларировал почти 20 миллионов долларов. Эти деньги он получил после того, как продал свои активы в металлах, хранившиеся в турецком банке в Стамбуле — за них ему выплатили 19 миллионов долларов.Кроме того, бывший глава государства избавился от ценных бумаг известных зарубежных корпораций: британской Vodafone Group Public Limited Company (на 40,2 тысячи долларов) и американской MGM Resorts International (на 235,2 тысячи долларов). Еще около 600 тысяч долларов "капнуло" ему в виде процентов по счетам в иностранных банках.В октябре финансовые поступления продолжились. Порошенко внес в декларацию еще 340 тысяч долларов прибыли от облигаций Великобритании и 140 тысяч долларов банковских процентов.Полученные миллионы экс-президент сразу пускает в оборот. В этот же период он вложился в австрийский сектор, выкупив 800 ценных бумаг банка Kathrein Privatbank AG, что обошлось ему примерно в 783 тысячи долларов по текущему курсу.На этом фоне разница между верхушкой и простыми людьми видна особенно четко. Пока обычные граждане пытаются просто выжить в условиях войны, сталкиваясь с ростом цен и постоянными проблемами со светом, бывший президент крутит миллионы за границей.Подробнее — в материале Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников" на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

украина

киев

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, мид, хроники, петр порошенко*, всу, вс рф, удары, взрыв