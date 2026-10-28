https://ukraina.ru/20261028/voyna-v-irane-lvov--stolitsa-ukrainy-zelenskiy--posledniy-chto-esch-predskazal-zhirinovskiy-1084125521.html

Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский

Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский - 28.10.2026 Украина.ру

Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского по сей день нередко называют "провидцем". Вспомним, что он говорил о причинах конфликта на Украине и о том, чем он завершится

2026-10-28T17:01

2026-10-28T17:01

2026-10-28T17:01

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"В 4 часа утра 22 февраля"Владимир Жириновский сделал множество точных предсказаний и политических прогнозов. В том числе и об Украине и контексте вокруг неё. Как известно, Жириновский точно назвал даже день начала СВО. Вот что он говорил в декабре 2021 года:"Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять, а если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу, а какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля".Да, он не успел увидеть начало СВО. Но сам конфликт между Украиной и Россией и его ход прогнозировал задолго до его начала. Точность его анализа была невероятной.Как ему это удавалось?Никакой мистики!Президент России Владимир Путин:"Прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике".А вот что об этом рассказывала дочь Владимира Вольфовича Анастасия Боцан-Харченко:"Я категорически против того, чтобы отца называли пророком. Никакие сверхъестественные силы не открывали перед отцом истину и никакие экстрасенсорные способности не делали его ясновидящим. Это всё было исключительно связано с его личными данными."У Жириновского было прекрасное образование и большой опыт работы, системность мышления, способность к глубокому анализу.Вот несколько его прогнозов, связанных с Украиной."Флот русский из Севастополя не уйдёт"О русских на Украине, Севастополе и флоте, прогноз ещё 2008 года:"У русских, которые живут на Украине, есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит: ни США, ни НАТО! Про флот забудьте, флот русский никогда из Севастополя не уйдет, и никто к нему не прикоснётся. За газ будете платить по мировым ценам, и русский язык будет иметь свободное хождение на Украине"."Зеленский – последний президент Украины"Жириновский категорически утверждал: Зеленский — последний президент Украины, по крайней мере, в её сегодняшнем виде.Посмотрим, сбудется ли этот прогноз."Крым – это русская земля и русские люди на все времена"А вот прогноз по Крыму — сбылся полностью.Ещё задолго до возвращения Крыма Жириновский говорил:"Будет ли возвращён Крым России? Да. Все исконные территории России будут возвращены.Мы — одно государство, и никто не имел права в 1991 году определять, что Крым переходит к Украине. Это русская земля и русские люди на все времена".Жириновский неоднократно утверждал, что полуостров будет под российским флагом.Говорил он об этом не только на российском телевидении, но и на украинском, где получал бурю возмущения, негатив и кривые ухмылки:"Ну ви вже загнули, Володимире Вольфовичу!"В 2012 году на эфире у Савика Шустера Жириновский ясно ответил на вопрос, что будет делать Россия, когда в 2017 году закончится срок пребывания Черноморского флота в Крыму: к этому времени Крым будет российским.Многие смеялись тогда в украинской студии."Восемь городов вернутся"По поводу возвращения части исторических территорий России Жириновский говорил:"Крым уже вернулся. Должны вернуться Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса.Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придёт время, взовьются русские флаги. Это будет."Что будет с Украиной?Решения по поводу Украины будут приниматься не в Киеве, считал Жириновский.Это не локальный "украинский конфликт", а глобальное политическое противостояние России, США, Европы.Что же будет с Украиной? У неё останется шесть западных областей."Столица будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждет Украину", — говорил Владимир Вольфович.Распад НАТОНовые кризисы, в том числе "украинский" приведут к распаду западных военных и политических союзов, которые окажутся вовсе не такими прочными, как казалось."НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся".В итоге будет выстроена новая конфигурация международных отношений.США выведут свои базы из Европы и объединятся с Канадой и Мексикой в одно государство.Жириновский предсказывал, что в 2024 году должен вспыхнуть конфликт на Ближнем Востоке."Все просто забудут, что такое Украина. Речь идёт о Третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", — предрекал он.Причины "иранского" конфликта Жириновский называл ещё в 2019 году: желание Вашингтона ослабить Китай, в частности – ценами на нефть, которые не выдержит китайская экономика, как и европейская. И война между США и Ираном, по его мнению, может поменять всю картину мира."Сочи – новая Ялта!"Что же будет дальше? Встреча президентов России и США."Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — объяснял Жириновский. Он был уверен в том, что произойдёт "соединение Америки и России в определённой скрытой форме коалиции".У России и США нет настоящих союзников, поэтому в итоге им придется помогать друг другу, считал политик.Прогноз Владимира Жириновского о дальнейшем будущем:2028: Россия объединяет Восток: Турцию, Иран и Афганистан.Это полностью поменяет баланс сил. Так называемый "Запад" окончательно перестанет быть мировым гегемоном (но останется важным и крупным мировым игроком).2030 год: Россия обретает полный суверенитет, её армия становится сильнейшей в мире.2040 год: Россия — сверхдержава и могучая империя.2050: Новая "Мир – система": пять игроков, пять мировых центров силы: Москва, Пекин, Дели, Вашингтон и Брюссель.Сбудутся ли эти прогнозы? Частично они уже сбылись. Война в Иране уже идёт, НАТО уже разваливается, Зеленский делает всё, чтобы остаться последним президентом Украины.

https://ukraina.ru/20261022/pervyy-stalinist-na-ukraine-dekommuniziruyut-bogdana-khmelnitskogo-1083999396.html

https://ukraina.ru/20261026/peregovory-rossiya-ssha-ukraina-zelenskiy-trebuet-moskva-daet-kievu-vybor-iz-dvukh-variantov-1084084031.html

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эксклюзив, россия, украина, сша, владимир жириновский, владимир зеленский, владимир путин, нато, лдпр, черноморский флот