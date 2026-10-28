Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский - 28.10.2026 Украина.ру
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Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский
Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский - 28.10.2026 Украина.ру
Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского по сей день нередко называют "провидцем". Вспомним, что он говорил о причинах конфликта на Украине и о том, чем он завершится
2026-10-28T17:01
2026-10-28T17:01
эксклюзив
россия
украина
сша
владимир жириновский
владимир зеленский
владимир путин
нато
лдпр
черноморский флот
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"В 4 часа утра 22 февраля"Владимир Жириновский сделал множество точных предсказаний и политических прогнозов. В том числе и об Украине и контексте вокруг неё. Как известно, Жириновский точно назвал даже день начала СВО. Вот что он говорил в декабре 2021 года:"Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять, а если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу, а какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля".Да, он не успел увидеть начало СВО. Но сам конфликт между Украиной и Россией и его ход прогнозировал задолго до его начала. Точность его анализа была невероятной.Как ему это удавалось?Никакой мистики!Президент России Владимир Путин:"Прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике".А вот что об этом рассказывала дочь Владимира Вольфовича Анастасия Боцан-Харченко:"Я категорически против того, чтобы отца называли пророком. Никакие сверхъестественные силы не открывали перед отцом истину и никакие экстрасенсорные способности не делали его ясновидящим. Это всё было исключительно связано с его личными данными."У Жириновского было прекрасное образование и большой опыт работы, системность мышления, способность к глубокому анализу.Вот несколько его прогнозов, связанных с Украиной."Флот русский из Севастополя не уйдёт"О русских на Украине, Севастополе и флоте, прогноз ещё 2008 года:"У русских, которые живут на Украине, есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит: ни США, ни НАТО! Про флот забудьте, флот русский никогда из Севастополя не уйдет, и никто к нему не прикоснётся. За газ будете платить по мировым ценам, и русский язык будет иметь свободное хождение на Украине"."Зеленский – последний президент Украины"Жириновский категорически утверждал: Зеленский — последний президент Украины, по крайней мере, в её сегодняшнем виде.Посмотрим, сбудется ли этот прогноз."Крым – это русская земля и русские люди на все времена"А вот прогноз по Крыму — сбылся полностью.Ещё задолго до возвращения Крыма Жириновский говорил:"Будет ли возвращён Крым России? Да. Все исконные территории России будут возвращены.Мы — одно государство, и никто не имел права в 1991 году определять, что Крым переходит к Украине. Это русская земля и русские люди на все времена".Жириновский неоднократно утверждал, что полуостров будет под российским флагом.Говорил он об этом не только на российском телевидении, но и на украинском, где получал бурю возмущения, негатив и кривые ухмылки:"Ну ви вже загнули, Володимире Вольфовичу!"В 2012 году на эфире у Савика Шустера Жириновский ясно ответил на вопрос, что будет делать Россия, когда в 2017 году закончится срок пребывания Черноморского флота в Крыму: к этому времени Крым будет российским.Многие смеялись тогда в украинской студии."Восемь городов вернутся"По поводу возвращения части исторических территорий России Жириновский говорил:"Крым уже вернулся. Должны вернуться Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса.Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придёт время, взовьются русские флаги. Это будет."Что будет с Украиной?Решения по поводу Украины будут приниматься не в Киеве, считал Жириновский.Это не локальный "украинский конфликт", а глобальное политическое противостояние России, США, Европы.Что же будет с Украиной? У неё останется шесть западных областей."Столица будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждет Украину", — говорил Владимир Вольфович.Распад НАТОНовые кризисы, в том числе "украинский" приведут к распаду западных военных и политических союзов, которые окажутся вовсе не такими прочными, как казалось."НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся".В итоге будет выстроена новая конфигурация международных отношений.США выведут свои базы из Европы и объединятся с Канадой и Мексикой в одно государство.Жириновский предсказывал, что в 2024 году должен вспыхнуть конфликт на Ближнем Востоке."Все просто забудут, что такое Украина. Речь идёт о Третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", — предрекал он.Причины "иранского" конфликта Жириновский называл ещё в 2019 году: желание Вашингтона ослабить Китай, в частности – ценами на нефть, которые не выдержит китайская экономика, как и европейская. И война между США и Ираном, по его мнению, может поменять всю картину мира."Сочи – новая Ялта!"Что же будет дальше? Встреча президентов России и США."Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — объяснял Жириновский. Он был уверен в том, что произойдёт "соединение Америки и России в определённой скрытой форме коалиции".У России и США нет настоящих союзников, поэтому в итоге им придется помогать друг другу, считал политик.Прогноз Владимира Жириновского о дальнейшем будущем:2028: Россия объединяет Восток: Турцию, Иран и Афганистан.Это полностью поменяет баланс сил. Так называемый "Запад" окончательно перестанет быть мировым гегемоном (но останется важным и крупным мировым игроком).2030 год: Россия обретает полный суверенитет, её армия становится сильнейшей в мире.2040 год: Россия — сверхдержава и могучая империя.2050: Новая "Мир – система": пять игроков, пять мировых центров силы: Москва, Пекин, Дели, Вашингтон и Брюссель.Сбудутся ли эти прогнозы? Частично они уже сбылись. Война в Иране уже идёт, НАТО уже разваливается, Зеленский делает всё, чтобы остаться последним президентом Украины.
https://ukraina.ru/20261022/pervyy-stalinist-na-ukraine-dekommuniziruyut-bogdana-khmelnitskogo-1083999396.html
https://ukraina.ru/20261026/peregovory-rossiya-ssha-ukraina-zelenskiy-trebuet-moskva-daet-kievu-vybor-iz-dvukh-variantov-1084084031.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сша, владимир жириновский, владимир зеленский, владимир путин, нато, лдпр, черноморский флот
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Владимир Жириновский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, ЛДПР, Черноморский флот

Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский

17:01 28.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского по сей день нередко называют "провидцем". Вспомним, что он говорил о причинах конфликта на Украине и о том, чем он завершится
"В 4 часа утра 22 февраля"
Владимир Жириновский сделал множество точных предсказаний и политических прогнозов. В том числе и об Украине и контексте вокруг неё. Как известно, Жириновский точно назвал даже день начала СВО. Вот что он говорил в декабре 2021 года:
"Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять, а если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу, а какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля".
Да, он не успел увидеть начало СВО. Но сам конфликт между Украиной и Россией и его ход прогнозировал задолго до его начала. Точность его анализа была невероятной.
Как ему это удавалось?
Никакой мистики!
Президент России Владимир Путин:
"Прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике".
А вот что об этом рассказывала дочь Владимира Вольфовича Анастасия Боцан-Харченко:
"Я категорически против того, чтобы отца называли пророком. Никакие сверхъестественные силы не открывали перед отцом истину и никакие экстрасенсорные способности не делали его ясновидящим. Это всё было исключительно связано с его личными данными."
У Жириновского было прекрасное образование и большой опыт работы, системность мышления, способность к глубокому анализу.
Вот несколько его прогнозов, связанных с Украиной.
"Флот русский из Севастополя не уйдёт"
О русских на Украине, Севастополе и флоте, прогноз ещё 2008 года:
"У русских, которые живут на Украине, есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит: ни США, ни НАТО! Про флот забудьте, флот русский никогда из Севастополя не уйдет, и никто к нему не прикоснётся. За газ будете платить по мировым ценам, и русский язык будет иметь свободное хождение на Украине".
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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"Зеленский – последний президент Украины"
Жириновский категорически утверждал: Зеленский последний президент Украины, по крайней мере, в её сегодняшнем виде.
Посмотрим, сбудется ли этот прогноз.
"Крым – это русская земля и русские люди на все времена"
А вот прогноз по Крыму сбылся полностью.
Ещё задолго до возвращения Крыма Жириновский говорил:
"Будет ли возвращён Крым России? Да. Все исконные территории России будут возвращены.
Мы — одно государство, и никто не имел права в 1991 году определять, что Крым переходит к Украине. Это русская земля и русские люди на все времена".
Жириновский неоднократно утверждал, что полуостров будет под российским флагом.
Говорил он об этом не только на российском телевидении, но и на украинском, где получал бурю возмущения, негатив и кривые ухмылки:
"Ну ви вже загнули, Володимире Вольфовичу!"
В 2012 году на эфире у Савика Шустера Жириновский ясно ответил на вопрос, что будет делать Россия, когда в 2017 году закончится срок пребывания Черноморского флота в Крыму: к этому времени Крым будет российским.
Многие смеялись тогда в украинской студии.
"Восемь городов вернутся"
По поводу возвращения части исторических территорий России Жириновский говорил:
"Крым уже вернулся. Должны вернуться Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса.
Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придёт время, взовьются русские флаги. Это будет."
Виды Киева - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
22 октября, 16:33
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Что будет с Украиной?
Решения по поводу Украины будут приниматься не в Киеве, считал Жириновский.
Это не локальный "украинский конфликт", а глобальное политическое противостояние России, США, Европы.
Что же будет с Украиной? У неё останется шесть западных областей.
"Столица будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждет Украину", — говорил Владимир Вольфович.
Распад НАТО
Новые кризисы, в том числе "украинский" приведут к распаду западных военных и политических союзов, которые окажутся вовсе не такими прочными, как казалось.
"НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся".
В итоге будет выстроена новая конфигурация международных отношений.
США выведут свои базы из Европы и объединятся с Канадой и Мексикой в одно государство.
Жириновский предсказывал, что в 2024 году должен вспыхнуть конфликт на Ближнем Востоке.
"Все просто забудут, что такое Украина. Речь идёт о Третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", — предрекал он.
Причины "иранского" конфликта Жириновский называл ещё в 2019 году: желание Вашингтона ослабить Китай, в частности – ценами на нефть, которые не выдержит китайская экономика, как и европейская. И война между США и Ираном, по его мнению, может поменять всю картину мира.
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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"Сочи – новая Ялта!"
Что же будет дальше? Встреча президентов России и США.
"Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора", — объяснял Жириновский. Он был уверен в том, что произойдёт "соединение Америки и России в определённой скрытой форме коалиции".
У России и США нет настоящих союзников, поэтому в итоге им придется помогать друг другу, считал политик.
Прогноз Владимира Жириновского о дальнейшем будущем:
2028: Россия объединяет Восток: Турцию, Иран и Афганистан.
Это полностью поменяет баланс сил. Так называемый "Запад" окончательно перестанет быть мировым гегемоном (но останется важным и крупным мировым игроком).
2030 год: Россия обретает полный суверенитет, её армия становится сильнейшей в мире.
2040 год: Россия — сверхдержава и могучая империя.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
26 октября, 19:18
Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантовУкраинские СМИ сообщают, что Киев пытается убедить Вашингтон ускорить начало планируемых трёхсторонних (Россия, Украина, США) переговоров в Абу-Даби, предварительно запланированных на конец первой декады ноября.
2050: Новая "Мир – система": пять игроков, пять мировых центров силы: Москва, Пекин, Дели, Вашингтон и Брюссель.
Сбудутся ли эти прогнозы? Частично они уже сбылись. Война в Иране уже идёт, НАТО уже разваливается, Зеленский делает всё, чтобы остаться последним президентом Украины.
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ЭксклюзивРоссияУкраинаСШАВладимир ЖириновскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОЛДПРЧерноморский флот
 
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