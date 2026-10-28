Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром - 28.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261028/polskiy-khab-dlya-patriot-ssha-opredelilis-s-evropeyskim-servis-tsentrom-1084132265.html
Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром
Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром - 28.10.2026 Украина.ру
Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром
США официально разместят в Польше европейский сервис-центр по обслуживанию ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot. Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая, назвав выбор Вашингтона "историческим решением"
2026-10-28T16:08
2026-10-28T16:08
новости
сша
польша
вашингтон
владимир зеленский
пит хегсет
нато
пентагон
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/07/09/1064948915_0:17:709:416_1920x0_80_0_0_7dc5e483c2d9c715ff85624bd1378c24.jpg
На право разместить у себя критически важную инфраструктуру НАТО претендовали четыре страны: кроме Польши — Германия, Нидерланды и Норвегия. Однако Вашингтон сделал ставку на Варшаву. В Пентагоне подтвердили выбор, подчеркнув, что решение принято в координации с компанией Lockheed Martin и европейскими союзниками.Утверждается, что размещение базы непосредственно в Европе позволит существенно ускорить ремонт дорогостоящих ракет-перехватчиков, сократить логистические цепочки через Атлантику и снизить зависимость от поставок из США. По данным Минобороны США, интеграцию цепочек поставок обеспечат Германия, Нидерланды и Швеция.Этот проект реализует договоренности саммита в Анкаре в рамках концепции "НАТО 3.0", по которой европейские союзники берут на себя основную ответственность за собственную неядерную оборону. Для Польши это не только вопрос престижа: Варшава надеется, что в будущем сможет наладить на этой площадке выпуск собственных ракет для систем Patriot.На днях Зеленский снова выступил с упреками в адрес министра обороны США Пита Хегсета, заявив, что глава Пентагона подписал американский пакет всего на 12 ракет и не утверждает остальные поставки, из-за чего недостающие 23 единицы пришлось искать по другим каналам. Подробне – с материале Зеленский в ярости: Вашингтон дает втрое меньше ракет Patriot, чем нужно на сайте Украина.ру.
сша
польша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/07/09/1064948915_110:0:709:449_1920x0_80_0_0_c65f7ec94ebc22de8c093ef2b1e6e7d6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, польша, вашингтон, владимир зеленский, пит хегсет, нато, пентагон, минобороны
Новости, США, Польша, Вашингтон, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, НАТО, Пентагон, Минобороны

Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром

16:08 28.10.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
США официально разместят в Польше европейский сервис-центр по обслуживанию ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot. Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая, назвав выбор Вашингтона "историческим решением"
На право разместить у себя критически важную инфраструктуру НАТО претендовали четыре страны: кроме Польши — Германия, Нидерланды и Норвегия. Однако Вашингтон сделал ставку на Варшаву. В Пентагоне подтвердили выбор, подчеркнув, что решение принято в координации с компанией Lockheed Martin и европейскими союзниками.
Утверждается, что размещение базы непосредственно в Европе позволит существенно ускорить ремонт дорогостоящих ракет-перехватчиков, сократить логистические цепочки через Атлантику и снизить зависимость от поставок из США. По данным Минобороны США, интеграцию цепочек поставок обеспечат Германия, Нидерланды и Швеция.
Этот проект реализует договоренности саммита в Анкаре в рамках концепции "НАТО 3.0", по которой европейские союзники берут на себя основную ответственность за собственную неядерную оборону. Для Польши это не только вопрос престижа: Варшава надеется, что в будущем сможет наладить на этой площадке выпуск собственных ракет для систем Patriot.

На днях Зеленский снова выступил с упреками в адрес министра обороны США Пита Хегсета, заявив, что глава Пентагона подписал американский пакет всего на 12 ракет и не утверждает остальные поставки, из-за чего недостающие 23 единицы пришлось искать по другим каналам. Подробне – с материале Зеленский в ярости: Вашингтон дает втрое меньше ракет Patriot, чем нужно на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАПольшаВашингтонВладимир ЗеленскийПит ХегсетНАТОПентагонМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:05Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса
17:01Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский
16:34"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского
16:33Богиня мертва по прибытии: что не так с украинской системой ПРО Freyja
16:31Стирка от Стёре. Норвегия пробивает стену русофобии
16:08Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром
16:01Заменил Сковороду: популярный украинский певец удачно сходил на диктант
16:00Роман Виктюк: "эротический аристократ" столичной сцены
15:34Россия получила фору в несколько месяцев. Что успеем сделать на фронте за это время – Рожин
15:32Зеленский сдался: впервые заговорил о гарантиях безопасности для России
14:53Вместо окопов — в карман: оговорка депутата Рады вскрыла аппетиты Киева
14:24Алексей Панин* пожелал России сербского настоящего
14:21ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями"
14:13Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников
14:01Дочь Келлога нашла новую возможность заработать на украинцах. Погибших
13:44Кадровый тупик: чиновники массово отказываются работать с Зеленским
13:2430 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в Алёшках
13:01Бесхоз в Донбассе и Новороссии. Фонд "География сердца". 28 октября 2026 года, утренний эфир 111:05
13:00Слепого — в окопы: в Одессе ТЦКшники пять дней незаконно удерживали инвалида
12:37Зеленский в ярости: Вашингтон дает втрое меньше ракет Patriot, чем нужно
Лента новостейМолния