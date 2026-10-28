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Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром

Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром - 28.10.2026 Украина.ру

Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром

США официально разместят в Польше европейский сервис-центр по обслуживанию ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot. Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая, назвав выбор Вашингтона "историческим решением"

2026-10-28T16:08

2026-10-28T16:08

2026-10-28T16:08

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На право разместить у себя критически важную инфраструктуру НАТО претендовали четыре страны: кроме Польши — Германия, Нидерланды и Норвегия. Однако Вашингтон сделал ставку на Варшаву. В Пентагоне подтвердили выбор, подчеркнув, что решение принято в координации с компанией Lockheed Martin и европейскими союзниками.Утверждается, что размещение базы непосредственно в Европе позволит существенно ускорить ремонт дорогостоящих ракет-перехватчиков, сократить логистические цепочки через Атлантику и снизить зависимость от поставок из США. По данным Минобороны США, интеграцию цепочек поставок обеспечат Германия, Нидерланды и Швеция.Этот проект реализует договоренности саммита в Анкаре в рамках концепции "НАТО 3.0", по которой европейские союзники берут на себя основную ответственность за собственную неядерную оборону. Для Польши это не только вопрос престижа: Варшава надеется, что в будущем сможет наладить на этой площадке выпуск собственных ракет для систем Patriot.На днях Зеленский снова выступил с упреками в адрес министра обороны США Пита Хегсета, заявив, что глава Пентагона подписал американский пакет всего на 12 ракет и не утверждает остальные поставки, из-за чего недостающие 23 единицы пришлось искать по другим каналам. Подробне – с материале Зеленский в ярости: Вашингтон дает втрое меньше ракет Patriot, чем нужно на сайте Украина.ру.

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новости, сша, польша, вашингтон, владимир зеленский, пит хегсет, нато, пентагон, минобороны