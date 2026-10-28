https://ukraina.ru/20261028/polskiy-khab-dlya-patriot-ssha-opredelilis-s-evropeyskim-servis-tsentrom-1084132265.html
Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром
Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром - 28.10.2026 Украина.ру
Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром
США официально разместят в Польше европейский сервис-центр по обслуживанию ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot. Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая, назвав выбор Вашингтона "историческим решением"
2026-10-28T16:08
2026-10-28T16:08
2026-10-28T16:08
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пит хегсет
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На право разместить у себя критически важную инфраструктуру НАТО претендовали четыре страны: кроме Польши — Германия, Нидерланды и Норвегия. Однако Вашингтон сделал ставку на Варшаву. В Пентагоне подтвердили выбор, подчеркнув, что решение принято в координации с компанией Lockheed Martin и европейскими союзниками.Утверждается, что размещение базы непосредственно в Европе позволит существенно ускорить ремонт дорогостоящих ракет-перехватчиков, сократить логистические цепочки через Атлантику и снизить зависимость от поставок из США. По данным Минобороны США, интеграцию цепочек поставок обеспечат Германия, Нидерланды и Швеция.Этот проект реализует договоренности саммита в Анкаре в рамках концепции "НАТО 3.0", по которой европейские союзники берут на себя основную ответственность за собственную неядерную оборону. Для Польши это не только вопрос престижа: Варшава надеется, что в будущем сможет наладить на этой площадке выпуск собственных ракет для систем Patriot.На днях Зеленский снова выступил с упреками в адрес министра обороны США Пита Хегсета, заявив, что глава Пентагона подписал американский пакет всего на 12 ракет и не утверждает остальные поставки, из-за чего недостающие 23 единицы пришлось искать по другим каналам. Подробне – с материале Зеленский в ярости: Вашингтон дает втрое меньше ракет Patriot, чем нужно на сайте Украина.ру.
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новости, сша, польша, вашингтон, владимир зеленский, пит хегсет, нато, пентагон, минобороны
Новости, США, Польша, Вашингтон, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, НАТО, Пентагон, Минобороны
Польский хаб для Patriot: США определились с европейским сервис-центром
США официально разместят в Польше европейский сервис-центр по обслуживанию ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot. Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая, назвав выбор Вашингтона "историческим решением"
На право разместить у себя критически важную инфраструктуру НАТО претендовали четыре страны: кроме Польши — Германия, Нидерланды и Норвегия. Однако Вашингтон сделал ставку на Варшаву. В Пентагоне подтвердили выбор, подчеркнув, что решение принято в координации с компанией Lockheed Martin и европейскими союзниками.
Утверждается, что размещение базы непосредственно в Европе позволит существенно ускорить ремонт дорогостоящих ракет-перехватчиков, сократить логистические цепочки через Атлантику и снизить зависимость от поставок из США. По данным Минобороны США, интеграцию цепочек поставок обеспечат Германия, Нидерланды и Швеция.
Этот проект реализует договоренности саммита в Анкаре в рамках концепции "НАТО 3.0", по которой европейские союзники берут на себя основную ответственность за собственную неядерную оборону. Для Польши это не только вопрос престижа: Варшава надеется, что в будущем сможет наладить на этой площадке выпуск собственных ракет для систем Patriot.
На днях Зеленский снова выступил с упреками в адрес министра обороны США Пита Хегсета, заявив, что глава Пентагона подписал американский пакет всего на 12 ракет и не утверждает остальные поставки, из-за чего недостающие 23 единицы пришлось искать по другим каналам. Подробне – с материале Зеленский в ярости: Вашингтон дает втрое меньше ракет Patriot, чем нужно
на сайте Украина.ру.