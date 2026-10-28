https://ukraina.ru/20261028/zachem-nam-gosudarstvo-reketir-ukrainskiy-biznes-sozdat-sobstvennoe-pvo-1084131538.html

"Зачем нам государство-рэкетир?!" Украинский бизнес создаёт собственное ПВО

"Зачем нам государство-рэкетир?!" Украинский бизнес создаёт собственное ПВО - 28.10.2026 Украина.ру

"Зачем нам государство-рэкетир?!" Украинский бизнес создаёт собственное ПВО

Крупнейшая украинская логистическая компания "Новая почта" обзавелась собственной частной противовоздушной обороной

2026-10-28T18:44

2026-10-28T18:44

2026-10-28T18:44

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"Мы – одна из немногих компаний, реализовавшая этот проект. Я не хочу разглашать вам цифры, но мы сбиваем шахеды", – сказал совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов на Киевском международном экономическом форуме.Логистические центры "Новой почты" многократно попадали в прицел российских ракет, так как компания занимается транспортировкой и хранением военной техники наряду с гражданскими грузами. "Новая почта" имеет самую широкую сеть по всей Украине и насчитывает более 17 тысяч отделений.Климов утверждает, что бизнес может иметь собственные службы для тушения пожаров на своих производствах. Он привёл в пример опыт работы своей компании, где сотрудники самостоятельно гасят значительную часть пожаров, возникающих в результате атак – не дожидаясь прибытия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.На Украине наступила новая реальность. Развитие целого направления частных батальонов ранее и сейчас ПВО может решить временные проблемы с дефицитом ракет и профессиональных бойцов, но поставит под вопрос существования самого государства.Если корпорации способны содержать частные армии и ПВО, значит, монопольные обязанности государственных институтов становятся просто не нужны. Отсюда еще одна глобальная проблема: право на применение силы переходит от государства в частные руки, а это создает конфликт интересов: бизнес на войне заинтересован, чтобы война не заканчивалась.Подробнее – в мнениях украинских публичных спикеров.Политик Дмитрий БыковЭто одновременно и классно, и позорно. Классно, что частная компания, ни копейки не берущая у государства на создание ПВО, хочет защищать собственные активы и небо над ними. Позорно, потому что это фактическое признание несостоятельности государства организовать эффективную защиту за деньги налогоплательщиков, деньги союзников.Это феномен и парадокс. Жаль, что мы одновременно переживаем и подъем, и стыд. Вот такой вы Верховный Главнокомандующий (обращается спикер, очевидно, к Владимиру Зеленскому – Ред.).Волонтёр Юрий КасьяновВеликолепная новость! Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Рассчитывать на государство, заказывающее "политические стейтменты" вместо реального оружия, не стоит. Но такой путь – это путь в никуда, это констатация абсолютной неспособности государственного, политического, военного руководства обеспечить защиту населения, бизнеса, логистики, энергетики – всего.Потому что государство – это, по сути, огромный сервисный центр страны, предоставляющий гражданам различные услуги, главная из которых – безопасность. За это мы платим налоги и выполняем свой военный долг. Платим кровью. И если государство переводит на бизнес функцию безопасности, то только потому, что оно неэффективно.Потому что развитием своей современной системы ПВО почти никто в государстве не занимался. Вместо разработки и производства своих зенитно-ракетных комплексов, способных сбивать любые цели, наши вожди предоставили частному бизнесу возможность зарабатывать огромные средства на сборке дронов-перехватчиков из китайских комплектующих.Это – во-первых, в этом причина катастрофического состояния системы ПВО? Кто понёс ответственность? – Никто.Во-вторых, в Киеве, в окрестностях столицы и в области уничтожено большое количество новейших складов, производственных помещений, логистических хабов. Думаю, что в других городах Украины тоже. Приходится слышать "экспертную" мысль, что бизнес сам виноват – зачем это всё строил во время войны? Подождите…А неужели это не главы государства, чиновники, политики, выдающиеся военные деятели утверждали все годы войны, что всё вот-вот закончится, и мы будем зимой пить кофе в Крыму?.. Неужели бизнес должен был планировать свою работу не на их заявлениях, а на прогнозах Вероники Фэншуй?Выходит так, что государство, во-первых, не обеспечило защиту, во-вторых, давало ложные прогнозы и обещания, в-третьих – теперь переводит на бизнес свои функции по организации ПВО. Выходит, что наш "сервисный центр", имея колоссальные финансовые, человеческие, научные ресурсы, опираясь на разведку и мощную аналитику, не выполнил и не выполняет свои функции. К сожалению, другого сервиса у нас нет, потому что нет выборов во время войны, и это замкнутый круг…Украинский публицист Остап ДроздовБыло бы больше деталей по теме "Новая почта" имеет свое собственное ПВО, но поскольку их не будет по понятным соображениям, то придется ограничиться поверхностными выводами. Если бизнесы начнут за свой счет заниматься защитой своих активов – то зачем нам государство с рэкетирской фискальной системой, больше похожей на фитиль?Оборонительная функция относится к монопольным и базовым функциям государства. Имея 5-процентный военный сбор, государство вроде бы гарантирует взамен выполнение своей базовой функции. Невозможность её выполнять в полном объёме влечёт пересмотр целесообразности упомянутого выше налога. Ибо бизнес, который захочет иметь частную систему ПВО, оказывается в условиях двойного налогообложения: и государству отстёгивать, да ещё и частной оборонной фирме башлять за ту же функцию, которую якобы само должно обеспечить.По этой же логике, если дело защиты бизнесов постепенно переведется на плечи бизнесов, то, может, есть смысл наконец-то легализовать оружие для граждан? То же самое: если юридические лица имеют право на частную самозащиту, то почему это право не могут иметь физические лица? Если лайфхак "Новой почты" масштабируется на всю страну, то может произойти пикантный эффект: государство постепенно спихнет воздушную оборону на бизнесы, а затем города, и начнется бум частных "бригад ПВО", которые будут сбивать воздушные цели только за деньги и только по частным соглашениям. Война и заработок уже давно тесно срослись.

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эксклюзив, украина, киев, крым, владимир зеленский, пво