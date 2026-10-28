https://ukraina.ru/20261028/stirka-ot-stre-norvegiya-probivaet-stenu-rusofobii----1084131054.html

Стирка от Стёре. Норвегия пробивает стену русофобии

Стирка от Стёре. Норвегия пробивает стену русофобии - 28.10.2026 Украина.ру

Стирка от Стёре. Норвегия пробивает стену русофобии

Свой недавний телефонный звонок президенту России Владимиру Путину премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объяснил просто: "Нам нужно управлять рыболовством и Украина.ру, 28.10.2026

2026-10-28T16:31

2026-10-28T16:31

2026-10-28T16:31

норвегия

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

александр стубб

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1c/1084132415_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_faeb5fadc6ab86c8564a8f8e77e91c55.jpg

Свой недавний телефонный звонок президенту России Владимиру Путину премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объяснил просто: "Нам нужно управлять рыболовством и поддерживать хорошие отношения с соседями, которые обеспечат нам безопасность".Удивительные слова, которые подтверждают, что не все мозги, не напрочь и не у всех оголтелая истерия русофобии вымыла из голов европейских политиков. Некоторые из них продолжают опираться на здравый смысл и жизненную опытность.Судя по прежним заявлениям, трудно было представить, что компанию 66-летнему Стёре составит известный русофоб, 58-летний президент Финляндии Александр Стубб, но факт остается фактом: они оба звонили Путину.А перед этим оба политика 20 октября в столице Норвегии Осло провели встречу украинской делегации во главе с просроченным Владимиром Зеленским со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером (из-за болезни по видеосвязи).Такие встречи страшно напугали Зеленского. Он демонстративно не дождался Уиткоффа в столице Норвегии и уехал в Киев, чтобы нести пургу про собственную решимость и несгибаемость перед лицом "путинского мордора".Но все умные прекрасно поняли, почему Зеленский не захотел встречать зачатки новой политической реальности лично. Она ему крайне неприятна и свидетельствуют о его же скором крахе. Потому что на ненависти в виде русофобии нельзя выстроить более-менее длительное перспективное и конструктивное межгосударственное будущее. Для этого конструктива нужны, как минимум, понимание собственной выгоды и стремление к ней.А зарождающаяся новая политическая реальность – это давно забытая и отброшенная по политическим соображениям линия поведения. Суть ее в том, что, с одной стороны, этот понимание того, что общая европейская политика, выстроенная на отрицании и отмене России, дала сбой, потому что не принесла каких-либо обнадеживающих результатов. Наоборот­ – привела к общим потерям Европы во всех отношениях: континент медленно и неотвратимо превращается в периферию мировой жизни.С другой стороны, провалы согласованной, но ошибочной политики Европа привели к тому, что на континенте стали появляться страны, которые решили спасать положение и спасаться в одиночку, основываясь на собственных национальных интересах.Одним из таких политиков и зарекомендовал себя норвежец Стёре.Он – уже дважды премьер-министр своей страны. Впервые возглавил коалиционное правительство в 2021 году, когда руководимая им Рабочая партия (РП) вошла в коалицию с Партией центра и создала совместный Кабинет на двоих.По итогам парламентских выборов 8 сентября 2025 года РП заняла первое место, получив более 28% голосов, и Стёре сохранил свой пост еще на четыре года.Но впервые широко о Стёре мир узнал, когда он вместе со Стуббом принимал у себя американского спецпосланника и Зеленского, заявив себя на роль миротворца и успокоителя геополитических страстей.А теперь вот он стал известен, потому что позвонил Путину, навлекая на себя гнев некоторых еврососедей, но делая попытку стереть с репутации собственной страны и белых евроодежд позорные пятна провалов и ошибок.По биографии своей Стёре – типичный европейский политик-клерк, выросший и сделавший карьеру за время, когда Запад, ведомый США, решил, что он победил СССР и социалистический лагерь в холодной войне, а значит, во-первых, наступил конец истории и теперь весь мир прогнется по западным лекалам.Во-вторых, что теперь не нужно особо выделять и оригинальничать, защищая свою страну, а нужно лишь максимально быстро встроить ее в западную парадигму всеобщего глобализма и американского гегемонизма, дарующего ядерный зонтик и ведущего к процветанию.Стёре – из когорты тех политиков, которые отказались от защиты национальных интересов ради миражей всеобщего коллективного доминирования в Европе, а под руководством США и во всем мире. По принципу, который озвучил некогда главный евродипломат Жозеп Боррель: мы – цветущий сад, а вокруг нас джунгли, которые и должны нам служить и нас обслуживать.Таких политиков сейчас в Европе в разных странах – пруд пруди. Они живут миражами какого-то эфемерного будущего, а не реальной жизнью, которую готовы бросить ради этой привлекательной для них эфемерности.Премьер Джорджа Мелони в Италии, канцлер Фридрих Мерц и глава МИД Йоханн Вадефуль в Германии, президент Эммануэль Макрон во Франции, многочисленные и часто меняющиеся премьеры в Великобритании – кто только из них не говорил, что им плевать на интересы собственных сограждан, а служат они общей идее победы над Россией, за счет которой они и хотят в будущем поживиться. Потому что глобализм глобализмом, а главный закон колониализма никто не отменял: метрополии живут хорошо исключительно за счет грабежа колоний. Главное – найти эти колонии и подчинить их себе.Теперь вот Запад наметил себе такую жертву – Россию, а с нею ничего не получается: она так в ответ дает по зубам, что все аппетиты пропадают. Россия провозгласила построение многополярного мира, отрицающего гегемонистский леволиберальный глобализм под эгидой Запада и США, и весь мир готов идти за ней, а не за неоколонизаторами из "цветущего сада". Это, плюс периодическое получание по сопатке, видимо, неплохо отрезвляет тех, кто умеет считать и просчитывать переделы и новые расклады, риски и вызовы.Стёре – один из них. Он – уже не мальчик, родился в Осло в 1960 году в очень богатой по тамошним меркам семье. Но прошел путь, обычный для рядового норвежца. Даже служил во флоте, уйдя в запас в звании фендрика – младшего лейтенанта ВМС.Потом в 1981—1985 годах изучал политологию в Институте политических исследований в Париже, свободно владеет английским, французским и немецким языками. Прошел путь в политику от мелкого чиновника, клерка, преподавателя, советника и мелкого руководителя малозначащих структур до работника и главы отделов в аппарате двух премьер-министров Норвегии – Гру Харлем Брунтланн и Турбьерна Ягланда, а также Рабочей партии, одной из главных в Норвегии. С августа 2003 по осень 2005 года был генеральным секретарем норвежского Красного Креста.В 2009 году стал депутатом парламента (Стортинга), а потом и министром иностранных дел, а также здравоохранения и социального обеспечения Норвегии.Самым ярким, но непонятно, какого цвета пятном в биографии Стёре стало его сотрудничество в Йенсом Столтенбергом, который до 2014 года был премьером Норвегии, а потом на 10 лет, до 2024 года, ушел генсеком НАТО, который и стал символом упадка и геополитической ничтожности этой организации, с которой считаются по старой памяти. И по инерции из-за уважения к совокупной мощности, тающей без помощи США и из-за явно презрительного отношения их президента Дональда Трампа.За это время Стёре стал руководителем РП, депутатствовал и только в 2021 году стал премьер-министром. По общему мнению, средним по показателям премьером, несмотря на последствия ковидной эпидемии. За годы его премьерствования ВВП Норвегии сократился с 503,4 млрд долларов в 2021 году до 483,7 млрд в 2024-м (последствия пандемии COVID-19, конфликт на Украине, энергетический кризис).Темпы экономического роста по итогам 2024 года составили 2,1%, дефляция – 0,2%, уровень безработицы – 4% населения. Но по его инициативе повысили налогообложение гидроэнергетического сектора и имущественный налог для наиболее богатых граждан, выросли оборонные расходы до 2,2% ВВП в 2024 году (ранее был 1,4%), которые запланировано должны вырасти до 5% к 2030 году.Очень помог Стёре отказ Европы от российских энергоносителей. Норвегия стала ключевым экспортером трубопроводного газа в страны Европы, что привело к росту его добычи на 8% уже в 2022 году и росту цен на энергоносители на внутреннем рынке. Это обогатило Норвегию и норвежцев.По оценкам специалистов, Государственный пенсионный фонд Норвегии, известный как созданный в 1990 году Нефтяной фонд, по состоянию на 2025 год владел долями в 8500 компаниях в 70 странах мира. А стоимость его активов составляет чуть более 1,8 трлн долларов, что приблизительно равно 1,5% от мирового фондового рынка. Это крупнейший в мире национальный фонд благосостояния. На май 2025 года из фонда на каждого жителя Норвегии приходилось около 325 тыс. долларов.Однако Стёре явно сегодня хочет отстирать со своего имиджа то, что при нем Норвегия активно пополнила круг русофобов и параллельно друзей неонацистской Украины, войдя в число крупнейших доноров киевского режима. Норвегия присоединилась ко всем санкциям ЕС в отношении России, норвежские компании заморозили деятельность на российской территории, а в 2022-2023 годах из Осло были высланы 18 российских дипломатов.В феврале 2023 года правительство обнародовало пятилетний план поддержки Украины общим объемом в 7,27 млрд долларов. В мае 2024 года заключило с Киевом десятилетнее двустороннее соглашение по безопасности.Но все, похоже, грозит закончиться пшиком, и Стёре возвращается к своим прежним взглядам. Ранее он утверждал, что Норвегии нужна более активная политика, чтобы решать проблемы и создавать возможности для людей по обе стороны границы с Россией.Сотрудничать Норвегия может и должна в экономической сфере. С возможным возвращением российских энергоносителей в Европу она может поделить этот рынок или на двоих с Россией или на троих – еще с США. А сотрудничество в освоении Арктики открывает перед Норвегией удивительные перспективы в торговле и логистике.И, конечно же, поле для сотрудничества – безопасность Норвегии, у которой с Россией общая совместная граница в 220 км. И при Стёре не зря в 2025 году была принята первая в истории страны стратегия национальной безопасности и годом ранее достигнута договоренность с США о бессрочном пользовании значительным числом норвежских военных объектов.Теперь осталось подпереть и обезопасить себя такими же документами и гарантиями с другой стороны – российской.Это грамотная политика, и Стёре сделал первые шаги к ней. Что, конечно же, отрадно, ибо снижает общую напряженность на российских границах. И облегчает победу в рамках СВО. Это уже выгодно России.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20261027/lidery-finlyandii-i-norvegii-pozvonili-putinu-chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-1084112438.html

норвегия

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

норвегия, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, александр стубб, мнения