Могут постоять, если купят билеты: Ушаков указал ЕС место возле стола переговоров
Европу окончательно отодвинули от украинского кейса. Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" нанес удар по амбициям Брюсселя, четко обозначив круг участников будущих мирных переговоров
Несмотря на то что в Осло недавно прошли многосторонние консультации, а Владимир Путин лично общался по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре, официальный состав участников остается неизменным.
"Представителей Европы никто не собирается приглашать за стол трехсторонних переговоров... Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается", — заявил Ушаков.
Ранее в Санкт-Петербурге российский лидер уже подтвердил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу готовность Москвы вернуться к диалогу. По словам Ушакова, следующий раунд консультаций может пройти в Абу-Даби уже в десятых числах ноября.
Пока Москва и Вашингтон готовят почву для диалога, европейская бюрократия пытается сохранить лицо. Как сообщает Euronews, Еврокомиссия и Евросовет планируют направить в Абу-Даби собственную делегацию, которую может возглавить ближайший соратник Урсулы фон дер Ляйен Бьерн Зайберт. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на общеевропейском уровне отказ от диалога с Москвой сохраняется, и в ноябре планируется продолжить именно трехсторонний формат. Подробнее – в материале ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
Пока Москва и Вашингтон готовят почву для диалога, европейская бюрократия пытается сохранить лицо. Как сообщает Euronews, Еврокомиссия и Евросовет планируют направить в Абу-Даби собственную делегацию, которую может возглавить ближайший соратник Урсулы фон дер Ляйен Бьерн Зайберт. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на общеевропейском уровне отказ от диалога с Москвой сохраняется, и в ноябре планируется продолжить именно трехсторонний формат. Подробнее – в материале ЕС вклинивается в переговоры: правая рука фон дер Ляйен собирается в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
Подписывайся на