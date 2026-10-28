https://ukraina.ru/20261028/roman-viktyuk-eroticheskiy-aristokrat-stolichnoy-stseny-1084100679.html

Роман Виктюк: "эротический аристократ" столичной сцены

Роман Виктюк: "эротический аристократ" столичной сцены - 28.10.2026 Украина.ру

Роман Виктюк: "эротический аристократ" столичной сцены

"Счастье – это пауза между двумя несчастьями" – одна из любимых фраз известного театрального режиссера Романа Виктюка. Это был яркий человек, народный артист, как Украины, так и России, который шокировал публику довольно откровенными постановками, но в то же время давал народу тонкое искусство

2026-10-28T16:00

2026-10-28T16:00

2026-10-28T16:00

история

история

история ссср

история украины

украина

львов

киев

роман виктюк

театр

режиссер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102966/25/1029662576_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_df34df70d27316942519dc7047794e5d.jpg

Роман Григорьевич родился 28 октября 1936 года во Львове, который на то время входил в состав Польши. Родителями мальчика были учителя, Катерина и Григорий. Мать, будучи даже беременной, часто посещала оперу. По словам Виктюка это, возможно, и повлияло на выбор его будущей профессии. Семья смогла пережить бои за город 1939 года*, нацистскую оккупацию 1941-44 годов.Детство будущей театральной звезды проходило в самом центре Львова, в обычном дворике. Виктюк играл в школьном театре, и уже тогда учители заметили у мальчика актёрские способности.Учился Виктюк в Московском Институте театрального искусства (ГИТИСе), после окончания которого вернулся во Львов, где работал актёром в местном Театре юного зрителя. С 1 марта 1962 года стал актёром Государственного республиканского ТЮЗа в Киеве, где сыграл в таких спектаклях как "На каникулах", "Один страшный день", "Молодая гвардия", "Судьба барабанщика", "Пламя Пуэрто-Соридо", "Бразильское сокровище" и др.Через несколько лет Роман Григорьевич вновь вернулся в родной город, работал в ТЮЗе, создал театральную студию при Львовском дворце пионеров. Впрочем, развернуться и выйти на большую сцену, работая в родном городе, было невозможно, поэтому он работал в Калинине, Вильнюсе и, наконец, в 1977 году на сцене московского Театра им. Моссовета. Там Виктюк поставил "Царскую охоту" по пьесе Леонида Зорина о событиях времён Екатерины II. Главные роли княжны Таракановой и Алексея Орлова исполнили Маргарита Терехова и Леонид Марков. Благодаря этому спектаклю провинциальный режиссёр стал известен в столичных театральных кругах. Билеты на его спектакли буквально расхватывали и на этом хорошо зарабатывали спекулянты.Виктюк был нарасхват. Он работал в Твери, Одессе, Киеве, Таллинне, Саратове, Казани, Риге, Ленинграде, Москве и многих других городах. В его спектаклях играли Ада Роговцева, Елена Образцова, Вера Васильева, Алиса Фрейндлих, Марина Неёлова, Валентина Талызина, Людмила Максакова и много других. Уроженец Львова был трудоголиком, одновременно работал в нескольких театрах. Пока в одном шёл прогон сцены, в другом он уже советовался с актёрами по поводу сценария.Гораздо больше смог развернуться львовский режиссёр в годы Перестройки, когда с многих тем начали снимать табу, а эротика на сцене стала нормой. Громкий успех пришёл к нему после премьеры "Служанок" французского драматурга Жана Жене на сцене театра "Сатирикон", которая состоялась 17 сентября 1988 года. В центре сюжета две горничных, которые решают убить свою хозяйку. Виктюк объединил в постановке цирк, танец, театр, кабаре и модный показ. Из-за скудного бюджета и театральной бедности костюмы шили из подкладочной ткани, шубу – из обрезков (клеили кусочки меха на ткань). Более того все женские роли... сыграли мужчины – горничными стали Константин Райкин и Николай Добрынин, Мадам сыграл Александр Зуев. Тогда-то и поползли по стране упорные слухи о нетрадиционной ориентации режиссёра.Пьеса стала настолько успешной, что зрители буквально ломали двери театров, и их пришлось сдерживать милиционерам. И это при том, что театр в те годы терял популярность. Привлекла зрителя и постановка по одноимённой пьесе Эдварда Радзинского "Наш Декамерон XXI", где главная героиня, провинциалка, приезжает в столицу в поисках красивой жизни, а становится валютной проституткой.В 1990-е Виктюк продолжал творить и его популярность только росла. По личной просьбе известного актера Михаила Ульянова, обращённой к московскому градоначальнику Юрию Лужкову, Виктюку дали квартиру в Москве, и квартиру непростую, а ту, где раньше жил сын "отца народов", Василий Сталин.В 1990-е Виктюк, как режиссёр, ставит такие произведения, как "Бульвар Сан-Сет", "Я тебя больше не знаю, любимый", "Фердинандо", "Лолита" и прочие. У Виктюка появляется собственный театр, он ставит спектакли за рубежом – Италия, Франция, США и другие страны.Творчество Виктюка – синтез различных стилей: символизма, гротеска, элементов модернизма, традиций русского психологического театра. Мэтр особое внимание уделял хореографии и выразительности человеческого тела на сцене. Роман Григорьевич хорошо разбирался в музыке и всегда метко использовал её в своих произведениях. Например, в "Украденном счастье" по мотивам одноименного произведения Ивана Франко, можно услышать духовные песнопения, а в "Даме без камелий" звучит "Травиата". В копилке у Романа Григоровича более 200 спектаклей, самыми известными из которых, кроме "Служанок" стали "Федра", "Лолита", "Баттерфляй". Вышел Виктюк и на международный уровень: он создал танцевальную школу в Италии, а филиал его театра действовал в Израиле.Многие театральные критики называли фирменный стиль Виктюка "эротическим аристократизмом". Обнаженные актёры в поставленных режиссёром спектаклях не выглядели вульгарными. Их эстетика скорее приближалась к античным скульптурам. Например, в постановке с провокационным названием "Давай займемся сексом" главной темой выступает страх перед жизнью, одиночество, отсутствие домашнего тепла. Акценты смещены в сторону эмоций и психологических комплексов. За эпатирующим названием и ироничными диалогами героев скрывается чудовищная тоска, на которую обречён человек, если из его жизни уходит любовь, и остаётся только секс.Роман Григорьевич утверждал, что современные люди думают преимущественно о материальном достатке, духовно бедны, посещают театры, чтобы выглядеть модно перед другими, попросту убить время:"Театр должен быть храмом. Но цивилизация сделала так, что массовая публика (чтобы не говорить "народ") требует развлечений, хочет слушать примитивные ритмы бубна, а не высокую классику. Билеты теперь стали дорогими ввиду появления плебса нового сорта. Этот плебс богат денежно, но беден духовно. Он может себе позволить после сытного, богатого ужина прийти в театр на полтора-два часа – больше они не выдерживают – и стимулировать пищеварение концертом или развлекательным зрелищем. Серьёзные, философские проблемы их не интересуют. Поэтому сейчас в искусстве ситуация трагическая, оно полностью зависит от потребностей плебса".Роман Григорьевич слыл модником, любил элегантные костюмы и был лично знаком с Версаче, который даже подарил режиссёру перстень с Горгоной. Коллекция мэтра насчитывала около 300 пиджаков в основном очень ярких, эпатажных моделей. Виктюка часто можно было увидеть на модных показах в Риме и Неаполе. Кроме того у Романа Григорьевича была коллекция редких книг и музыкальных произведений.В 2006 году Виктюк стал народным артистом Украины, а в 2009-м – России. Режиссёр отмечал, что на Украине можно получить большую популярность и признание, если ты находишь общий язык с властью. До второго Майдана это ему удавалось. Он с горечью встретил события 2013-14 годов, старался придерживаться нейтральной позиции, но это у него выходило из рук вон плохо. Как и подавляющее большинство деятелей культуры, в политике он разбирался поверхностно. Роман Григорьевич ошибочно полагал, что жители Донбасса одурманены пропагандой, и поэтому не могут найти с Киевом общий язык. Хотя в Киеве уже давно сделали Луганск и Донецк врагами, и только ждали момента, чтобы развязать силовой конфликт с резнёй мирного населения.Возможно, Виктюк рассуждал так, поскольку опасался, что если поддержит Россию и решительно осудит Украину, то станет автоматически персоной нон-грата как на Родине, так и в Европе, и в США. Справедливости ради стоит отметить, что в 2014 году власти Украины поддержали многие граждане России, включая известных певцов и актёров, в Москве проходили марши солидарности с Украиной. Впрочем, последние большие гастроли Виктюка в Киеве проходили ещё в 2011 году, а после Майдана их постоянно переносили. В своем родном городе Роман Григорьевич последний раз побывал в августе 2014 года.Осенью 2020 года Виктюк заболел коронавирусом, болезнь дала осложнения и известного режиссёра перевели в реанимацию, где он 17 ноября и умер. Прощальные церемонии состоялись как в Москве, так и в родном Львове. На малой родине попрощаться с Виктюком пришли не только члены его семьи, но и коллеги, ученики и з Львова, Одессы, Киева, Харькова, других городов. Похоронили Виктюка в семейном склепе на территории Лычаковского кладбища. Официально у Романа Григорьевича детей не было, но в прессе пишут, что есть дочь и внуки.Сегодня, невзирая на талант и большое творческое наследие, на Украине многие считают Виктюка "запроданцем", о нем практически не вспоминают. У украинского общества теперь новые кумиры и герои. Получилось так, что чаще о нём с благодарностью вспоминают в России, где на театральных подмостках различных городов с успехом продолжают идти поставленные им спектакли.* Польские войска защищали Львов от вермахта с 12 сентября и капитулировали перед Красной армией 22-го. – Ред.

https://ukraina.ru/20260827/narodnyy-taras-bulba-sovetskogo-soyuza-85-let-bogdanu-stupke-1082676269.html

https://ukraina.ru/20260817/aktr-luchshe-vsekh-sygravshiy-ministra-kultury-85-let-nikolayu-gubenko--1082478933.html

https://ukraina.ru/20250703/1028147355.html

украина

львов

киев

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история ссср, история украины, украина, львов, киев, роман виктюк, театр, режиссер, пьеса, москва