https://ukraina.ru/20261028/zelenskiy-sdalsya-vpervye-zagovoril-o-garantiyakh-bezopasnosti-dlya-rossii-1084129217.html
Зеленский сдался: впервые заговорил о гарантиях безопасности для России
Зеленский сдался: впервые заговорил о гарантиях безопасности для России - 28.10.2026 Украина.ру
Зеленский сдался: впервые заговорил о гарантиях безопасности для России
Владимир Зеленский существенно изменил позицию по гарантиям безопасности для России на фоне сближения Москвы и Вашингтона. Об этом 28 октября пишет Financial Times, комментируя последние заявления главы киевского режима, в которых он допустил переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе
2026-10-28T15:32
2026-10-28T15:32
2026-10-28T15:32
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"Владимир Зеленский впервые признал необходимость предоставления России гарантий безопасности в рамках будущего соглашения о прекращении войны на Украине. Это знаменует существенный сдвиг в его позиции на фоне новых дипломатических усилий США по возобновлению мирных переговоров между Киевом и Москвой", — говорится в статье.Издание напоминает, что ранее Украина и ее западные союзники отвергали российские требования гарантий безопасности, считая их попыткой восстановить сферу влияния Москвы и ограничить суверенитет соседних государств. По оценке FT, изменение позиции Киева отражает растущую обеспокоенность украинского руководства сближением США и России. Особую тревогу вызывают обсуждаемые Вашингтоном и Москвой крупные экономические сделки — в частности, совместные нефтяные проекты, открытие российского воздушного пространства для американских авиакомпаний и возобновление сотрудничества в производстве титана. Предполагается, что эти договоренности могут вступить в силу после окончания войны.Опасения Киева также усилились после резкого ухудшения отношений с Вашингтоном в октябре, когда американский президент Дональд Трамп потребовал прекратить украинские удары по российской нефтяной промышленности. Одновременно возникли задержки с поставками ракет для ПВО, были приостановлены передача разведданных о ракетных атаках и доступ к Starlink. Хотя обмен разведданными и доступ к Starlink впоследствии восстановили, эти события, по данным FT, усилили в Киеве опасения, что США могут полностью отказаться от поддержки Украины.Ранее стало известно, что Россия требует заключения отдельного соглашения с США или НАТО о европейской и мировой безопасности для достижения мира на Украине, на что и посетовал сам Зеленский. По его словам, Москва вкладывает в понятие гарантий безопасности гораздо более широкий и специфический смысл, который не ограничивается лишь отказом Киева от нанесения ударов по российской территории. Подробнее о словах главы киевского режима — в публикации Зеленский призвал Запад заблокировать переговоры с Россией о глобальной безопасности.
https://ukraina.ru/20261028/zelenskiy-raskryl-chto-ssha-predlagali-sdelat-s-donbassom-i-zaes-1084120532.html
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новости, россия, киев, москва, владимир зеленский, дональд трамп, нато, financial times
Новости, Россия, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Financial Times
Зеленский сдался: впервые заговорил о гарантиях безопасности для России
Владимир Зеленский существенно изменил позицию по гарантиям безопасности для России на фоне сближения Москвы и Вашингтона. Об этом 28 октября пишет Financial Times, комментируя последние заявления главы киевского режима, в которых он допустил переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе
"Владимир Зеленский впервые признал необходимость предоставления России гарантий безопасности в рамках будущего соглашения о прекращении войны на Украине. Это знаменует существенный сдвиг в его позиции на фоне новых дипломатических усилий США по возобновлению мирных переговоров между Киевом и Москвой", — говорится в статье.
Издание напоминает, что ранее Украина и ее западные союзники отвергали российские требования гарантий безопасности, считая их попыткой восстановить сферу влияния Москвы и ограничить суверенитет соседних государств.
По оценке FT, изменение позиции Киева отражает растущую обеспокоенность украинского руководства сближением США и России. Особую тревогу вызывают обсуждаемые Вашингтоном и Москвой крупные экономические сделки — в частности, совместные нефтяные проекты, открытие российского воздушного пространства для американских авиакомпаний и возобновление сотрудничества в производстве титана. Предполагается, что эти договоренности могут вступить в силу после окончания войны.
Опасения Киева также усилились после резкого ухудшения отношений с Вашингтоном в октябре, когда американский президент Дональд Трамп потребовал прекратить украинские удары по российской нефтяной промышленности.
Одновременно возникли задержки с поставками ракет для ПВО, были приостановлены передача разведданных о ракетных атаках и доступ к Starlink. Хотя обмен разведданными и доступ к Starlink впоследствии восстановили, эти события, по данным FT, усилили в Киеве опасения, что США могут полностью отказаться от поддержки Украины.
Ранее стало известно, что Россия требует заключения отдельного соглашения с США или НАТО о европейской и мировой безопасности для достижения мира на Украине, на что и посетовал сам Зеленский. По его словам, Москва вкладывает в понятие гарантий безопасности гораздо более широкий и специфический смысл, который не ограничивается лишь отказом Киева от нанесения ударов по российской территории.