https://ukraina.ru/20261028/zamenil-skovorodu-populyarnyy-ukrainskiy-pevets-udachno-skhodil-na-diktant-1084130861.html

Заменил Сковороду: популярный украинский певец удачно сходил на диктант

Заменил Сковороду: популярный украинский певец удачно сходил на диктант - 28.10.2026 Украина.ру

Заменил Сковороду: популярный украинский певец удачно сходил на диктант

Украинский певец молдавского происхождения Иван Люленов стал героем шуток в соцсетях после того, как сходил на Радиодиктант национального единства

2026-10-28T16:01

2026-10-28T16:01

2026-10-28T16:01

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Новая причёска, а также удивлённое лицо украинского певца Ивана Люленова на Радиодиктанте национального единства сделало его героем мемов. Люленова сравнили со странствующим философом эпохи казацкого барокко Григорием Сквородой, разместив его портрет на купюре в 500 грн. (около 880 руб. – Ред.). Из-за выражения лица певца пользователи пошутили, что Сковорода на купюре увидел курс доллара или инфляциюСам певец не остался в стороне. Так, коллаж с изображением своего лица на купюре в 500 грн. он прокомментировал так:"Я: думаю, как правильно написать "гиперсильно".Тредс*: инфляция – это когда Сковорода уже вот такой".Что же причёски, то Люленов опубликовал несколько шуток."Всем хейтерам, кому не понравилась моя причёска: встал и вышел!" – гласила одна.А во второй он давал понять, что специально не делал укладку."Мог бы прийти на диктант красивый, как на свидание, с укладкой. Но зачем вам за первой партой двое таких учеников?" – отметил певец.Его соседом по парте был секс-символ украинских девяностых, популярный певец Андрей Остапенко, более известный под своим псевдонимом El Кравчук.Также Люленов попытался сыграть на схожести со Сковородой, когда анонсировал свои концерты в городах Украины."Мир ловил меня, но не поймал. А вот вы можете поймать меня в сольном туре по Украине", – гласила одна из его заметок, в которой он делился, где и когда пройдут его концерты.Согласно преданию, фразу "Мир ловил меня, но не поймал" Сковорода завещал написать на надгробном камне его могилы.Сковорода считается одним из основоположников русской религиозной философии. Особо почитал Сковорода Луция Аннея Сенеку и Марка Аврелия Антонина. В своих взглядах Скворода был близок к пантеизму. Свои труды философ писал на русском и древнегреческом языках и латыни. Но использовал он и, как писал его ученик Михаил Коваленский, и "малороссийское наречие". При этом последнее ближе к современному русскому, чем к современному украинскому языку: достаточно сравнить оригинал песни Сковороды "Всякому городу нрав і права" и современную украинскую адаптацию "Всякому місту — звичай і права".На Украине философ почитается как родоначальник самобытной украинской философии. Памятники Сковороде установлены в разных городах страны. С одним из них, стоящим перед Киево-Могилянской академией, связан ряд традиций. Так, в День рождения философа – 14 октября – памятник тщательно моют. 28 июня, в день вручения дипломов – на голову статуи надевают бонет, традицию академическую шапочку. Есть и примета: если во время сессии подержаться за лапоть философа, хорошая оценка гарантирована.* — принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

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