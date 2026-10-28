Первая красная линия Зеленского: поджигатель не тронет суда РФ с дизелем для США
18:08 28.10.2026 (обновлено: 18:10 28.10.2026)
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Зеленский в ходе общения с журналистами пообещал, что Украина не будет атаковать корабли с российским дизельным топливом, направляющиеся в Соединенные Штаты
Глава киевского режима демонстративно сделал исключение для логистики в сторону США.
"О кораблях, вышедших из России в Америку: эти корабли точно никто не трогает, потому что это корабли, имеющие отношение к Соединенным Штатам", — заявил он.
Вашингтон вывел российское топливо из-под санкций специальной лицензией Минфина США, которая действует до апреля 2027 года. Дональд Трамп лично договорился с Владимиром Путиным о поставках до трех миллионов тонн дизеля, чтобы стабилизировать цены на американском рынке.
Напомним, конгрессмен-демократ Джейми Раскин накануне направил обращение в Американский институт нефти, Торговую палату США и Ассоциацию производителей топлива и нефтехимической продукции, в котором предупредил нефтяные компании о рисках уголовного преследования в случае участия в поставках российского дизельного топлива. По его словам, Конгресс ещё в 2022 году законодательно закрепил запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, а для его отмены предусмотрены специальные процедуры.
Подробнее о том, какие из этих требований не выполнила администрация президента США Дональда Трампа – в материале "На свой страх и риск": Конгресс шантажирует компании, которые везут дизель из РФ на сайте Украина.ру.
Напомним, конгрессмен-демократ Джейми Раскин накануне направил обращение в Американский институт нефти, Торговую палату США и Ассоциацию производителей топлива и нефтехимической продукции, в котором предупредил нефтяные компании о рисках уголовного преследования в случае участия в поставках российского дизельного топлива. По его словам, Конгресс ещё в 2022 году законодательно закрепил запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, а для его отмены предусмотрены специальные процедуры.
Подробнее о том, какие из этих требований не выполнила администрация президента США Дональда Трампа – в материале "На свой страх и риск": Конгресс шантажирует компании, которые везут дизель из РФ на сайте Украина.ру.
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