"С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной форме - 28.10.2026 Украина.ру
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"С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной форме
"С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной форме - 28.10.2026 Украина.ру
"С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной форме
Украинская певица Камалия оказалась в центре скандала из-за танцев на бронеавтомобиле в военной форме. Артистка опубликовала видео, на котором вместе с исполнителем VLADIAS (настоящее имя артиста неизвестно — Ред.) танцует на бронемашине под свою песню "Самбука"
2026-10-28T18:18
2026-10-28T18:18
новости
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камалия
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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Артисты позировали на военной технике в форме и берцах и возмутили пользователей соцсетей. В комментариях исполнительницу обвинили в неуместности и призвали удалить ролик, который на фоне войны и растущих потерь в ВСУ восприняли как насмешку над трагедией.Вот только песня, под которую украинские артисты снимали видео, рассказывает о несчастной любви — и некоторые её строки в контексте военного видео приобрели весьма двойственное звучание. Например, в композиции есть слова "Больше твои руки не коснутся, к сожалению" и "Не жури, не гони, не живи, если ты не жив".Неудивительно, что часть аудитории восприняла танцы на бронеавтомобиле как неуместное использование темы войны. В комментариях пользователи не скрывали возмущения: "Я словила жёсткий кринж... пойду промою глаза";"Вы что, с ума сошли?";"Песня пулями за душу берёт. А эта гадость — словно насмешка над погибшими. Лучше удалите её и никогда не пойте";"На чём ты танцуешь, Камалия?".Все комментаторы сошлись на одном: ролик лучше удалить. А ведь это далеко не первый случай, когда украинские знаменитости и блогеры устраивают развлекательный контент на фоне военной техники. Вспомнить хотя бы скандал с блогерами, которые незаконно проникли на Харьковский тракторный завод и устроили танцы прямо на броне самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Общественность и Минобороны Украины тогда жестко раскритиковали такое поведение за нарушение безопасности режимного объекта и неуместный пиар в роликах. Что уж говорить о 16-летней харьковской блогерше, которая и вовсе устроила танцы на Майдане Незалежности возле мемориала памяти героев "Небесной сотни". Особую волну возмущения вызвала песня, выбранная девушкой, которая оказалась российской. Ролик вызвал массовое возмущение, после чего девушкой занялась полиция. Однако самая громкая история была все-таки у Некоглая — молдавского блогера. Ещё в 2023 году он оказался в эпицентре крупного скандала, опубликовав ролик, где в военной форме танцует под ритмичную музыку на фоне официального флага Главного управления разведки Минобороны Украины. Пользователи тогда резко осудили блогера, назвав использование военной символики для легкомысленного контента неуместным хайпом.О том, как в дальнейшем сложилась судьба блогера, — в материале Оскорбившего русских солдат скандального блогера задержали за продажу наркотиков.Между тем пока одни звезды танцуют на броневиках или в военной форме, другие в прямом смысле пытаются заработать на войне. Так, например, Игорь Ласточкин, юморист, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода объявился в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков денег: "Я вам танец, вы нам кидаете донат на пикап". За время службы внешность комика заметно изменилась — на кадрах он в военной форме и амуниции, с длинной поседевшей бородой. Подробнее об этой истории — в публикации Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом.
https://ukraina.ru/20261021/likvidirovan-odin-iz-samykh-populyarnykh-blogerov-ukrainy-1083962356.html
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новости, украина, камалия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, владимир зеленский, квн
Новости, Украина, Камалия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Владимир Зеленский, КВН

"С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной форме

18:18 28.10.2026
 
© Фото : oboz.ua
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Фото : oboz.ua
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Украинская певица Камалия оказалась в центре скандала из-за танцев на бронеавтомобиле в военной форме. Артистка опубликовала видео, на котором вместе с исполнителем VLADIAS (настоящее имя артиста неизвестно — Ред.) танцует на бронемашине под свою песню "Самбука"
Артисты позировали на военной технике в форме и берцах и возмутили пользователей соцсетей. В комментариях исполнительницу обвинили в неуместности и призвали удалить ролик, который на фоне войны и растущих потерь в ВСУ восприняли как насмешку над трагедией.

"Мои любимые "Бисики"! Спасибо вам за мужество, силу и каждый день борьбы за Украину! Горжусь вами, люблю вас и верю в нашу Победу! Слава ВСУ! Слава нашим Героям!" — написала она, обращаясь ко 2-му механизированному батальону "Чёртова дюжина".

Вот только песня, под которую украинские артисты снимали видео, рассказывает о несчастной любви — и некоторые её строки в контексте военного видео приобрели весьма двойственное звучание. Например, в композиции есть слова "Больше твои руки не коснутся, к сожалению" и "Не жури, не гони, не живи, если ты не жив".
Неудивительно, что часть аудитории восприняла танцы на бронеавтомобиле как неуместное использование темы войны. В комментариях пользователи не скрывали возмущения:
"Я словила жёсткий кринж... пойду промою глаза";

"Вы что, с ума сошли?";

"Песня пулями за душу берёт. А эта гадость — словно насмешка над погибшими. Лучше удалите её и никогда не пойте";

"На чём ты танцуешь, Камалия?".
Все комментаторы сошлись на одном: ролик лучше удалить. А ведь это далеко не первый случай, когда украинские знаменитости и блогеры устраивают развлекательный контент на фоне военной техники.
Вспомнить хотя бы скандал с блогерами, которые незаконно проникли на Харьковский тракторный завод и устроили танцы прямо на броне самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Общественность и Минобороны Украины тогда жестко раскритиковали такое поведение за нарушение безопасности режимного объекта и неуместный пиар в роликах.
Что уж говорить о 16-летней харьковской блогерше, которая и вовсе устроила танцы на Майдане Незалежности возле мемориала памяти героев "Небесной сотни". Особую волну возмущения вызвала песня, выбранная девушкой, которая оказалась российской. Ролик вызвал массовое возмущение, после чего девушкой занялась полиция.
Однако самая громкая история была все-таки у Некоглая — молдавского блогера. Ещё в 2023 году он оказался в эпицентре крупного скандала, опубликовав ролик, где в военной форме танцует под ритмичную музыку на фоне официального флага Главного управления разведки Минобороны Украины. Пользователи тогда резко осудили блогера, назвав использование военной символики для легкомысленного контента неуместным хайпом.
О том, как в дальнейшем сложилась судьба блогера, — в материале Оскорбившего русских солдат скандального блогера задержали за продажу наркотиков.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
21 октября, 10:59
Ликвидирован один из самых популярных блогеров УкраиныНа фронте погиб один из самых известных украинских блогеров Кирилл Солошенко, известный под псевдонимом "Кирюша Аккуратный". О смерти сообщил его друг Богдан Кисляк, опубликовавший соответствующий пост в соцсетях
Между тем пока одни звезды танцуют на броневиках или в военной форме, другие в прямом смысле пытаются заработать на войне. Так, например, Игорь Ласточкин, юморист, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода объявился в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже.
Взамен он попросил у подписчиков денег: "Я вам танец, вы нам кидаете донат на пикап". За время службы внешность комика заметно изменилась — на кадрах он в военной форме и амуниции, с длинной поседевшей бородой.
Подробнее об этой истории — в публикации Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом.
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