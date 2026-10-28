https://ukraina.ru/20261028/neradivyy-uchenik-na-galrke-povara-rusofoba-klopotenko-poymali-na-diktante-1084136879.html

Нерадивый ученик на галёрке: повара-русофоба Клопотенко поймали на диктанте

Нерадивый ученик на галёрке: повара-русофоба Клопотенко поймали на диктанте - 28.10.2026 Украина.ру

Нерадивый ученик на галёрке: повара-русофоба Клопотенко поймали на диктанте

Украинские СМИ назвали популярного украинского шефо-повара и русофоба Евгения Клопотенко с нерадивым школьником на галёрке

2026-10-28T17:27

2026-10-28T17:27

2026-10-28T17:28

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Во время трансляции Радиодиктанта национального единства-2026 в кадр попало то, как кулинар откровенно скучал. Но когда Клопотенко заметил камеру, он мигом преобразился в образцового ученика, начав усердно записывать текст.Украинцы эту метаморфозу оценили. Его начали сравнивать со школьниками и коллегами по работе."Тот самый момент, когда учительница на контрольной посмотрела на тебя", – гласил один из комментариев.Кто-то вспомнил своё поведение на галёрке."Получилась имитация школьных времён и как "на галёрке" все ленились, пока первые парты писали", – отмечалось в другом комментарии.Были и те, кто вспоминал хитрых школьных товарищей."Но ты уже все списал и нужно сделать вид, что раздумываешь", – писал один из пользователей.Не обошли вниманием поведение Клопотенко и айтишники или работающие в IT-сфере."До сих пор так реагирую, когда тимплид в Zoom говорит: "А давай посмотрим на твой экран"", – написал основатель финансового проекта Clearmoneyfin и сооснователь платформы GuidesFactory Артём Николаев.На этот комментарий ответило основанное Ильёй Косенко специализирующееся на TikTok и Reels маркетинговое агентство Kosenko Agency."До сих пор так реагируем, когда нужно включить камеры на созвоне", – гласил ответ.Сам повар отнёсся к комментариям с самоиронией. На комментарий, что его раскрыли, кулинар ответил: "Спалился немного".Когда же кто-то написал, что Клопотенко "выбесил этим поведением", шеф-повар указал: "И меня".Радиодиктант национального единства в этом году в эфире канала "Суспільне" учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественный деятель и волонтёр, певица и модель Дарья Астафьева. Автором текста был украинский писатель и ветеран боевых действий Артур Дронь.После завершения трансляции Астафьева обратилась к своим ненавистникам, процитировав строку из песни "Учительница", которую исполняет с песней "Курган & Agregat": "Встал и вышел!".О другом курьёзе на украинском Радиодиктанте – в материале "Заменил Сковороду: популярный украинский певец удачно сходил на диктант".

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новости, клопотенко, tiktok