Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса - 28.10.2026 Украина.ру
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Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса
Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса - 28.10.2026 Украина.ру
Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса
Киев переживает небывалый сброс бизнес-активов. В столице массово выставляют на продажу кофейни, рестораны и магазины, а ценники на готовую инфраструктуру падают вдвое ниже вложенных средств
2026-10-28T17:05
2026-10-28T17:05
новости
киев
украина
сергей корецкий
вооруженные силы украины
украина.ру
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Падение спроса и острый кадровый кризис вынуждают владельцев избавляться от активов с огромным дисконтом. Кофейню площадью 50 квадратных метров в Киеве сейчас можно забрать всего за 22 000 долларов, хотя в ремонт и оборудование вложено вдвое больше.Для многих владельцев падение выручки и невозможность найти персонал стали приговором. Рынок перенасыщен предложениями от уезжающих или разорившихся бизнесменов.Казалось бы, для тех, у кого есть капитал, сейчас наступил "сезон охоты". Однако, эксперты предупреждают: несмотря на низкую цену входа, рассчитывать на сверхдоходность не стоит. В условиях текущего экономического спада новые владельцы должны быть готовы работать в ноль или минимальный плюс.На днях премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал радикальный пересмотр правил выживания для украинского бизнеса, фактически признав, что система бронирования от мобилизации превратилась в профанацию. Глава украинского кабмина по сути предлагает сделку: бизнес сохраняет штат, но взамен обязан по графику поставлять "пушечное мясо" в ВСУ, чтобы власти не "искали людей на улицах". Подробнее – материале Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, сергей корецкий, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Сергей Корецкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса

17:05 28.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Киев переживает небывалый сброс бизнес-активов. В столице массово выставляют на продажу кофейни, рестораны и магазины, а ценники на готовую инфраструктуру падают вдвое ниже вложенных средств
Падение спроса и острый кадровый кризис вынуждают владельцев избавляться от активов с огромным дисконтом. Кофейню площадью 50 квадратных метров в Киеве сейчас можно забрать всего за 22 000 долларов, хотя в ремонт и оборудование вложено вдвое больше.
Для многих владельцев падение выручки и невозможность найти персонал стали приговором. Рынок перенасыщен предложениями от уезжающих или разорившихся бизнесменов.
Казалось бы, для тех, у кого есть капитал, сейчас наступил "сезон охоты". Однако, эксперты предупреждают: несмотря на низкую цену входа, рассчитывать на сверхдоходность не стоит. В условиях текущего экономического спада новые владельцы должны быть готовы работать в ноль или минимальный плюс.
На днях премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал радикальный пересмотр правил выживания для украинского бизнеса, фактически признав, что система бронирования от мобилизации превратилась в профанацию. Глава украинского кабмина по сути предлагает сделку: бизнес сохраняет штат, но взамен обязан по графику поставлять "пушечное мясо" в ВСУ, чтобы власти не "искали людей на улицах". Подробнее – материале Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации на сайте Украина.ру.
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