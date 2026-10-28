https://ukraina.ru/20261028/kiev-na-seyle-v-stolitse-rukhnuli-tseny-na-gotovyy-biznes-iz-za-kadrovogo-krizisa-1084136558.html

Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса

Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса - 28.10.2026 Украина.ру

Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса

Киев переживает небывалый сброс бизнес-активов. В столице массово выставляют на продажу кофейни, рестораны и магазины, а ценники на готовую инфраструктуру падают вдвое ниже вложенных средств

2026-10-28T17:05

2026-10-28T17:05

2026-10-28T17:05

новости

киев

украина

сергей корецкий

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/16/1083351544_0:92:3128:1852_1920x0_80_0_0_beafb56c13bfe1f8993f86f6c9523f23.jpg

Падение спроса и острый кадровый кризис вынуждают владельцев избавляться от активов с огромным дисконтом. Кофейню площадью 50 квадратных метров в Киеве сейчас можно забрать всего за 22 000 долларов, хотя в ремонт и оборудование вложено вдвое больше.Для многих владельцев падение выручки и невозможность найти персонал стали приговором. Рынок перенасыщен предложениями от уезжающих или разорившихся бизнесменов.Казалось бы, для тех, у кого есть капитал, сейчас наступил "сезон охоты". Однако, эксперты предупреждают: несмотря на низкую цену входа, рассчитывать на сверхдоходность не стоит. В условиях текущего экономического спада новые владельцы должны быть готовы работать в ноль или минимальный плюс.На днях премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал радикальный пересмотр правил выживания для украинского бизнеса, фактически признав, что система бронирования от мобилизации превратилась в профанацию. Глава украинского кабмина по сути предлагает сделку: бизнес сохраняет штат, но взамен обязан по графику поставлять "пушечное мясо" в ВСУ, чтобы власти не "искали людей на улицах". Подробнее – материале Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации на сайте Украина.ру.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, сергей корецкий, вооруженные силы украины, украина.ру