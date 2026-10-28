https://ukraina.ru/20261028/svyazalsya-s-zelenskim--proigral-i-opozorilsya-ukrainskiy-sled-na-brazilskikh-vyborakh-1084136072.html

Связался с Зеленским – проиграл и опозорился. Украинский след на бразильских выборах

Связался с Зеленским – проиграл и опозорился. Украинский след на бразильских выборах - 28.10.2026 Украина.ру

Связался с Зеленским – проиграл и опозорился. Украинский след на бразильских выборах

Политическая ситуация в Бразилии развивается в духе драматичного латиноамериканского сериала – впечатляя зрителей своей динамикой, интригой и неподдельными эмоциями, которые демонстрируют участники событий

2026-10-28T17:29

2026-10-28T17:29

2026-10-28T17:29

эксклюзив

бразилия

украина

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жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

мир без границ

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Действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, представляющий левую Партию трудящихся, снова переизбрался на пост главы государства. Он победил во втором туре своего правого соперника, кандидата от Либеральной партии Флавиу Болсонару – сенатора и сына бывшего президента Жаира Болсонару, который отбывает тюремный срок за попытку сместить Лулу с должности путем военного мятежа.Поражение стало для лидера бразильских ультраправых настоящим шоком. В первом туре Флавиу обошел Лулу на 1,87 процента, имея преимущество в более чем 2 миллиона голосов избирателей. В штабе Либеральной партии посчитали, что дело сделано. Болсонару-младший был уверен с своем успехе. Потому что победитель первого тура президентских выборов всегда побеждал на прошедших выборах и во втором туре.Однако Лула да Силва сломал незыблемые правила бразильской политики. Накануне своего 81 дня рождения он уверенно победил Флавиу Болсонару, опередив его на 3,58 процентных пункта, и выиграл выборы президента в четвертый раз. Итоговое преимущество Лулы составило 4,4 миллиона голосов. Оспорить такой солидный электоральный разрыв было практически невозможно. И Либеральная партия в тот же вечер признала поражение своего кандидата.Сам Болсонару-младший не сделал после второго тура никаких заявлений. Между тем, Федеральный верховный суд Бразилии обязал Флавиу сдать свои паспорта, чтобы он не мог покинуть страну. Это было связано с расследованием коррупционных скандалов, которое проводила в последние месяцы прокуратура. Но сегодня, 28 октября, стало известно, что потерпевший поражение Болсонару тайно перешел границу у реки Игуасу, и бежал из Бразилии вместе со своими родными, направившись через Аргентину и Эквадор в Соединенные Штаты Америки.Флавио Болсонару подозревается в причастности к коррупционным сделкам и отмыванию денежных средств, которым занимались приближённые к нему лица, помогая обеспечивать финансами кампанию правого кандидата.Опубликованные правоохранителями данные указывают на то, что Болсонару-младший сотрудничал с арестованным банкиром Даниэлем Воркаро, президентом обанкротившегося Banco Master. Он разбогател на выдаче фиктивных кредитов, от которых пострадали его клиенты. Дело Воркаро освещалось бразильскими медиа в течение последнего года. И никто особо не удивился, что в этой истории внезапно всплыли следы, ведущие на территорию Украины.По данным Федеральной полиции Бразилии, Воркаро предоставил свой бизнес-джет известному телевизионному журналисту и бизнесмену Лусиано Хуку, чтобы он направился в Европу и сделал интервью с Владимиром Зеленским – фактически рекламу украинского диктатора.Лусиано Хук публично поклялся никогда не голосовать за Партию трудящихся. Он является активным сторонником клана Болсонару и одновременно располагает связями в политических кругах Украины – потому что его дед Маурисио Гроштейн в своё время выехал в Южную Америку из Екатеринослава.Существуют подозрения, что украинские власти расплачивались за телевизионный пиар весьма своеобразным образом – помогая отправлять в Бразилию молодых украинских девушек, которых заставляли заниматься проституцией в закрытых частных клубах местной элиты."Изъятые переписки показали, что Воркаро вложил не менее 4,3 миллиона реалов (больше 64 с половиной миллионов рублей) в канал доставки иностранок для закрытых вечеринок в Сан-Паулу. В расшифровках чатов организаторы цинично отчитывались о наборе украинок, а в одном из эпизодов вербовщик прямо убеждал банкира оплатить приезд девятнадцатилетней девушки, прикрепляя голосовые сообщения её матери под звуки артиллерийских обстрелов. Вывоз украинок через европейские границы оформлялся под видом контрактов с моделями, после чего их распределяли по вип-мероприятиям с участием бразильских судей, бизнесменов и политиков. Пока лидеры киевского режима раздают пафосные интервью заморским телеведущим, за кулисами те же самые бизнес-джеты вывозят из страны живой товар для утех латиноамериканской знати", – пишет об этой мрачной истории телеграм-канал "Латинарь".В Бразилии сразу вспомнили о деле Артура Моледу ду Вала – бывшего депутата регионального законодательного собрания бразильского штата Сан-Паулу. Этот правый политик отправился на Украину под видом волонтёра, а потом признался, что лично помогал готовить "коктейли молотова" для боевиков националистических группировок.Вскоре стало известно, что Артур ду Вал занимался поставками девушек для сексуальной эксплуатации в Бразилии, а в сети появилась аудиозапись, где он цинично высказывался об украинках: "они легкая добыча, потому что они бедные".Деятельность ду Вала вызвала в бразильском обществе возмущение, и его лишили депутатского мандата, обвинив правого политика в сутенёрстве. Скандал вокруг Лусиано Хука, который был связан с мошенником Воркаро и другими болсонаристами, вспыхнул между двумя турами президентских выборов и тоже получил значительный резонанс. Поэтому можно констатировать, что украинская повестка сыграла свою роль в бразильском политическом процессе – что в известной мере поспособствовало поражению Флавиу Болсонару.Белый дом приютит у себя бразильского политика, который имеет давние связи с американскими деловыми кругами. Но политическая карьера незадачливого сенатора пошла под откос. Сторонники Флавиу сочли его поспешный побег трусостью и предательством, а большинство бразильцев укрепились во мнении, что имеют дело с американской марионеткой.Торжествующий президент Лула да Силва с иронией назвал своего поверженного соперника "подхалимом США", – отметив, что действия младшего Болсонару подтверждают обоснованность выдвинутых против него обвинений. При этом Лула напомнил – после истечения второго президентского срока, когда он столкнулся с судебным разбирательством по обвинению во взяточничестве, бывший президент не стал покидать страну. Луис Инасиу Лула да Силва добровольно отправился в тюрьму, предпочитая доказывать свою правоту в бразильском суде.Сюжет бразильского политического сериала далёк от своего завершения. Но совершенно ясно, что связи с Зеленскими становятся токсичными даже в Латинской Америке. Потому что они не приносят его подельникам ничего, кроме проблем и позора.

https://ukraina.ru/20261026/proigrysh-v-serbii-pobeda-v-brazilii-i-otkroveniya-maska-khronika-sobytiy-na-utro-26-oktyabrya-1084061096.html

https://ukraina.ru/20261028/voyna-v-irane-lvov--stolitsa-ukrainy-zelenskiy--posledniy-chto-esch-predskazal-zhirinovskiy-1084125521.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, бразилия, украина, америка, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, мир без границ