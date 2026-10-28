https://ukraina.ru/20261028/ekonomika-ukrainy-i-voyna-krupnyy-biznes-na-grani-vymiraniya-slovakiya-povoyuet-s-kievom-za-druzhbu-1084111761.html

Экономика Украины и война: крупный бизнес на грани вымирания, Словакия повоюет с Киевом за "Дружбу"

Экономика Украины и война: крупный бизнес на грани вымирания, Словакия повоюет с Киевом за "Дружбу" - 28.10.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: крупный бизнес на грани вымирания, Словакия повоюет с Киевом за "Дружбу"

Украинские деловые издания осмысляют убытки торговых сетей от 40-дневной операции "по принуждению России к миру", энергетические эксперты высчитывают разницу между тарифными ожиданиями и реальностью, а агрохолдингам некуда девать подсолнечное масло

2026-10-28T09:39

2026-10-28T09:39

2026-10-28T09:39

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Тарифные ожидания и реальностьМихаил Лукьяник — эксперт ОО "Экоклуб" — подсчитал разницу между реальной и установленной тарифом стоимостью тепловой энергии в разных городах Украины. Разница стала следствием заморозки в 2022 году стоимости тепловой энергии, пересмотреть которую киевская власть пока не решилась.Эксперт отмечает, что реальная стоимость гигакалории тепла в 2–3 раза выше тарифа. Дескать, гигакалория тепла в Кропивницком (Кировоград) отпускается населению за 2005 гривен при стоимости в 6924 гривны, а в Хмельницком — 1480 для населения при 2673 рыночных. Как следствие, разница между фактической и рыночной стоимостью превращается в задолженность теплоснабжающих организаций перед поставщиками энергоносителей в лице того же "Нафтогаза".И так — везде и всюду.Лукьяник апеллирует к накопленным тепловиками убыткам, ветхим сетям — в ряде городов показатель износа подобрался к 90%. Формула решения проблем в таких случаях предлагается одна и та же: сравнивать предприятия между собой, делать экономию выгодной для самого предприятия и допустить конкуренцию там, где она технически возможна, чтобы возникали новые поставщики тепловой энергии, а заодно ставить руководителям коммунальных предприятий конкретные цели по экономии и сокращению ресурсов.В идеальном мире с экспертом можно и нужно соглашаться. Но мы живём в мире реальном, где у бюрократии есть масса других, куда более важных и прибыльных дел, чем закапывание денег в землю в виде труб и запорной арматуры, а также замуровывание в бетон различных металлоконструкций.Реальная же причина в том, что власти Украины (и не только Украины) воспринимают инфраструктуру и инженерные сети как нечто вечное и не требующее вложений, а постмайданная власть сперва научилась зарабатывать на коммунальных тарифах, а затем освоила заработок на войне. Продолжение войны является для неё безусловным приоритетом, а до гнилых труб, крайне завышенных тарифов на газ, беспрецедентного воровства и бед простых смертных ей нет никакого дела.Поэтому стоит признать очевидное: власти пойдут по самому простому пути и поднимут тарифы, а тепловики и коммунальщики воспримут это как должное и продолжат кормиться с коммунальных предприятий точно так же, как киевская власть кормится с государственного бюджета. И затем непременно появятся те, кто вновь объяснит почему текущий тариф не является рыночным и должен быть поднят до экономически обоснованного.К слову, о необходимости модернизировать инфраструктуру, важность которой отмечает украинский эксперт. Обеспеченность коммунальных предприятий Киева кадрами не превышает 40–45%, а кадровые проблемы в украинском коммунальном хозяйстве накапливались годами так как специалистов перестали готовить примерно 10–15 лет назад, а квалифицированные специалисты уезжали работать в страны ЕС.Проще говоря, ничего изменить в украинском коммунальном хозяйстве уже не получится — некому менять.Бизнес считает убыткиПо данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в августе 2026 года было задокументировано не менее 32 атак на объекты шести крупных украинских компаний в сфере торговли, продовольствия и логистики, тогда как в июле таких атак было 11. Проще говоря, за месяц количество атак выросло почти втрое.Особенно досталось сети строительных гипермаркетов "Эпицентр". Владелица сети Галина Герега сообщила о повреждении к началу октября 30 объектов общей площадью свыше 1 млн м2. Общие убытки сети превысили 1 млрд долларов.И если в 2022–2025 годах под раздачу попали восемь ТЦ данной сети в семи городах включая Мариуполь и Херсон, то только к 7 августа 2026 года сгорели 10 объектов в девяти украинских городах. Но с того момента повреждены или уничтожены ещё около десятка торговых центров сети. В Харькове, например, у сети не осталось ни одного ТЦ. К слову, активнее прилетать по "Эпицентрам" стало после того, как ВСУ сожгли все магазины сети "Галактика" (до 2014 года были "Эпицентрами") в ДНР и повредили некогда входивший в сети гипермаркет в Луганске.Совладелец EVA и Varus Руслан Шостак рассказал, что с 2022 года его бизнес-группа потеряла пять больших складов и 15 магазинов. Только после уничтожения распределительного центра EVA в Броварах в августе 2026 года потери компания предварительно оценила примерно в 1 млрд грн. Соучредитель Rozetka Владислав Чечёткин после разрушения логистического комплекса компании заявил об убытках на миллиарды гривен. Сеть ресторанов японской кухни "Сушия" оценила убытки от уничтожения склада под Броварами в 7,5 млн гривен, посещаемость торговых центров, где работают рестораны сети, сократилась на 60-70%, а половина клиентов отказываются от заказов во время воздушной тревоги и покидают заведения.В целом, с начала 2026 года киевская власть в лице премьер-министра Сергея Корецкого оценивает прямые убытки (есть ещё недополученная прибыль) украинских компаний в 7,7 млрд долларов.Как следствие, украинскому ретейлу приходится подстраиваться под новые реалии. EVA намерена перестраивать свою складскую систему и диверсифицировать логистику, "Эпицентр" явно будет делать упор на развитие сети небольших DIY-магазинов "Эпицентр Экспресс", которые она создала в 2024 году, а группа компаний Nova (управляет той самой "Новой почтой") создала свою частную ПВО для защиты складов. И.о. мэра Запорожья Региона Харченко и вовсе предлагает переносить школы, детсады, больницы и даже ТЦ под землю, умалчивая о стоимости такого строительства (строить снизу вверх значительно дешевле, чем сверху вниз).В общем, бизнесмены хотят выжить, а журналисты, которые пытаются осмыслить интенсифицировавшиеся удары со стороны России, изучают оптимизм, предпочитая не напоминать читателям, что всех этих убытков и разрушений можно было бы избежать. Но Зеленскому очень хотелось устроить пиар-акцию по принуждению России к капитуляции за 40 дней посредством ударов по складам WB и Ozon.Украинские пограничники в МолдавииМолдавское издание Newsmaker сообщает об идущих между Киевом и Кишинёвом переговорах о переносе украинских КПП на границе на территорию Молдавии. Намерение логичное — на части КПП на границе Украины с Приднестровьем уже давно дежурят молдавские пограничники, что позволило Кишинёву ужесточить комплексную экономическую блокаду ПМР.Теперь украинские госслужащие окажутся на территории Молдавии, где будут вместе с молдавскими коллегами оформлять грузы, находясь вне зоны поражения российских дронов. К слову, ЕС в этой истории поможет обеим сторонам — у него есть опыт по организации украино-молдавских пограничных миссий и координации блокады Приднестровья.Впрочем, если (когда) перенос контроля с украинской на молдавскую территорию состоится, не ясно, какие именно службы будут работать на территории Молдовы. С таможенниками всё просто — у грузов нет ног. А вот как быть с пограничниками, которые освоили все способы отлова беглецов, включая расстрелы и утопление вёслами, не ясно. При молдаванах придётся вести себя прилично, так как они будут вправе предоставить беглецам убежище, несмотря на возражения со стороны Украины.Поэтому, вероятно, на территории Молдавии окажутся лишь таможенники, а пограничникам придётся и дальше жить под угрозой прилёта российских дронов.Беды маслопереработчиковК 19 октября с полей убрали 79% подсолнечника, намолотив 9,077 млн тонн семечки при средней урожайности в 2,2 тонны с гектара против 1,84 тонн с гектара в прошлом году. Несмотря на хороший урожай, закупочные цены на семечки снизились ещё на 500–1000 гривен за тонну, до 15,5–17 тыс. гривен.Снижение закупочных цен является логичным следствием проблем с экспортом. Компания Kernel (крупнейший экспортёр подсолнечного масла) сократила продажи на 48%, до 165 тыс. тонн, в третьем квартале из-за российских атак и блокировки портов. Экспорт зерна сократился на 54%, до 574 тыс. тонн.И это проблемы Kernel, у которого в предыдущие годы всё было настолько хорошо, что компания позволила себе уйти с биржи, выкупив находящиеся в свободном обращении акции. А какие проблемы у других компаний пока можно лишь гадать.Словакия взялась за староеReuters сообщает о возобновлении работы российско-словацкой комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Комиссия не работала с 2022 года, а теперь Братислава желает договориться с Москвой о поставках нефти и газа. А так как география осталась неизменной, санкции никто не отменил, а новые трубопроводы не появились, то Словакии вновь придётся вести тяжелые переговоры с Украиной о поставках энергоносителей по трубам.А значит, Киев вновь получит повод для выкручивания рук, что обеспечит ещё не один "сезон" всем изрядно надоевшего "сериала" о внезапных поломках и чудесном восстановлении трубопровода "Дружба".А вот участие Венгрии в этом "сериале" пока не гарантировано. Премьер-министр Петер Мадьяр не прочь в очередной раз — шестой с 2014 года — пересмотреть проект возводимой "Росатомом" АЭС "Пакш", чтобы отдать объект другой компании. Получится ли это с учётом юридических и финансовых издержек — пока не ясно. Но энергетические отношения с Москвой могут стать хуже.Впрочем, издание Die Welt* отмечает, что Венгрия, Чехия и Словакия не желают участвовать в финансовом обеспечении нового европейского кредита Украине в размере 45 млрд евро, поэтому не исключено, что Словакии не придётся в одиночку бороться с Украиной.Для понимания: жизнь в России как крупнейшей по площади стране мира несколько искажает восприятие Украины. Дело в том, что для небольших стран Восточной Европы, например Венгрии и Словакии, Украина является гигантской страной, противостоять которой можно лишь объединившись с соседями.*Ресурс заблокирован в РФ

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https://ukraina.ru/20261027/epitsentr-krizisa-kak-natsionalisty-vzyali-v-zalozhniki-ukrainskiy-biznes-1084103142.html

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, экономика, украина, словакия, россия, сергей корецкий, сергей харченко, владимир зеленский, ес, нафтогаз, оон