https://ukraina.ru/20261028/genialno-na-ukraine-pridumali-kak-oboytis-voobsche-bez-pvo-i-patriotov-1084112966.html

Гениально: на Украине придумали, как обойтись вообще без ПВО и "Патриотов"

Гениально: на Украине придумали, как обойтись вообще без ПВО и "Патриотов" - 28.10.2026 Украина.ру

Гениально: на Украине придумали, как обойтись вообще без ПВО и "Патриотов"

В рамках недавней встречи, организованной украинской инвестиционно-промышленной группой EFI Group и изданием "Левый берег", посвященной подготовке городов к зиме и защите инфраструктуры, и. о. мэра Запорожья Харченко, сама того не подозревая, озвучила важный и, не побоимся этого слова, пророческий тезис.

2026-10-28T07:21

2026-10-28T07:21

2026-10-28T07:21

украина

запорожье

россия

вкс

нато

бундесвер

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082366654_0:51:1177:713_1920x0_80_0_0_ed330cdeeffc6a132e50a50b494eee05.jpg

Вот ключевая цитата из ее выступления: «Я думаю, мы будем перемещаться под землю. Подземные школы, подземные детские сады, подземные больницы. Там можно продолжать более-менее нормальную жизнь. Если нужно будет делать подземные ТЦ, будем что-то думать».Сразу возникает инстинктивное желание вспомнить про Порошенко*, который в 2014 году бахвалился по поводу русскоязычного Донбасса, что «у нас дети пойдут в школу и в детские сады, а у них они будут сидеть в подвалах. <…> Вот так, именно так мы выиграем эту войну».В отличие от киевских политиков, русские не хотят, чтобы украинские дети сидели под землей, и нынешняя затяжная агония, от которой страдает мирное население – не наша идея, а результат абсолютно шизофренических и человеконенавистнических действий нынешнего режима на Украине.Получается так, что все более и более видимые успехи действий российских ВКС по всей территории Украины вызывают в украинском политикуме шаги, которые указывают на желание как можно дольше продолжить боевые действия.На самом деле идея Харченко была связана с тем, что с лета в Запорожье «выбиты» уже почти все крупные торговые центры и сетевые магазины, а сеть «Сільпо» рассматривает уход из города: оставаться «нерентабельно из-за больших потерь».Дело в том, что громко разрекламированные меры украинских властей по защите от налетов ВКС РФ, вроде увеличения количества мобильных огневых групп, физической защиты критических объектов, создания децентрализованного теплоснабжения, накопления резервных генераторов и так далее, не работают: мы выбиваем все, и не по одному разу. Есть данные, что в Запорожье целые кварталы превращены в лабиринты и тоннели из антидроновых сетей, но толку – ноль.Выход один – уходить под землю. Но планы и желание – не равно реализация.22 октября в издании The Atlantic вышла любопытная статья под названием «Подземный фронт». Согласно материалу, мы вплотную подошли к «подземизации» боевых действий: на фоне насыщения воздушного пространства беспилотниками, когда поверхность становится постоянно наблюдаемой и поражаемой, противостоящие армии начинают использовать бывшую гражданскую инфраструктуру под землёй для скрытного перемещения, проникновения в тыл и проведения атак.По мнению авторов, в войне возник позиционный тупик: «дроны способны обнаружить и атаковать любой блиндаж, любую машину, даже одинокого солдата, бредущего через поле».Главный вывод: «в войне происходит широкий сдвиг», включая уход под землю гражданских объектов, энергетики и производства, то есть «подземная гражданская инфраструктура не просто становится целью ударов, а превращается в пространство ведения войны».Эти наблюдения – далеко не академические. Мы знаем, что конфликт на Украине по крупицам изучается армиями стран НАТО, на основе чего делаются соответствующие выводы и вносятся зачастую кардинальные изменения в военные доктрины, стратегию и тактику (естественно, с прицелом на возможное столкновение с Россией).В частности, 19 октября на официальном портале Бундесвера появилась статья, формально посвященная украинскому опыту в области полевой медицины. Тем интереснее один из выводов статьи: «На основе уроков из Украины мы существенно изменили содержание учебных курсов. (Теперь мы будем) быстро размещать лечебные объекты под землёй и испытывать соответствующие процедуры для Бундесвера».Французская газета Le Monde также сообщает, что, например, в Северной Европе развернулась лихорадочная «подземная» деятельность – в частности, в сентябре Финляндия объявила о вложении €400 млн в развитие подземных больниц до 2030 года.Американское онлайн-издание Real Clear Defense, в свою очередь, утверждает, что опыт российско-украинской войны показывает, что удаление от фронта больше не обеспечивает достаточной защиты: дальнобойные дроны и ракеты угрожают логистике, энергетике и экономически важным объектам, и, в частности, этот вывод нужно применить к дата-центрам, обеспечивающим критические функции.Начало уже положено – в США планируется оборудование трех подобных подземных объектов.Итог подводит ресурс Modern War Institute, который заявил, что «НАТО должно научиться жить и работать под землёй»: уход под землю – это не узкая задача для саперов, а изменение всей военной инфраструктуры: командование, логистика, ремонт, производство, медицина, защищённые маршруты и гражданская оборона.Тут нужно отметить, что этой теме на самом деле – более ста лет.В 1920 году полковник армии США Фуллер написал статью «Танки в великой войне (1914–1918)», где призывалось срочным образом закапываться в землю из-за угрозы ударов со стороны вражеской авиации: «Чтобы защитить от нападения с воздуха казармы, склады, хранилища мобилизационных запасов, танковые базы и аэродромы – всё это придётся сооружать глубоко под поверхностью земли; фактически крепость будущего будет весьма напоминать гигантский блиндаж, окружённый полем мин с электрическим управлением».Судя по всему, теперь видение Фуллера с большой вероятностью осуществится – но не сейчас, а когда противоборствующие блоки полностью переосмыслят итоги конфликта на Украине и главное – накопят для этого колоссальные ресурсы, по сравнению с которыми все мировые супер-стройки покажутся игрой в куличики.А что Украина?А у Украины нет ни денег, ни времени, чтобы успеть спрятаться под землю от очищающего огня. Впрочем, кое-кто может добежать до бункера на Банковой, но последние минуты жизни в компании ложечек и салфеток будут очень безрадостными.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ukraina.ru/20261023/so-strakhom-smotryat-pod-nogi-chego-boitsya-zapad-posle-operatsiy-rossii-na-ukraine-1084029958.html

https://ukraina.ru/20261024/poluchili-samuyu-silnuyu-armiyu-na-planete-rol-svo-v-dele-modernizatsii-vooruzhennykh-sil-rossii-1084043725.html

украина

запорожье

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

украина, запорожье, россия, вкс, нато, бундесвер, мнения