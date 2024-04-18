https://ukraina.ru/20240418/1054585778.html

Северо-Западный фланг СВО. Война в Прибалтике неизбежна?

Северо-Западный фланг СВО. Война в Прибалтике неизбежна? - 18.04.2024 Украина.ру

Северо-Западный фланг СВО. Война в Прибалтике неизбежна?

"Экскаваторы и бетономешалки скоро выйдут на поля Эстонии", – этой шизофренической фразой начинается статья в Financial Times под глубокомысленным названием "Балтийский баланс над российской угрозой". Бетономешалки нужны, конечно, не для сельскохозяйственных работ, а для строительства укреплений

2024-04-18T16:09

2024-04-18T16:09

2024-04-18T16:09

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Тема неминуемого вторжения России в Прибалтику в случае поражения Украины – постоянная в западных СМИ. Правда есть проблема – совершенно непонятно, зачем бы это России нападать на Прибалтику, которая является членом НАТО?Авторы FT догадываются, что тут есть некоторая проблема, и пытаются найти оправдание. Но ни настроения русскоязычного населения Эстонии и Латвии, ни географическое положение Литвы оснований для российской агрессии вроде бы не дают (о том, какие нечеловеческие усилия прилагают власти прибалтийских государств, чтобы спровоцировать напряжённость, авторы, конечно, не пишут).Приходится ограничиться констатацией:"Региональные лидеры рассматривают три страны Прибалтики – с их небольшими территориями и узкой сухопутной связью с остальной частью НАТО – как место, где набравшийся смелости Путин может попытаться проверить единство и решимость альянса посредством дестабилизирующих провокаций или даже прямой военной атаки".Т.е., цель России в данном случае – проверить способность НАТО к обороне. Зачем России нужна такая проверка, остаётся неразъяснённым, но тут хотя бы интуитивно можно понять о чём идет речь – в случае несостоятельности НАТО как системы безопасности Россия, как минимум, может не переживать по поводу своей безопасности, а как максимум получает дополнительные возможности для обеспечения этой самой безопасности.Впрочем, именно о безопасности России в статье ничего не говорится. Говорится о безопасности Прибалтики, которая каким-то непонятным образом обуславливается поражением России на Украине. Видимо, авторы сами понимают странность такой трактовки, потому указывают – так считают не они, а "лидеры стран Балтики".Отметим, однако, что такая ставка себя естественным образом не оправдала – "ход войны поворачивается в сторону Москвы". Остаётся, однако, непонятным, как в здравом уме и твёрдой памяти можно было рассчитывать на победу Украины?Почему лидеры Прибалтики не желали рассматривать возможность обеспечения своей безопасности за счёт учёта интересов России, мы как раз понимаем – они ослеплены русофобией и не представляют себе иного способа взаимодействия с Россией, кроме конфликта. Это не смотря на то, что они совершенно спокойно сосуществуют с Россией последние тридцать лет, и никаких признаков того, что она покушается на их суверенитет, замечено не было.Кстати говоря, если уж на то пошло, то журналисты FT должны были бы задаться вопросом – а что, если НАТО окажется состоятельной, и попытка России спровоцировать альянс приведёт к полномасштабному военному конфликту, грозящему глобальным ядерным столкновением? Они, однако, им не задаются, так же, как не задаются этим вопросом прибалтийские правительства – они, судя по всему, просто не в состоянии представить себе вероятность и последствия крупномасштабного столкновения. И, главное, они не считают, что НАТО как-то обеспечивает их безопасность.Это, кстати, правда: с точки зрения оборонных интересов НАТО Прибалтика никакого интереса не представляет – она сама нуждается в защите, что обусловлено её военной слабосильностью и уязвимым положением. Зато членство Прибалтики в НАТО даёт потенциальную возможность разместить наступательные вооружения ближе к стратегическим центрам России.Кстати, авторы нечувственным образом сами это признают: "всего несколько лет назад план НАТО по защите трёх стран Прибалтики заключался в том, чтобы позволить России сначала оккупировать их, а затем несколько месяцев спустя дать отпор её вооружённым силам". Это логично – Прибалтика изначально представляет собой "котёл", удерживать который нет никакого смысла.Естественно, писать такое небезопасно, потому авторы уточняют, что сейчас "страны Прибалтики находятся в большей безопасности, чем они были на протяжении веков(каков пафос! – Авт.), благодаря их членству в НАТО", а само НАТО теперь-то уже собирается их защищать предметно (потому что их не жалко, как Киеву не жалко города Донбасса). Правда, предполагается, что последнее должно испугать Россию (т.е., ответного ядерного удара Россия не боится, а необходимость разрушить Таллин её должна пугать – ну ок).Отдельно указано, что опасность для Прибалтики исходит из возможности победы на выборах Дональда Трампа. Но тут, опять же, интересно получается – прибалтийские политики говорят "НАТО", но имеют в виду" США". К самой по себе НАТО и к европейским союзникам они относятся несерьёзно:"Намёк президента Франции Макрона в этом году о том, что он может послать войска на Украину, вызвал аплодисменты в Балтийском регионе, но есть сомнения относительно того, соответствуют ли действия Парижа его риторике. Прифронтовые (уже прифронтовые! – Авт.) государства хотели бы, чтобы Великобритания взяла на себя большую роль лидера, но не уверены, что она будет инвестировать достаточно средств в свою армию для этого". Резюме: "США по-прежнему единственный игрок".Ну и последний штрих, который должен подчеркнуть слабоумие прибалтийских лидеров:"Литва надеется, что её тесные связи с Тайванем и антагонистические отношения с Пекином принесут ей признание во время второго президентства Трампа". Латвийский эксперт Янис Кажоциньш утверждает, что "США не смогут справиться с Китаем в одиночку. Ему понадобятся союзники". Таким союзником, без которого немыслимо успешное противостояние с Китаем, является Латвия...Главный вывод, который следует из статьи, состоит в том, что, независимо от того, чем закончится СВО на Украине, России следует ожидать провокаций в Прибалтике. Уверенность прибалтов в неизбежности войны с Россией не может не привести к этой войне, даже если Россия будет против.

https://ukraina.ru/20231204/1051738413.html

https://ukraina.ru/20230725/1048238225.html

https://ukraina.ru/20240325/1054099439.html

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