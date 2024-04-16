https://ukraina.ru/20240416/1054534868.html

Мирная конференция, атака с воздушного шара, коррупция. Главное на Украине на 13:00 16 апреля

Мирная конференция, атака с воздушного шара, коррупция. Главное на Украине на 13:00 16 апреля - 16.04.2024 Украина.ру

Мирная конференция, атака с воздушного шара, коррупция. Главное на Украине на 13:00 16 апреля

Украина.ру, 16.04.2024

2024-04-16T13:00

2024-04-16T13:00

2024-04-16T13:48

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

владимир зеленский

олаф шольц

сергей шефир

вооруженные силы украины

россия

китай

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Китай выступил за созыв равноправной мирной конференции по Украине. ВСУ пытались атаковать Россию с воздушного шара и с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Бывший премьер рассказал о коррупции ЗеленскогоПредседатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказал, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.По его словам, чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира."В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща над скорейшим восстановлением мира", — сказал Си Цзиньпин.Для скорейшего урегулирования украинского кризиса он призвал уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов.Также в ходе встречи председатель КНР и канцлер Германии отметили, что выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.Стороны выступают и за надлежащее решение вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдение норм международного гуманитарного права.Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в минувшее воскресенье.Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года.Провальные попытки атак ВСУУкраина попыталась атаковать Россию c применением воздушного шара, он был уничтожен над территорией Курской области средствами противовоздушной обороны (ПВО).Также дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника самолетного типа.Кроме того, огнем ПВО и средствами РЭБ за сутки было подавлено и сбито более 80 разведывательных и ударных беспилотников в Херсонской области."Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено и сбито 83 разведывательных и ударных беспилотника", — написал в телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.При этом на территории Украины звучит воздушная тревога.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она была объявлена около 9:42 по московскому времени в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины.Коррупция ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств, которые он все эти годы зарабатывал на аферах и коррупции. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. Занимался этим его ближайший друг и бывший руководитель Сергей Шефир… В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять. И на его же счетах находятся все эти приобретения недвижимости", — написал Азаров.Он добавил, что Зеленский давно уже обеспечил себе эвакуацию.Экс-премьер считает, что определенные гарантии ему дали, скорее всего, англичане.Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под сокращение попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволена советник — уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.Кроме того, Зеленский организовал проведение аудита в украинских войсках.Минобороны Украины в ходе аудиторских проверок выявило нарушения на сумму более 252,7 миллиона долларов, сообщил во вторник заместитель министра обороны Юрий Джигир."В ходе аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 миллиардов гривен (252,7 миллиона долларов)", — сказал Джигир.Как добавил замминистра, проверки проводились в связи с начислениями и выплатами за участие в боевых действиях, закупках продуктов для ВСУ, использованием ресурсов в сфере деятельности командования сухопутных, военно-морских и воздушных сил. За какой период проводился аудит, не уточняется.В целом коррупция является существенной проблемой Украины. В 2023 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 104-е место из 180 исследованных стран. Ещё в 2012 году Украина занимала 144-е место (из 174 стран, исследованных на протяжении года).

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Сергей Зуев

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