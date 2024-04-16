Мирная конференция, атака с воздушного шара, коррупция. Главное на Украине на 13:00 16 апреля - 16.04.2024 Украина.ру
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Мирная конференция, атака с воздушного шара, коррупция. Главное на Украине на 13:00 16 апреля
Мирная конференция, атака с воздушного шара, коррупция. Главное на Украине на 13:00 16 апреля - 16.04.2024 Украина.ру
Мирная конференция, атака с воздушного шара, коррупция. Главное на Украине на 13:00 16 апреля
Украина.ру, 16.04.2024
2024-04-16T13:00
2024-04-16T13:48
хроники
эксклюзив
спецоперация
сво
владимир зеленский
олаф шольц
сергей шефир
вооруженные силы украины
россия
китай
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Китай выступил за созыв равноправной мирной конференции по Украине. ВСУ пытались атаковать Россию с воздушного шара и с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Бывший премьер рассказал о коррупции ЗеленскогоПредседатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказал, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.По его словам, чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира."В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща над скорейшим восстановлением мира", — сказал Си Цзиньпин.Для скорейшего урегулирования украинского кризиса он призвал уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов.Также в ходе встречи председатель КНР и канцлер Германии отметили, что выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.Стороны выступают и за надлежащее решение вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдение норм международного гуманитарного права.Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в минувшее воскресенье.Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года.Провальные попытки атак ВСУУкраина попыталась атаковать Россию c применением воздушного шара, он был уничтожен над территорией Курской области средствами противовоздушной обороны (ПВО).Также дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника самолетного типа.Кроме того, огнем ПВО и средствами РЭБ за сутки было подавлено и сбито более 80 разведывательных и ударных беспилотников в Херсонской области."Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено и сбито 83 разведывательных и ударных беспилотника", — написал в телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.При этом на территории Украины звучит воздушная тревога.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она была объявлена около 9:42 по московскому времени в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины.Коррупция ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств, которые он все эти годы зарабатывал на аферах и коррупции. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. Занимался этим его ближайший друг и бывший руководитель Сергей Шефир… В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять. И на его же счетах находятся все эти приобретения недвижимости", — написал Азаров.Он добавил, что Зеленский давно уже обеспечил себе эвакуацию.Экс-премьер считает, что определенные гарантии ему дали, скорее всего, англичане.Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под сокращение попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволена советник — уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.Кроме того, Зеленский организовал проведение аудита в украинских войсках.Минобороны Украины в ходе аудиторских проверок выявило нарушения на сумму более 252,7 миллиона долларов, сообщил во вторник заместитель министра обороны Юрий Джигир."В ходе аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 миллиардов гривен (252,7 миллиона долларов)", — сказал Джигир.Как добавил замминистра, проверки проводились в связи с начислениями и выплатами за участие в боевых действиях, закупках продуктов для ВСУ, использованием ресурсов в сфере деятельности командования сухопутных, военно-морских и воздушных сил. За какой период проводился аудит, не уточняется.В целом коррупция является существенной проблемой Украины. В 2023 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 104-е место из 180 исследованных стран. Ещё в 2012 году Украина занимала 144-е место (из 174 стран, исследованных на протяжении года).
https://ukraina.ru/20240416/1054530190.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, владимир зеленский, олаф шольц, сергей шефир, вооруженные силы украины, россия, китай, украина, запад, зарубежье, си цзиньпин, конференция, мир, атака, пво, беспилотники, воздушная тревога
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, СВО, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Сергей Шефир, Вооруженные силы Украины, Россия, Китай, Украина, Запад, Зарубежье, Си Цзиньпин, конференция, мир, атака, ПВО, беспилотники, воздушная тревога

Мирная конференция, атака с воздушного шара, коррупция. Главное на Украине на 13:00 16 апреля

13:00 16.04.2024 (обновлено: 13:48 16.04.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Китай выступил за созыв равноправной мирной конференции по Украине. ВСУ пытались атаковать Россию с воздушного шара и с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Бывший премьер рассказал о коррупции Зеленского
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказал, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.

"(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

По его словам, чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира.
"В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща над скорейшим восстановлением мира", — сказал Си Цзиньпин.
Для скорейшего урегулирования украинского кризиса он призвал уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов.
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Также в ходе встречи председатель КНР и канцлер Германии отметили, что выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.
Стороны выступают и за надлежащее решение вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдение норм международного гуманитарного права.
Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в минувшее воскресенье.
Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года.
Провальные попытки атак ВСУ
Украина попыталась атаковать Россию c применением воздушного шара, он был уничтожен над территорией Курской области средствами противовоздушной обороны (ПВО).

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области", — указали в Минобороны России.

Также дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника самолетного типа.
Кроме того, огнем ПВО и средствами РЭБ за сутки было подавлено и сбито более 80 разведывательных и ударных беспилотников в Херсонской области.
"Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено и сбито 83 разведывательных и ударных беспилотника", — написал в телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.
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При этом на территории Украины звучит воздушная тревога.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она была объявлена около 9:42 по московскому времени в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины.
Коррупция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств, которые он все эти годы зарабатывал на аферах и коррупции. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. Занимался этим его ближайший друг и бывший руководитель Сергей Шефир… В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять. И на его же счетах находятся все эти приобретения недвижимости", — написал Азаров.
Он добавил, что Зеленский давно уже обеспечил себе эвакуацию.
Экс-премьер считает, что определенные гарантии ему дали, скорее всего, англичане.

"Потому что при том масштабе преступлений, которые творил Зеленский, он должен был запасные отходы для себя предусмотреть", — подытожил бывший премьер.

Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под сокращение попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволена советник — уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.
Кроме того, Зеленский организовал проведение аудита в украинских войсках.
Минобороны Украины в ходе аудиторских проверок выявило нарушения на сумму более 252,7 миллиона долларов, сообщил во вторник заместитель министра обороны Юрий Джигир.
"В ходе аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 миллиардов гривен (252,7 миллиона долларов)", — сказал Джигир.
Как добавил замминистра, проверки проводились в связи с начислениями и выплатами за участие в боевых действиях, закупках продуктов для ВСУ, использованием ресурсов в сфере деятельности командования сухопутных, военно-морских и воздушных сил.
За какой период проводился аудит, не уточняется.
В целом коррупция является существенной проблемой Украины. В 2023 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 104-е место из 180 исследованных стран. Ещё в 2012 году Украина занимала 144-е место (из 174 стран, исследованных на протяжении года).
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