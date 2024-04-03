Великое посольство Владимира Зеленского: русофоб, сексолог, ветеринар и экс-главком - 03.04.2024 Украина.ру
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Великое посольство Владимира Зеленского: русофоб, сексолог, ветеринар и экс-главком
Великое посольство Владимира Зеленского: русофоб, сексолог, ветеринар и экс-главком - 03.04.2024 Украина.ру
Великое посольство Владимира Зеленского: русофоб, сексолог, ветеринар и экс-главком
Украинские диппредставительства в лице своих руководителей превратились в особого рода паноптикум, где хамство и вседозволенность подменили собой вековой дипломатический протокол и этикет. Очередную такую выходку на днях устроил посол этой страны в Германии Алексей Макеев
2024-04-03T17:15
2024-04-03T18:31
эксклюзив
украина
посольство украины
дипломатия
алексей данилов
андрей мельник
германия
сергей гайдай
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Посольство бандеровцевМакеев – профессиональный дипломат, на службе в МИД с 1996 года. Должность посла в ФРГ получил в 2022 году.Практически сразу после вступления в должность он начал делать скандальные заявления, например, призывал закрыть россиянам въезд в Германию.На этот раз он почему-то решил, что его статус позволяет ему диктовать немецким журналистам, как им нужно работать. Так, Макееву не понравились "пророссийские" статьи в газете Berliner Zeitung.Простым возмущением он не ограничился и выложил в сеть личные данные сотрудников этого издания, которые ранее работали в российских СМИ, в частности в Sputnik и RT. Дипломат также призвал читателей обходить стороной эту газету, так как ей владеет семейная пара выходцев из ГДР.Там также выразили надежду, что посол Украины будет уважать "свободу прессы в европейской демократии".Вспоминая предшественника Макеева Андрея Мельника, создается впечатление, что максимальный уровень агрессивного хамства – ключевой критерий при отборе на должность посла Украины в Германии.Мельник возглавлял диппредставительство в ФРГ с 2014 года, став живой иллюстрацией новой постмайданной дипломатии Украины.Украинский посол не стеснялся поносить последними словами всех и вся ("F*ck off" в адрес Илона Маска), критиковал немецкие власти по поводу и без ("В военном отношении Берлин бросил Киев"), а также при всяком удобном случае славил Степана Бандеру ("Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев").Апофеозом его карьеры стала знаменитая "обиженная ливерная колбаса" в адрес канцлера Олафа Шольца. Дипломата терпели много лет, но после такого оскорбления Украине дали понять, что посла все же придется сменить. На его место назначили Макеева, а самого Мельника отправили рулить посольством в Бразилии. Подбор сотрудников в диппредставительстве Украины в Германии вообще был весьма своеобразным. В 2018 году выяснилось, что консул Василий Марущинец – заядлый поклонник нацизма, яростный ксенофоб и антисемит. Свои взгляды дипломат не стеснялся демонстрировать в соцсетях – фотографировался в форме СС, получал от коллег в подарок на 60-летие торт в виде запрещенной книги Гитлера и т. д.Грянул скандал. МИД Украины взял паузу на проверку этих сведений, после чего консула пришлось-таки отзывать на родину.Кровожадный посолКазалось бы, похождения украинских послов и консулов в Германии погрузили дипломатию этой страны на кромешное дно, однако снизу постучал теперь уже бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский*.В августе 2022 года в сети был опубликован фрагмент интервью Врублевского*, который в националистическом угаре заявил, что украинцы "стараются убить как можно больше русских".Столь откровенно экстремистское заявление не осталось без внимания властей Казахстана. МИД республики выразил протест украинскому послу."Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства", - говорилось в сообщении.В итоге Врублевскому пришлось извиняться, однако это его не спасло. В октябре того же года он был уволен и вернулся на Украину.В России на экс-посла завели уголовное дело. Его объявили в розыск, а Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.Их борьбаГалерею диковинных послов Украины в разных странах можно продолжать еще долго.В марте этого года посол этой страны в Австралии Василий Мирошниченко возмутился показом на местном телеканале АВС документального фильма "Война на Украине: Другая сторона" британского режиссера Шона Лангана.Содержание картины резко не понравилось послу, который назвал фильм "ложью". Мирошниченко состряпал кляузу министру связи Австралии и потребовал встречи с управляющим директором канала.В 2017 году посол Украины в Сербии Александр Александрович раскритиковал Белград за то, что сербы воюют в Донбассе на стороне ополчения."Россия готовит сербских наемников к убийству украинцев", - заявил он и, как водится, не привел никаких доказательств.Зато посол посчитал уместным поучать сербские власти, как им следует реагировать на такие явления. По его мнению, "наемников" следует наказывать по действующему в Сербии закону об участниках боевых действий за рубежом."Учитывая, что неоднократные замечания, сделанные МИД Сербии с советами послу направить свою энергию на обязанности, указанные в Венской конвенции о дипломатических отношениях, не имели никакого эффекта, я бы хотел обратиться к МИДу и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость подобного поведения. Иначе мы будем вынуждены применить обычные в таких случаях меры", - прокомментировал тогда государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев.Почетная ссылкаВообще, по последним назначениям в зарубежные диппредставительства Украины можно прийти к выводу, что этот процесс происходит по принципу "на тебе боже что нам негоже".Вместо того же Врублевского Киев пытался пропихнуть послом в Казахстан бывшего руководителя виртуальной Луганской областной госадминистрации Сергея Гайдая. Агреман Астана ему так и не выдала, отказавшись объяснять причины со ссылкой на непубличный характер таких процедур.Свой агреман уже месяц ждет экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого задвинули послом в Великобританию за слишком обозначившиеся политические амбиции.Еще один сбитый летчик – уволенный недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Его отправили "посольствовать" в соседнюю Молдавию.Примечательно, что из СНБО он был уволен вскоре после скандального высказывания в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэя. Данилов не смог пройти мимо его фамилии и нецензурно исказил ее. Вероятно, что свой фирменный стиль базарного хама он перенесет и на дипломатическое поприще.Забытые урокиМожет сложиться впечатление, что на Украине полностью отсутствует какая-либо система подготовки кадров для дипломатических миссий, но это не так.Еще с советских времен в этой стране действует институт международных отношений, который ныне является частью национального университета им. Шевченко. Самые известные его выпускники – Петр Порошенко и Михаил Саакашвили.С середины 1990-х на Украине также функционирует дипломатическая академия при министерстве иностранных дел – флагман подготовки местных дипработников, который должен обеспечивать высокий уровень обучения.Назначение людей без профильного дипломатического образования – дело не редкое в практике самых разных стран, однако и здесь киевскому режиму удалось переплюнуть всех.В конце 2022 года указом президента Владимира Зеленского место посла в Болгарии вдруг получила Олеся Илащук, которая до этого позиционировала себя как эксперта в вопросах интимных отношений и ювелирных изделий.Новоназначенный посол не только не имела никакого дипломатического образования, но и какого-либо опыта работы на госслужбе, что вызвало вал насмешек в соцсетях. На руку скептиков играло и поведение самой Илащук.Уже будучи послом, она записала официальное видео, которое было опубликовано на странице украинского представительства в Болгарии в соцсетях. На кадрах она предстала в сине-желтой блузе, которую многие перепутали с домашним халатом.С другой стороны, что можно требовать от рядовых украинских послов, когда их прямой начальник – глава МИД Дмитрий Кулеба – сам демонстрировал не положенное чиновнику такого ранга поведение.В феврале этого года он вышел в прямой эфир украинского телемарафона из Мюнхена и после ответов на вопросы ведущего затянулся сигарой.И дело вовсе не в том, что Гайдай – финансист, Данилов – ветеринар, а Илащук - сексолог и дипломатических академий они не кончали. Вырождающийся украинский дипкорпус – лишь еще один сегмент стремительно деградирующей местной политической и управленческой элиты.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Павел Котов
Павел Котов
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эксклюзив, украина, посольство украины, дипломатия, алексей данилов, андрей мельник, германия, сергей гайдай
Эксклюзив, Украина, посольство Украины, дипломатия, Алексей Данилов, Андрей Мельник, Германия, Сергей Гайдай

Великое посольство Владимира Зеленского: русофоб, сексолог, ветеринар и экс-главком

17:15 03.04.2024 (обновлено: 18:31 03.04.2024)
 
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Украинские диппредставительства в лице своих руководителей превратились в особого рода паноптикум, где хамство и вседозволенность подменили собой вековой дипломатический протокол и этикет. Очередную такую выходку на днях устроил посол этой страны в Германии Алексей Макеев
Посольство бандеровцев
Макеев – профессиональный дипломат, на службе в МИД с 1996 года. Должность посла в ФРГ получил в 2022 году.
Практически сразу после вступления в должность он начал делать скандальные заявления, например, призывал закрыть россиянам въезд в Германию.
На этот раз он почему-то решил, что его статус позволяет ему диктовать немецким журналистам, как им нужно работать. Так, Макееву не понравились "пророссийские" статьи в газете Berliner Zeitung.
Алексей Макеев
Алексей Макеев
Алексей Макеев
Простым возмущением он не ограничился и выложил в сеть личные данные сотрудников этого издания, которые ранее работали в российских СМИ, в частности в Sputnik и RT. Дипломат также призвал читателей обходить стороной эту газету, так как ей владеет семейная пара выходцев из ГДР.
"Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", - прокомментировала редакция газеты обвинения украинского посла.
Там также выразили надежду, что посол Украины будет уважать "свободу прессы в европейской демократии".
Вспоминая предшественника Макеева Андрея Мельника, создается впечатление, что максимальный уровень агрессивного хамства – ключевой критерий при отборе на должность посла Украины в Германии.
Мельник возглавлял диппредставительство в ФРГ с 2014 года, став живой иллюстрацией новой постмайданной дипломатии Украины.
Украинский посол не стеснялся поносить последними словами всех и вся ("F*ck off" в адрес Илона Маска), критиковал немецкие власти по поводу и без ("В военном отношении Берлин бросил Киев"), а также при всяком удобном случае славил Степана Бандеру ("Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев").
© из открытых источников Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© из открытых источников
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Апофеозом его карьеры стала знаменитая "обиженная ливерная колбаса" в адрес канцлера Олафа Шольца. Дипломата терпели много лет, но после такого оскорбления Украине дали понять, что посла все же придется сменить. На его место назначили Макеева, а самого Мельника отправили рулить посольством в Бразилии.
Подбор сотрудников в диппредставительстве Украины в Германии вообще был весьма своеобразным. В 2018 году выяснилось, что консул Василий Марущинец – заядлый поклонник нацизма, яростный ксенофоб и антисемит. Свои взгляды дипломат не стеснялся демонстрировать в соцсетях – фотографировался в форме СС, получал от коллег в подарок на 60-летие торт в виде запрещенной книги Гитлера и т. д.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Василий Марущинец / Перейти в фотобанкВасилий Марущинец
Василий Марущинец - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Василий Марущинец
Перейти в фотобанк
Василий Марущинец
Грянул скандал. МИД Украины взял паузу на проверку этих сведений, после чего консула пришлось-таки отзывать на родину.
Кровожадный посол
Казалось бы, похождения украинских послов и консулов в Германии погрузили дипломатию этой страны на кромешное дно, однако снизу постучал теперь уже бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский*.
В августе 2022 года в сети был опубликован фрагмент интервью Врублевского*, который в националистическом угаре заявил, что украинцы "стараются убить как можно больше русских".
"Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям", - сказал он.
Столь откровенно экстремистское заявление не осталось без внимания властей Казахстана. МИД республики выразил протест украинскому послу.
"Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства", - говорилось в сообщении.
© Ministry of Foreign Affairs of UkraineПетр Врублевский
Петр Врублевский
© Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Петр Врублевский
В итоге Врублевскому пришлось извиняться, однако это его не спасло. В октябре того же года он был уволен и вернулся на Украину.
В России на экс-посла завели уголовное дело. Его объявили в розыск, а Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
Их борьба
Галерею диковинных послов Украины в разных странах можно продолжать еще долго.
В марте этого года посол этой страны в Австралии Василий Мирошниченко возмутился показом на местном телеканале АВС документального фильма "Война на Украине: Другая сторона" британского режиссера Шона Лангана.
© Фото : Facebook/Vasyl Myroshnychenkoадвокат Василий Мирошниченко
адвокат Василий Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Facebook/Vasyl Myroshnychenko
адвокат Василий Мирошниченко
Содержание картины резко не понравилось послу, который назвал фильм "ложью". Мирошниченко состряпал кляузу министру связи Австралии и потребовал встречи с управляющим директором канала.
В 2017 году посол Украины в Сербии Александр Александрович раскритиковал Белград за то, что сербы воюют в Донбассе на стороне ополчения.
"Россия готовит сербских наемников к убийству украинцев", - заявил он и, как водится, не привел никаких доказательств.
Зато посол посчитал уместным поучать сербские власти, как им следует реагировать на такие явления. По его мнению, "наемников" следует наказывать по действующему в Сербии закону об участниках боевых действий за рубежом.
"Учитывая, что неоднократные замечания, сделанные МИД Сербии с советами послу направить свою энергию на обязанности, указанные в Венской конвенции о дипломатических отношениях, не имели никакого эффекта, я бы хотел обратиться к МИДу и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость подобного поведения. Иначе мы будем вынуждены применить обычные в таких случаях меры", - прокомментировал тогда государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев.
Почетная ссылка
Вообще, по последним назначениям в зарубежные диппредставительства Украины можно прийти к выводу, что этот процесс происходит по принципу "на тебе боже что нам негоже".
Вместо того же Врублевского Киев пытался пропихнуть послом в Казахстан бывшего руководителя виртуальной Луганской областной госадминистрации Сергея Гайдая. Агреман Астана ему так и не выдала, отказавшись объяснять причины со ссылкой на непубличный характер таких процедур.
© Луганская ОГА глава Луганской ОГА Сергей Гайдай
глава Луганской ОГА Сергей Гайдай
© Луганская ОГА
глава Луганской ОГА Сергей Гайдай
Свой агреман уже месяц ждет экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого задвинули послом в Великобританию за слишком обозначившиеся политические амбиции.
Еще один сбитый летчик – уволенный недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Его отправили "посольствовать" в соседнюю Молдавию.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
Алексей Данилов
Примечательно, что из СНБО он был уволен вскоре после скандального высказывания в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэя. Данилов не смог пройти мимо его фамилии и нецензурно исказил ее. Вероятно, что свой фирменный стиль базарного хама он перенесет и на дипломатическое поприще.
Забытые уроки
Может сложиться впечатление, что на Украине полностью отсутствует какая-либо система подготовки кадров для дипломатических миссий, но это не так.
Еще с советских времен в этой стране действует институт международных отношений, который ныне является частью национального университета им. Шевченко. Самые известные его выпускники – Петр Порошенко и Михаил Саакашвили.
С середины 1990-х на Украине также функционирует дипломатическая академия при министерстве иностранных дел – флагман подготовки местных дипработников, который должен обеспечивать высокий уровень обучения.
Назначение людей без профильного дипломатического образования – дело не редкое в практике самых разных стран, однако и здесь киевскому режиму удалось переплюнуть всех.
МИД Украины
28 марта, 15:18
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В конце 2022 года указом президента Владимира Зеленского место посла в Болгарии вдруг получила Олеся Илащук, которая до этого позиционировала себя как эксперта в вопросах интимных отношений и ювелирных изделий.
Новоназначенный посол не только не имела никакого дипломатического образования, но и какого-либо опыта работы на госслужбе, что вызвало вал насмешек в соцсетях. На руку скептиков играло и поведение самой Илащук.
Уже будучи послом, она записала официальное видео, которое было опубликовано на странице украинского представительства в Болгарии в соцсетях. На кадрах она предстала в сине-желтой блузе, которую многие перепутали с домашним халатом.
Олеся Илащук
Олеся Илащук
Олеся Илащук
С другой стороны, что можно требовать от рядовых украинских послов, когда их прямой начальник – глава МИД Дмитрий Кулеба – сам демонстрировал не положенное чиновнику такого ранга поведение.
В феврале этого года он вышел в прямой эфир украинского телемарафона из Мюнхена и после ответов на вопросы ведущего затянулся сигарой.
И дело вовсе не в том, что Гайдай – финансист, Данилов – ветеринар, а Илащук - сексолог и дипломатических академий они не кончали. Вырождающийся украинский дипкорпус – лишь еще один сегмент стремительно деградирующей местной политической и управленческой элиты.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
ЭксклюзивУкраинапосольство УкраиныдипломатияАлексей ДаниловАндрей МельникГерманияСергей Гайдай
 
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