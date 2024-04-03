https://ukraina.ru/20240403/1054285223.html

Великое посольство Владимира Зеленского: русофоб, сексолог, ветеринар и экс-главком

Великое посольство Владимира Зеленского: русофоб, сексолог, ветеринар и экс-главком - 03.04.2024 Украина.ру

Великое посольство Владимира Зеленского: русофоб, сексолог, ветеринар и экс-главком

Украинские диппредставительства в лице своих руководителей превратились в особого рода паноптикум, где хамство и вседозволенность подменили собой вековой дипломатический протокол и этикет. Очередную такую выходку на днях устроил посол этой страны в Германии Алексей Макеев

2024-04-03T17:15

2024-04-03T17:15

2024-04-03T18:31

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сергей гайдай

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Посольство бандеровцевМакеев – профессиональный дипломат, на службе в МИД с 1996 года. Должность посла в ФРГ получил в 2022 году.Практически сразу после вступления в должность он начал делать скандальные заявления, например, призывал закрыть россиянам въезд в Германию.На этот раз он почему-то решил, что его статус позволяет ему диктовать немецким журналистам, как им нужно работать. Так, Макееву не понравились "пророссийские" статьи в газете Berliner Zeitung.Простым возмущением он не ограничился и выложил в сеть личные данные сотрудников этого издания, которые ранее работали в российских СМИ, в частности в Sputnik и RT. Дипломат также призвал читателей обходить стороной эту газету, так как ей владеет семейная пара выходцев из ГДР.Там также выразили надежду, что посол Украины будет уважать "свободу прессы в европейской демократии".Вспоминая предшественника Макеева Андрея Мельника, создается впечатление, что максимальный уровень агрессивного хамства – ключевой критерий при отборе на должность посла Украины в Германии.Мельник возглавлял диппредставительство в ФРГ с 2014 года, став живой иллюстрацией новой постмайданной дипломатии Украины.Украинский посол не стеснялся поносить последними словами всех и вся ("F*ck off" в адрес Илона Маска), критиковал немецкие власти по поводу и без ("В военном отношении Берлин бросил Киев"), а также при всяком удобном случае славил Степана Бандеру ("Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев").Апофеозом его карьеры стала знаменитая "обиженная ливерная колбаса" в адрес канцлера Олафа Шольца. Дипломата терпели много лет, но после такого оскорбления Украине дали понять, что посла все же придется сменить. На его место назначили Макеева, а самого Мельника отправили рулить посольством в Бразилии. Подбор сотрудников в диппредставительстве Украины в Германии вообще был весьма своеобразным. В 2018 году выяснилось, что консул Василий Марущинец – заядлый поклонник нацизма, яростный ксенофоб и антисемит. Свои взгляды дипломат не стеснялся демонстрировать в соцсетях – фотографировался в форме СС, получал от коллег в подарок на 60-летие торт в виде запрещенной книги Гитлера и т. д.Грянул скандал. МИД Украины взял паузу на проверку этих сведений, после чего консула пришлось-таки отзывать на родину.Кровожадный посолКазалось бы, похождения украинских послов и консулов в Германии погрузили дипломатию этой страны на кромешное дно, однако снизу постучал теперь уже бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский*.В августе 2022 года в сети был опубликован фрагмент интервью Врублевского*, который в националистическом угаре заявил, что украинцы "стараются убить как можно больше русских".Столь откровенно экстремистское заявление не осталось без внимания властей Казахстана. МИД республики выразил протест украинскому послу."Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства", - говорилось в сообщении.В итоге Врублевскому пришлось извиняться, однако это его не спасло. В октябре того же года он был уволен и вернулся на Украину.В России на экс-посла завели уголовное дело. Его объявили в розыск, а Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.Их борьбаГалерею диковинных послов Украины в разных странах можно продолжать еще долго.В марте этого года посол этой страны в Австралии Василий Мирошниченко возмутился показом на местном телеканале АВС документального фильма "Война на Украине: Другая сторона" британского режиссера Шона Лангана.Содержание картины резко не понравилось послу, который назвал фильм "ложью". Мирошниченко состряпал кляузу министру связи Австралии и потребовал встречи с управляющим директором канала.В 2017 году посол Украины в Сербии Александр Александрович раскритиковал Белград за то, что сербы воюют в Донбассе на стороне ополчения."Россия готовит сербских наемников к убийству украинцев", - заявил он и, как водится, не привел никаких доказательств.Зато посол посчитал уместным поучать сербские власти, как им следует реагировать на такие явления. По его мнению, "наемников" следует наказывать по действующему в Сербии закону об участниках боевых действий за рубежом."Учитывая, что неоднократные замечания, сделанные МИД Сербии с советами послу направить свою энергию на обязанности, указанные в Венской конвенции о дипломатических отношениях, не имели никакого эффекта, я бы хотел обратиться к МИДу и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость подобного поведения. Иначе мы будем вынуждены применить обычные в таких случаях меры", - прокомментировал тогда государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев.Почетная ссылкаВообще, по последним назначениям в зарубежные диппредставительства Украины можно прийти к выводу, что этот процесс происходит по принципу "на тебе боже что нам негоже".Вместо того же Врублевского Киев пытался пропихнуть послом в Казахстан бывшего руководителя виртуальной Луганской областной госадминистрации Сергея Гайдая. Агреман Астана ему так и не выдала, отказавшись объяснять причины со ссылкой на непубличный характер таких процедур.Свой агреман уже месяц ждет экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого задвинули послом в Великобританию за слишком обозначившиеся политические амбиции.Еще один сбитый летчик – уволенный недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Его отправили "посольствовать" в соседнюю Молдавию.Примечательно, что из СНБО он был уволен вскоре после скандального высказывания в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэя. Данилов не смог пройти мимо его фамилии и нецензурно исказил ее. Вероятно, что свой фирменный стиль базарного хама он перенесет и на дипломатическое поприще.Забытые урокиМожет сложиться впечатление, что на Украине полностью отсутствует какая-либо система подготовки кадров для дипломатических миссий, но это не так.Еще с советских времен в этой стране действует институт международных отношений, который ныне является частью национального университета им. Шевченко. Самые известные его выпускники – Петр Порошенко и Михаил Саакашвили.С середины 1990-х на Украине также функционирует дипломатическая академия при министерстве иностранных дел – флагман подготовки местных дипработников, который должен обеспечивать высокий уровень обучения.Назначение людей без профильного дипломатического образования – дело не редкое в практике самых разных стран, однако и здесь киевскому режиму удалось переплюнуть всех.В конце 2022 года указом президента Владимира Зеленского место посла в Болгарии вдруг получила Олеся Илащук, которая до этого позиционировала себя как эксперта в вопросах интимных отношений и ювелирных изделий.Новоназначенный посол не только не имела никакого дипломатического образования, но и какого-либо опыта работы на госслужбе, что вызвало вал насмешек в соцсетях. На руку скептиков играло и поведение самой Илащук.Уже будучи послом, она записала официальное видео, которое было опубликовано на странице украинского представительства в Болгарии в соцсетях. На кадрах она предстала в сине-желтой блузе, которую многие перепутали с домашним халатом.С другой стороны, что можно требовать от рядовых украинских послов, когда их прямой начальник – глава МИД Дмитрий Кулеба – сам демонстрировал не положенное чиновнику такого ранга поведение.В феврале этого года он вышел в прямой эфир украинского телемарафона из Мюнхена и после ответов на вопросы ведущего затянулся сигарой.И дело вовсе не в том, что Гайдай – финансист, Данилов – ветеринар, а Илащук - сексолог и дипломатических академий они не кончали. Вырождающийся украинский дипкорпус – лишь еще один сегмент стремительно деградирующей местной политической и управленческой элиты.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20240328/1054166229.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, посольство украины, дипломатия, алексей данилов, андрей мельник, германия, сергей гайдай