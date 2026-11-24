https://ukraina.ru/20261124/ukraina-ne-smogla-otrezat-krym-tri-sposoba-dobratsya-do-poluostrova-1084701058.html

Украина не смогла отрезать Крым: три способа добраться до полуострова

Украина не смогла отрезать Крым: три способа добраться до полуострова - 24.11.2026 Украина.ру

Украина не смогла отрезать Крым: три способа добраться до полуострова

Ответ на вопрос, как сегодня, после атак на Крымский мост, добраться до полуострова, зависит от вида транспорта. Если коротко: самый доступный и надёжный способ — поезд или пригородная электричка

2026-11-24T16:38

2026-11-24T16:38

2026-11-24T16:38

эксклюзив

крым

керчь

крымский мост

евгений балицкий

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/18/1080594209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a84cd5a4063295bdd482152130488b0.jpg

Второй такой же надёжный способ — автобусом — с пересадкой в пригородный поезд для переезда через мост.Поездка на легковом автомобиле связана с ограничениями и рисками — только по трассе "Новороссия".Паром, катера и теплоходы — ожидается, что скоро будут действовать, но только для перевозки пассажиров.По мостуПоезда через мост сейчас ходят по расписанию, движение восстановлено в полном объёме. Автобусы едут "комбинированным маршрутом" — до моста, а уже через Крымский мост пассажиров перевозит пригородный поезд.Нужно доехать на автобусе до Керчи или до Тамани, там пересесть на пригородный поезд и на другом берегу сесть в местный автобус, который довезёт до места назначения.Билеты на "электричку через мост" либо покупаются на месте, либо их можно приобрести сразу в автобусных кассах, во время покупки билетов на автобус.Из Крыма уже восстановлены маршруты и ходят автобусы в Краснодар, Москву и Минск.Кроме того, через мост идут пригородные поезда по обычному расписанию: от Керчи до Тамани или Анапы и обратно. Можно доехать на автобусе до Керчи, переехать мост на электричке и дальше уже выбирать свой собственный маршрут на материке.Или наоборот: через мост на электричке до Керчи, и оттуда уходят автобусы на станции Симферополь, Севастополь, Владиславовка и Семь Колодезей.Кстати, на этом "комбинированном маршруте" разрешена перевозка домашних животных (с соблюдением условий перевозки: поводки, намордники, переноски для мелких животных).Что касается специальных автомобильных платформ, которые могут перевозить автомобили по железной дороге, пока что это не планируется.Трасса "Новороссия"Поездка на автомобиле сейчас возможна только по трассе Р 280 "Новороссия". Ростов — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Крым.Расстояние от Ростова до Симферополя — 630 километров. Дорога занимает 9–10 часов, если не будет торможения движения. С собой желательно брать бензин и заливать полный бак автомобиля.Трасса проходит по территориям, на которых действует военное положение. Поэтому там есть определённые ограничения: двигаться можно только в светлое время суток. Останавливать автомобиль можно только возле АЗС или в населённых пунктах. Никаких привалов в поле! На ночёвку останавливаться только в крупных городах.Если впереди ударил беспилотник либо остановилась впереди идущая машина, объезжать её можно только слева, ни в коем случае не заезжая на обочину: там могут быть обломки дрона. Либо же нужно следовать указаниям военных.Надо следить за МОГами: они предупреждают об опасности беспилотников жёлтыми ("внимание") и красными ("опасность") флагами.Вероятность того, что украинский беспилотник начнёт "охотиться" за легковым автомобилем, очень мала. Но она всё равно есть, поездка по этой трассе небезопасна. Поэтому принимать решение ехать на автомобиле нужно только в случае какой-то очень большой необходимости.На трассе запущено радиооповещение о беспилотниках. На каждом участке — своя частота ФМ.К слову, глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что трафик по трассе "Новороссия" вырос более чем на 50% после повреждения автомобильной части Крымского моста.Сейчас трассе уделяется повышенное внимание: усиливается защита от дронов, повышается комфорт для водителей.Морские перевозкиИ наконец, есть ещё один способ попасть в Крым: паром, катер, теплоход. Пока что паромы не действуют, но готовится и этот маршрут.Морские перевозки будут действовать только для пассажиров. Легковой транспорт — пока что не планируется.Этот вопрос прорабатывается. И возможно, скоро можно будет отправиться на автомобиле в Крым с помощью паромной переправы.Но пока что — нельзя.Как будет работать переезд по морю?Со стороны Крыма посадка в порту "Керчь", со стороны Кубани — в порту "Кавказ".Морской путь, конечно, быстрее: полчаса — и вы на другом берегу. Электричка через мост идет около 2 часов.Но переправа функционирует "по фактической погоде". Шторм и ветер могут её остановить. Действовать будет только в светлое время суток.Билеты покупаются в кассах порта "Кавказ" или на Морском вокзале Керчи.Это надо учитывать при планировании поездки. Если морские перевозки не работают, тогда путь через мост — на поезде или на пригородной электричке.

https://ukraina.ru/20261122/vozhdelennaya-tsel-zapada-markosyan-o-tom-pochemu-krym-nevozmozhno-vzyat-v-osadu-1084657427.html

https://ukraina.ru/20260920/vyzhit-na-doroge-smerti-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-trassakh-novorossii-1083305842.html

крым

керчь

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, крым, керчь, крымский мост, евгений балицкий, вооруженные силы украины