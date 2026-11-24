https://ukraina.ru/20261124/kushner-i-uitkoff-trebuyut-ot-zelenskogo-mira-k-yanvaryu--1084709590.html
Кушнер и Уиткофф требуют от Зеленского мира к январю
Кушнер и Уиткофф требуют от Зеленского мира к январю - 24.11.2026 Украина.ру
Кушнер и Уиткофф требуют от Зеленского мира к январю
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg сообщил, что специальные представители президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф — выступают за скорейшее заключение мирного соглашения по Украине. По его словам, желаемый срок достижения договорённостей — до января
2026-11-24T17:08
2026-11-24T17:08
2026-11-24T17:08
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Зеленский отметил, что американская сторона склоняет Киев к уступкам. В частности, речь идёт о выводе украинских войск из Донбасса — территории, которую Россия считает своей после проведённых там референдумов. Украинский президент подчеркнул, что Киев готов к миру, но не согласен на вариант, при котором уступать придётся только Украине.Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что специальная военная операция может завершиться в кратчайшие сроки. При этом в Москве подчёркивают: для этого необходимо устранить первопричины конфликта, в том числе обеспечить вывод украинских войск из Донбасса. Позиция российской стороны по данному вопросу остаётся неизменной.Таким образом, переговорный процесс продолжается на фоне сохраняющихся разногласий по ключевым вопросам. Подробнее – в материале "Дедлайн уже выставлен": Евстафьев объяснил, почему Трамп торопит переговоры
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Украина.ру
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новости, украина, киев, донбасс, владимир зеленский, стив уиткофф, дональд трамп, bloomberg
Новости, Украина, Киев, Донбасс, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, bloomberg
Кушнер и Уиткофф требуют от Зеленского мира к январю
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg сообщил, что специальные представители президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф — выступают за скорейшее заключение мирного соглашения по Украине. По его словам, желаемый срок достижения договорённостей — до января
Зеленский отметил, что американская сторона склоняет Киев к уступкам. В частности, речь идёт о выводе украинских войск из Донбасса — территории, которую Россия считает своей после проведённых там референдумов. Украинский президент подчеркнул, что Киев готов к миру, но не согласен на вариант, при котором уступать придётся только Украине.
Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что специальная военная операция может завершиться в кратчайшие сроки. При этом в Москве подчёркивают: для этого необходимо устранить первопричины конфликта, в том числе обеспечить вывод украинских войск из Донбасса. Позиция российской стороны по данному вопросу остаётся неизменной.
Таким образом, переговорный процесс продолжается на фоне сохраняющихся разногласий по ключевым вопросам. Подробнее – в материале "Дедлайн уже выставлен": Евстафьев объяснил, почему Трамп торопит переговоры