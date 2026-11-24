https://ukraina.ru/20261124/1032713134.html

Галицкий генерал, сдавший Киев русским. 155 лет командующему УГА Антону Кравсу

Галицкий генерал, сдавший Киев русским. 155 лет командующему УГА Антону Кравсу - 24.11.2026 Украина.ру

Галицкий генерал, сдавший Киев русским. 155 лет командующему УГА Антону Кравсу

Будущий генерал Украинской Галицкой Армии, который успел повоевать на стороне Петлюры, Деникина и большевиков, Антон Краус (Антин Кравс) родился 23 ноября 1871 года. Было это на Буковине, отцом его был немецкий колонист, мать – русинка

2026-11-24T16:01

2026-11-24T16:01

2026-11-24T16:01

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Во времена Австрийской империи село Берегомет Вижницкого уезда (в те годы – сначала часть Королевства Галичина и Лодомерия, позже Герцогство Буковина) было одним из центров карпатских бунтовщиков-опрышков, а в 1848-1849 годах, в ходе восстания под руководством Лукьяна Кобылицы, берегометские крестьяне отказались ходить на барщину, захватили помещичьи земли, перестали признавать распоряжения органов власти.Не удивительно, что Вена переселяла в Берегомет и другие сёла Буковины немецких колонистов. Колонисты получали от государства землю, дома, рабочий скот, нужный инструмент и освобождались от налогов и всяких повинностей на 10 лет. Первая германская колония Александердорф возникла в Берегомете в 1863 году, в ней проживало 150 человек. А колонию Катаринендорф с населением в 260 человек немцы основали тут в 1869 году.Однако колонисты не жили замкнутым обществом и охотно женились на русинках. В одной из таких смешанных семей и родился Антон Краус. Его отец вскоре умер, и Антона воспитывала мать, так что русинский язык он поначалу знал лучше, чем немецкий. Позже опекуном мальчика стал брат его отца, австро-венгерский военный, который забрал Антона в Вену и воспитывал как сына. Это и определило его дальнейшую судьбу.В Вене Антон Краус вступил в Кадетскую школу, после окончания которой в сентябре 1891 году был принят на службу в 67-й Венгерский пехотный полк, расквартированный в Прешове (ныне Словакия).1 ноября 1895 года он получил чин подпоручика, четыре года спустя стал поручиком, а в 1909-м был произведён в капитаны. В 1911 году Краус был переведён в 58-й пехотный полк в Станиславове (ныне Ивано-Франковск). В 1912-13 годах он участвовал в мобилизационных мероприятиях австро-венгерской армии, которые проводились в связи с войнами на Балканах.Начало Первой Мировой войны застало его в Станиславове в должности командира батальона 58-го пехотного полка, почти полностью состоящего из русинов-украинцев. Этот полк в составе 17-го корпуса с первых дней войны участвовал в боях на Восточном фронте. В сентябре 1915 года Антон Краус получил чин майора, а после ранения и лечения в 1916 году был направлен на итальянский фронт. Там он командовал батальном в 55-м пехотном полку, также в значительной мере "украинском".В начале 1918 года уже в ранге подполковника, полученном в ноябре 1917-го, был назначен командиром 55-го Бережанского пехотного полка. Летом 1918-го его полк, которому пришлось вести тяжёлые бои в наступательной операции, понёс большие потери.Но в начале ноября в связи с развалом Австро-Венгерской империи война прекратилась, и Антон Краус вернулся в Вену. Стоит отметить, что он получил много наград, среди которых стоит отметить Орден Леопольда (рыцарский крест с мечами) и три медали "За воинские заслуги" (бронзовая, бронзовая с мечами и серебряная с мечами).Когда до Вены дошла весть о создании Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) и организация Украинских Сечевых Стрелков (УСС) в Вене объявила набор добровольцев для службы в Украинской Галицкой Армии.Подполковник Краус прибыл в Стрый 24 ноября 1918 года вместе с батальоном, организованным структурами УСС в Вене. Именно тогда Антон Краус и стал именоваться на украинский манер Антином Кравсом. Как и любой неофит, он очень серьёзно относился к национальному вопросу и требовал от подчинённых офицеров всегда общаться исключительно на украинском языке. В одном из приказов указывалось:"Когда национальные чувства так обострены, и наш народ находится в состоянии кровавой борьбы с поляками, легко представить себе, что думает солдат, когда видит на улице офицера, который прогуливается с полькой и громко употребляет польский язык".1 января 1919 года Кравсу было присвоено звание полковника. В конце января из боевых групп УГА, которыми он руководил, была сформирована 8-я Самборская бригада. В ней числилось более пяти батальонов общей численностью 2240 бойцов и четыре артиллерийских батареи (16 орудий).А после того, как в середине мая 1919 года польская армия под командованием генерала Юзефа Галлера прорвала фронт УГА и начала теснить её к Днестру и Збручу, Антин Кравс был назначен командующим III корпусом УГА.Руководство УГА выдвигало предложение, чтобы именно Кравс возглавил Диктатуру ЗУНР, поскольку президент Евгений Петрушевич не имел военного образования и опыта. Однако диктатором 9 июня 1919 года стал именно Петрушевич.С занятием территории ЗУНР поляками, Кравс, уже генерал-майор, 17 июля 1919 года во главе III корпуса УГА переправился через Збруч.В Генеральном штабе УНР в то время шли ожесточённые дискуссии о том, в каком направлении совершать основной удар – на Одессу против деникинцев или на Киев против большевиков.Генерал Кравс высказался за наступление в направлении Одессы – "потому что только через Одессу сможем получить связь с миром, а в направлении Киева могли бы оперировать более слабые силы".Но большинство склонилось к походу именно на Киев, ведь на этом настаивал Петлюра.7 августа 1919 года части III корпуса УГА и Запорожского корпуса армии УНР заняли Жмеринку — важнейший железнодорожный узел. 12 августа войска I корпуса УГА взяли Винницу, а через несколько дней от большевиков был освобождён и Бердичев. После этого из I и III корпусов УГА, Запорожского корпуса армии УНР и группы Сечевых Стрельцов под командованием Евгения Коновальца была сформирована армейская группа под командованием Кравса, которой поставили задачу взять Киев.Главный атаман Симон Петлюра дал четкое указание не вступать в сражения с деникинцами, а "по возможности вести переговоры с ними и устанавливать демаркационные линии".Кравс был готов к наступлению на Киев ещё 25 августа, то есть мог занять город до подхода сил армии Деникина, но Петлюра задержал выступление войск на четыре дня – главного атамана больше занимала организация торжественного парада. Когда же вечером 30 августа войска под командованием Кравса заняли правобережную часть Киева и несколько мостов, в левобережной части города уже находилась русская армия под командованием генерала Бредова.Когда в 15.30 на центральный вокзал Киева прибыл поезд генерала Кравса, галичане уже не имели решающего преимущества в городе.Хотя Кравс в здании Киевской городской думы провёл весьма успешные переговоры с генерал-майором Штакельбергом, однако договорённости были сорваны военными УНР под командованием генерала Владимира Сальского. Поводом для конфликта стал русский флаг, установленный на балконе здания думы рядом с украинским. При этом Штакельберг тихо сказал Кравсу по-немецки: "ночью можете этот флаг снять, но прошу вас оставить его сейчас на месте".Но "запорожцы" сорвали русский флаг сразу же после отъезда Кравса и Штакельберга, а сам Сальский проехал по знамени на коне. В ответ русские военные открыли по "запорожцам" огонь из пулемётов. После этого части армии УНР спешно отступили в Васильков, а вся ответственность за случившееся легла на Кравса.В результате разоружённых и интернированных деникинцами военных УГА отпустили, частям Кравса позволили выехать из Киева со всем своим имуществом и даже захваченными у большевиков трофеями. Кстати, среди них был новый бронепоезд, который получил название "Киев"."Киевская катастрофа" (это название придумал её реальный виновник, Симон Петлюра) стала последней значительной операцией генерала Кравса.В ноябре 1919 года УГА заключила военный союз с ВСЮР, однако, будучи почти полностью небоеспособной из-за эпидемии тифа, УГА в начале 1920 года перешла на сторону наступающей Красной армии, после чего была переименована и переформирована в ЧУГА (Червона Українська Галицька Армія), или Красную Украинскую Галицкую Армию.С декабря 1919 года по апрель 1920 года она дислоцировалась преимущественно в Балтском и Ольгопольском уездах Подольской губернии, а штаб ЧУГА находился в Балте.20 февраля 1920 года ЧУГА получила приказ реорганизовать свои корпуса в бригады, которые должны были быть приданы другим подразделениям Красной Армии. Кравс начал реализацию этого приказа, но в начале апреля 1920-го генерал получил телеграмму о том, что он снят с поста командующего бригадой, и должен срочно прибыть в Балту.В своих воспоминаниях об этом эпизоде он записал: "я никак не мог согласиться с мыслью, что должен быть настоящим большевиком, это было против моих принципиальных взглядов. (…) Что причинили нам большевики со времени нашего перехода к ним? Они украли у нас то, что дороже всего, наш патриотизм, наше украинство, и хотели сделать из нас интернационалистов-москалей".Кравс вместе с ближайшими спутниками в районе Тирасполя тайно переправился через Днестр. Румыны передали его группу в Могилеве-Подольском представителям армии УНР.24 августа 1920 года генерал Антин Кравс, который не занимал к тому времени никакой должности, издал приказ о переходе всех желающих галичан из состава армии УНР на территорию Чехословакии.1 сентября 1920 года колонна числом около 1200 человек спустилась с гор на территорию Чехословакии, где подчинённые Кравса сдали оружие и были интернированы в лагере в городе Либерце (Судеты). "Бригада Кравса" и сам генерал находились в чешских лагерях для интернированных до их ликвидации в 1923 году.После этого Кравс вернулся в Вену, где скромно жил у родственников.Хотя он был членом Украинской военной организации во главе с Евгением Коновальцем, однако в создании и работе Организации Украинских Националистов (ОУН*) участия не принимал.Весной 1945 года, когда советские войска вступили в Вену, Кравс был уже тяжело болен, и почти не вставал с кровати. Вскоре в его квартиру ворвались офицеры СМЕРША и провели многочасовой обыск. Однако, учитывая тяжелое состояние больного, его оставили на свободе.Генерал Антин Кравс умер 13 ноября 1945 года и похоронен в семейном склепе на кладбище Кальксбург под Веной. В декабре 2020 года в Черновцах в его честь была названа улица, раньше носившая название "Парижской коммуны". Однако в родном Берегомете о генерале не напоминает ничего.* Запрещённая в России террористическая организация.

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