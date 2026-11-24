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Во Львовской области бывший боец ВСУ погиб из-за взрыва аккумулятора в протезе

Во Львовской области бывший боец ВСУ погиб из-за взрыва аккумулятора в протезе - 24.11.2026 Украина.ру

Во Львовской области бывший боец ВСУ погиб из-за взрыва аккумулятора в протезе

В городе Шептицкий Львовской области скончался бывший военнослужащий 3-й штурмовой бригады ВСУ Евгений Горожанкин. Причиной гибели стал взрыв литий-ионного аккумулятора, установленного в его бионическом протезе

2026-11-24T16:57

2026-11-24T16:57

2026-11-24T16:57

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По информации местных СМИ, инцидент произошёл во время зарядки устройства. Из-за скачка напряжения аккумулятор взорвался, после чего в помещении начался пожар.Горожанкин получил ожоги около 55% поверхности тела. Его доставили в больницу, однако спасти его не удалось.Международная организация по миграции (МОМ) ООН посчитала, что среди украинских домохозяйств, в которых есть ветеран, в 53% как минимум один член семьи с инвалидностью. В 35% опрошенных ветеранов с инвалидностью живут в одиночестве. А в 34% семей, в которых есть ветеран с инвалидностью, нет работающих взрослых, соответственно семьи живут на деньги ветерана-инвалида. Подробнее – в материале Павла Волкова Мирное время будет страшнее военного: что ждет Украину после окончания СВО.

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новости, львовская область, украина, павел волков, вооруженные силы украины, оон