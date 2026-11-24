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Во Львовской области бывший боец ВСУ погиб из-за взрыва аккумулятора в протезе
Во Львовской области бывший боец ВСУ погиб из-за взрыва аккумулятора в протезе - 24.11.2026 Украина.ру
Во Львовской области бывший боец ВСУ погиб из-за взрыва аккумулятора в протезе
В городе Шептицкий Львовской области скончался бывший военнослужащий 3-й штурмовой бригады ВСУ Евгений Горожанкин. Причиной гибели стал взрыв литий-ионного аккумулятора, установленного в его бионическом протезе
2026-11-24T16:57
2026-11-24T16:57
2026-11-24T16:57
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львовская область
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По информации местных СМИ, инцидент произошёл во время зарядки устройства. Из-за скачка напряжения аккумулятор взорвался, после чего в помещении начался пожар.Горожанкин получил ожоги около 55% поверхности тела. Его доставили в больницу, однако спасти его не удалось.Международная организация по миграции (МОМ) ООН посчитала, что среди украинских домохозяйств, в которых есть ветеран, в 53% как минимум один член семьи с инвалидностью. В 35% опрошенных ветеранов с инвалидностью живут в одиночестве. А в 34% семей, в которых есть ветеран с инвалидностью, нет работающих взрослых, соответственно семьи живут на деньги ветерана-инвалида. Подробнее – в материале Павла Волкова Мирное время будет страшнее военного: что ждет Украину после окончания СВО.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львовская область, украина, павел волков, вооруженные силы украины, оон
Новости, Львовская область, Украина, Павел Волков, Вооруженные силы Украины, ООН
Во Львовской области бывший боец ВСУ погиб из-за взрыва аккумулятора в протезе
В городе Шептицкий Львовской области скончался бывший военнослужащий 3-й штурмовой бригады ВСУ Евгений Горожанкин. Причиной гибели стал взрыв литий-ионного аккумулятора, установленного в его бионическом протезе
По информации местных СМИ, инцидент произошёл во время зарядки устройства. Из-за скачка напряжения аккумулятор взорвался, после чего в помещении начался пожар.
Горожанкин получил ожоги около 55% поверхности тела. Его доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Международная организация по миграции (МОМ) ООН посчитала, что среди украинских домохозяйств, в которых есть ветеран, в 53% как минимум один член семьи с инвалидностью. В 35% опрошенных ветеранов с инвалидностью живут в одиночестве. А в 34% семей, в которых есть ветеран с инвалидностью, нет работающих взрослых, соответственно семьи живут на деньги ветерана-инвалида. Подробнее – в материале Павла Волкова Мирное время будет страшнее военного: что ждет Украину после окончания СВО.