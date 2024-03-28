Максим Бардин: Зеленский решил сменить имидж и предстать в образе Лукашенко
17:57 28.03.2024 (обновлено: 18:13 28.03.2024)
© Личный архив Максима БардинаМаксим Бардин
© Личный архив Максима Бардина
Французских военных, численностью 2000 человек, бросают в качестве живого щита в авангард. Они нужны для того, чтобы провести глобальную эскалацию и втянуть НАТО в конфликт на Украине в полную силу.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
Ранее польские СМИ сообщили о неожиданной кончине бригадного генерала Адама Марчака. Также были опубликованы некрологи ещё по нескольким польским военнослужащим. Все эти сообщения появились после новости об ударе ВС РФ по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где проходило совещание высокопоставленных офицеров стран НАТО.
— Максим, у польского генерала был опыт мультинационального командования. Он возглавлял штаб Операционного командования ЕС "Алтея" во время оккупации Боснии войсками НАТО. В Афганистане Марчак командовал польским оккупационным контингентом. Плюс, он был тесно вовлечен в структуры планирования и управления общенатовскими структурами. Например, служил в штаб-квартире НАТО в Монсе. Как уничтожение такого военного может сказаться на боеспособности ВСУ?
— Гибель польского генерала Адама Марчака, если полагаться на версию, что военный погиб на территории Украины, вряд ли сильно скажется на боеспособности ВСУ. Военные НАТО регулярно направлялись в "командировки" на Украину еще с 2014 года. Французские, германские, британские военные и инструкторы побывали за эти годы как на Западной, так и в Восточной Украине.
Сегодня у ВСУ много западных вооружений, и нужны специалисты, которые могли бы контролировать их применение. Поэтому "командировки" натовских военных на Украину не прекратятся, а возрастут.
Польских офицеров могут заменить немецкие или итальянские. Более-менее опытных военных в НАТО достаточно.
— Как продолжить охоту на них?
— Точечная "охота" в ходе боевых действий — процесс очень филигранный и дорогостоящий. И если какая-либо из сторон начинает это делать, она должна понимать, какие цели будут точно достигнуты. Говоря грубо и цинично, результат должен оправдать вложенные средства.
"Рядового" зарубежного офицера, находящегося на Украине анонимно, может оперативно сменить другой военный из НАТО. И это не вызовет радикальных изменений. Другое дело, когда зарубежный военный гибнет в результате более масштабной стратегической операции российских вооруженных сил, потому что оказался не в то время и не в том месте.
— Французский новостной канал LCI опубликовал ряд возможных сценариев отправки французских солдат на Украину. Первый: строительство военных заводов в Украине под руководством французских инженеров. Второй: французские военные проводят работы по разминированию и обучению ВСУ. Третий: защита Одессы, где французы могут участвовать в установке системы ПВО. И другие — более радикальные. Означает ли это, что Франция готова вмешаться в конфликт первыми тремя способами уже сейчас?
— Франция напрямую вмешается в конфликт только в случае обвала фронта со стороны ВСУ. Все первые три варианта – охрана военного завода, обучения или создание противовоздушной обороны Одессы — нерабочие варианты, на мой взгляд.
Ну, какое строительство завода во время боевых действий? Такой объект может быть уничтожен еще во время закладки фундамента. Причем может быть уничтожен не намеренно, а "по ходу пьесы". Никто в такое строительство инвестировать не будет.
14:47Французская экспедиция: пять сценариевНа днях исполнилось 170 лет объявлению Францией войны России. Очередная русско-турецкая война стала Крымской войной. Сейчас президент Макрон грезит славой Луи Наполеона. Тот, правда, кончил плохо – "победа" под Севастополем не дала Франции никакого ощутимого выигрыша, а спустя полтора десятилетия обернулась седанским разгромом
Зарубежные саперы и минеры, а также различные инструкторы и так находятся на Украине. Для этого не нужно было делать таких умных заявлений со стороны Макрона.
ПВО для Одессы? Вообще-то на Украину завезли американские и немецкие системы противовоздушной обороны — Patriot и Iris-T. И как эти системы будут монтировать французские военные? И почему именно французские, если системы американские и немецкие?
С ПВО все непросто. Это сложно. Там много компонентов. Чтобы весь комплекс работал эффективно его необходимо замыкать на спутники НАТО, включать в общую командную систему. А нам пытаются предоставить абсолютно нереалистичную картину, когда французские военные ходят с отвертками и гаечными ключами по Одессе и устанавливают разрозненные Patriot и Iris-T. Так не бывает.
Дело не в ПВО. Дело в другом. Если происходит обвал фронта, то французских военных бросают в качестве живого щита в авангард. Понятно, что такая тактика приведет к гибели французских военных.
За первой гибелью сразу же последуют призывы к другим странам. И тогда, при разном стечении обстоятельств, на Украину могут двинуться колонны военных из Германии, Польши, Италии, Испании, а также взводы бельгийцев и голландцев. Французские военные, 2000 человек, нужны для того, чтобы провести глобальную эскалацию и втянуть НАТО в конфликт на Украине "по полной".
— Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и назначил на его место руководителя Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Почему именно его? Есть ли связь с тем, что именно СВР засветилась в теракте в "Крокусе"? (Напомню, что экс-глава службы генерал Евдокимов как посол в Таджикистане активно занимался вербовкой таджиков для войны на Украине.)
— Замена "менеджера-ветеринара" Алексея Данилова на профессионального разведчика Александра Литвиненко обусловлена двумя обстоятельствами.
Первое — это усиление Британии на политическом поле Украины. Кто контролировал Данилова не совсем ясно. Судя по его своеобразным комментариям — никто.
Литвиненко все-таки связывают с британскими силовиками. Видимо, балаган с СНБО решили заканчивать. Будут строить серьезную структуру. Вторая причина является следствием первой. Принято решение об изменении общей пиар-стратегии. От стилистики "95-го квартала" будут уходить. Вспомним недавний ролик Зеленского во время посещения университета в Сумах. Он предстает там в другом образе. В образе крепкого и вдумчивого хозяина Александра Лукашенко.
Вчера, 11:40Отставка Данилова: зачем это нужно?Честно говоря, перед тем как ответить на вопрос, зачем был отправлен в отставку секретарь СНБОУ Алексей Данилов не мешало бы ответить на вопрос, зачем его вообще назначили на этот пост. Однако ответа на него у нас нет. С причинами отставки всё намного проще
Зеленский начинает входить в роль "зрелого умудренного опытом государственного деятеля". После предыдущих этюдов сыграть такую роль, конечно, будет сложно. Но пробовать будут.
— Сергей Шойгу заявил, что мобилизация для создания санитарной зоны на Украине не потребуется. У нас есть силы, чтобы провести такую операцию прямо сейчас? Или он имел в виду, что мы продолжим перемалывать личный состав ВСУ на нынешней линии боевого соприкосновения?
— Харьков и Одесса представляют очень крупные плацдармы. Дело даже не в самих городах, а в подступах к ним. Штурм или атака на плацдармы в настоящее время может привести к большим потерям среди личного состава, которые будет очень сложно восполнить. Вряд ли тактика штурма в лоб будет в этом случае оправдана.
Более важным является ослабление линии фронта, нахождение слабых точек и последующий прорыв.
— 27 марта исполняется 80 лет со дня освобождения Николаева в ходе Одесской операции. Тогда мы взяли под контроль все правобережье. Как будем решать сейчас этот вопрос?
— Во-первых, 80 лет назад не было спутников и дронов. Можно было направлять десант, разведгруппы, совершать марш-броски, оперативно перемещать бронетехнику. Современные дроны сильно скорректировали театры военных действий.
Во-вторых, многое будет зависеть от социальных настроений граждан, проживающих в Одессе и Николаеве. Такие операции сложно эффективно проводить без какой-либо поддержки изнутри.