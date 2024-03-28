Максим Бардин: Зеленский решил сменить имидж и предстать в образе Лукашенко - 28.03.2024 Украина.ру
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Максим Бардин: Зеленский решил сменить имидж и предстать в образе Лукашенко
Максим Бардин: Зеленский решил сменить имидж и предстать в образе Лукашенко - 28.03.2024 Украина.ру
Максим Бардин: Зеленский решил сменить имидж и предстать в образе Лукашенко
Французских военных, численностью 2000 человек, бросают в качестве живого щита в авангард. Они нужны для того, чтобы провести глобальную эскалацию и втянуть НАТО в конфликт на Украине в полную силу.
2024-03-28T17:57
2024-03-28T18:13
интервью
украина
владимир зеленский
александр лукашенко
нато
одесса
франция
всу
пво
алексей данилов
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Ранее польские СМИ сообщили о неожиданной кончине бригадного генерала Адама Марчака. Также были опубликованы некрологи ещё по нескольким польским военнослужащим. Все эти сообщения появились после новости об ударе ВС РФ по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где проходило совещание высокопоставленных офицеров стран НАТО.— Максим, у польского генерала был опыт мультинационального командования. Он возглавлял штаб Операционного командования ЕС "Алтея" во время оккупации Боснии войсками НАТО. В Афганистане Марчак командовал польским оккупационным контингентом. Плюс, он был тесно вовлечен в структуры планирования и управления общенатовскими структурами. Например, служил в штаб-квартире НАТО в Монсе. Как уничтожение такого военного может сказаться на боеспособности ВСУ?— Гибель польского генерала Адама Марчака, если полагаться на версию, что военный погиб на территории Украины, вряд ли сильно скажется на боеспособности ВСУ. Военные НАТО регулярно направлялись в "командировки" на Украину еще с 2014 года. Французские, германские, британские военные и инструкторы побывали за эти годы как на Западной, так и в Восточной Украине.Сегодня у ВСУ много западных вооружений, и нужны специалисты, которые могли бы контролировать их применение. Поэтому "командировки" натовских военных на Украину не прекратятся, а возрастут.Польских офицеров могут заменить немецкие или итальянские. Более-менее опытных военных в НАТО достаточно.— Как продолжить охоту на них?— Точечная "охота" в ходе боевых действий — процесс очень филигранный и дорогостоящий. И если какая-либо из сторон начинает это делать, она должна понимать, какие цели будут точно достигнуты. Говоря грубо и цинично, результат должен оправдать вложенные средства."Рядового" зарубежного офицера, находящегося на Украине анонимно, может оперативно сменить другой военный из НАТО. И это не вызовет радикальных изменений. Другое дело, когда зарубежный военный гибнет в результате более масштабной стратегической операции российских вооруженных сил, потому что оказался не в то время и не в том месте.— Французский новостной канал LCI опубликовал ряд возможных сценариев отправки французских солдат на Украину. Первый: строительство военных заводов в Украине под руководством французских инженеров. Второй: французские военные проводят работы по разминированию и обучению ВСУ. Третий: защита Одессы, где французы могут участвовать в установке системы ПВО. И другие — более радикальные. Означает ли это, что Франция готова вмешаться в конфликт первыми тремя способами уже сейчас?— Франция напрямую вмешается в конфликт только в случае обвала фронта со стороны ВСУ. Все первые три варианта – охрана военного завода, обучения или создание противовоздушной обороны Одессы — нерабочие варианты, на мой взгляд.Ну, какое строительство завода во время боевых действий? Такой объект может быть уничтожен еще во время закладки фундамента. Причем может быть уничтожен не намеренно, а "по ходу пьесы". Никто в такое строительство инвестировать не будет.Зарубежные саперы и минеры, а также различные инструкторы и так находятся на Украине. Для этого не нужно было делать таких умных заявлений со стороны Макрона.ПВО для Одессы? Вообще-то на Украину завезли американские и немецкие системы противовоздушной обороны — Patriot и Iris-T. И как эти системы будут монтировать французские военные? И почему именно французские, если системы американские и немецкие?С ПВО все непросто. Это сложно. Там много компонентов. Чтобы весь комплекс работал эффективно его необходимо замыкать на спутники НАТО, включать в общую командную систему. А нам пытаются предоставить абсолютно нереалистичную картину, когда французские военные ходят с отвертками и гаечными ключами по Одессе и устанавливают разрозненные Patriot и Iris-T. Так не бывает.Дело не в ПВО. Дело в другом. Если происходит обвал фронта, то французских военных бросают в качестве живого щита в авангард. Понятно, что такая тактика приведет к гибели французских военных.За первой гибелью сразу же последуют призывы к другим странам. И тогда, при разном стечении обстоятельств, на Украину могут двинуться колонны военных из Германии, Польши, Италии, Испании, а также взводы бельгийцев и голландцев. Французские военные, 2000 человек, нужны для того, чтобы провести глобальную эскалацию и втянуть НАТО в конфликт на Украине "по полной".— Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и назначил на его место руководителя Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Почему именно его? Есть ли связь с тем, что именно СВР засветилась в теракте в "Крокусе"? (Напомню, что экс-глава службы генерал Евдокимов как посол в Таджикистане активно занимался вербовкой таджиков для войны на Украине.)— Замена "менеджера-ветеринара" Алексея Данилова на профессионального разведчика Александра Литвиненко обусловлена двумя обстоятельствами.Первое — это усиление Британии на политическом поле Украины. Кто контролировал Данилова не совсем ясно. Судя по его своеобразным комментариям — никто.Литвиненко все-таки связывают с британскими силовиками. Видимо, балаган с СНБО решили заканчивать. Будут строить серьезную структуру. Вторая причина является следствием первой. Принято решение об изменении общей пиар-стратегии. От стилистики "95-го квартала" будут уходить. Вспомним недавний ролик Зеленского во время посещения университета в Сумах. Он предстает там в другом образе. В образе крепкого и вдумчивого хозяина Александра Лукашенко.Зеленский начинает входить в роль "зрелого умудренного опытом государственного деятеля". После предыдущих этюдов сыграть такую роль, конечно, будет сложно. Но пробовать будут.— Сергей Шойгу заявил, что мобилизация для создания санитарной зоны на Украине не потребуется. У нас есть силы, чтобы провести такую операцию прямо сейчас? Или он имел в виду, что мы продолжим перемалывать личный состав ВСУ на нынешней линии боевого соприкосновения?— Харьков и Одесса представляют очень крупные плацдармы. Дело даже не в самих городах, а в подступах к ним. Штурм или атака на плацдармы в настоящее время может привести к большим потерям среди личного состава, которые будет очень сложно восполнить. Вряд ли тактика штурма в лоб будет в этом случае оправдана.Более важным является ослабление линии фронта, нахождение слабых точек и последующий прорыв.— 27 марта исполняется 80 лет со дня освобождения Николаева в ходе Одесской операции. Тогда мы взяли под контроль все правобережье. Как будем решать сейчас этот вопрос?— Во-первых, 80 лет назад не было спутников и дронов. Можно было направлять десант, разведгруппы, совершать марш-броски, оперативно перемещать бронетехнику. Современные дроны сильно скорректировали театры военных действий.Во-вторых, многое будет зависеть от социальных настроений граждан, проживающих в Одессе и Николаеве. Такие операции сложно эффективно проводить без какой-либо поддержки изнутри.
https://ukraina.ru/20240327/1054147850.html
https://ukraina.ru/20240328/1054167935.html
https://ukraina.ru/20240327/1054138259.html
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Анна Черкасова
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, владимир зеленский, александр лукашенко, нато, одесса, франция, всу, пво, алексей данилов
Интервью, Украина, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, НАТО, Одесса, Франция, ВСУ, ПВО, Алексей Данилов

Максим Бардин: Зеленский решил сменить имидж и предстать в образе Лукашенко

17:57 28.03.2024 (обновлено: 18:13 28.03.2024)
 
© Личный архив Максима БардинаМаксим Бардин
Максим Бардин
© Личный архив Максима Бардина
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Французских военных, численностью 2000 человек, бросают в качестве живого щита в авангард. Они нужны для того, чтобы провести глобальную эскалацию и втянуть НАТО в конфликт на Украине в полную силу.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
Ранее польские СМИ сообщили о неожиданной кончине бригадного генерала Адама Марчака. Также были опубликованы некрологи ещё по нескольким польским военнослужащим. Все эти сообщения появились после новости об ударе ВС РФ по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где проходило совещание высокопоставленных офицеров стран НАТО.
— Максим, у польского генерала был опыт мультинационального командования. Он возглавлял штаб Операционного командования ЕС "Алтея" во время оккупации Боснии войсками НАТО. В Афганистане Марчак командовал польским оккупационным контингентом. Плюс, он был тесно вовлечен в структуры планирования и управления общенатовскими структурами. Например, служил в штаб-квартире НАТО в Монсе. Как уничтожение такого военного может сказаться на боеспособности ВСУ?
Саммит НАТО откроется в Варшаве 8 июля - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Вчера, 16:34
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— Гибель польского генерала Адама Марчака, если полагаться на версию, что военный погиб на территории Украины, вряд ли сильно скажется на боеспособности ВСУ. Военные НАТО регулярно направлялись в "командировки" на Украину еще с 2014 года. Французские, германские, британские военные и инструкторы побывали за эти годы как на Западной, так и в Восточной Украине.
Сегодня у ВСУ много западных вооружений, и нужны специалисты, которые могли бы контролировать их применение. Поэтому "командировки" натовских военных на Украину не прекратятся, а возрастут.
Польских офицеров могут заменить немецкие или итальянские. Более-менее опытных военных в НАТО достаточно.
— Как продолжить охоту на них?
— Точечная "охота" в ходе боевых действий — процесс очень филигранный и дорогостоящий. И если какая-либо из сторон начинает это делать, она должна понимать, какие цели будут точно достигнуты. Говоря грубо и цинично, результат должен оправдать вложенные средства.
"Рядового" зарубежного офицера, находящегося на Украине анонимно, может оперативно сменить другой военный из НАТО. И это не вызовет радикальных изменений. Другое дело, когда зарубежный военный гибнет в результате более масштабной стратегической операции российских вооруженных сил, потому что оказался не в то время и не в том месте.
— Французский новостной канал LCI опубликовал ряд возможных сценариев отправки французских солдат на Украину. Первый: строительство военных заводов в Украине под руководством французских инженеров. Второй: французские военные проводят работы по разминированию и обучению ВСУ. Третий: защита Одессы, где французы могут участвовать в установке системы ПВО. И другие — более радикальные. Означает ли это, что Франция готова вмешаться в конфликт первыми тремя способами уже сейчас?
— Франция напрямую вмешается в конфликт только в случае обвала фронта со стороны ВСУ. Все первые три варианта – охрана военного завода, обучения или создание противовоздушной обороны Одессы — нерабочие варианты, на мой взгляд.
Ну, какое строительство завода во время боевых действий? Такой объект может быть уничтожен еще во время закладки фундамента. Причем может быть уничтожен не намеренно, а "по ходу пьесы". Никто в такое строительство инвестировать не будет.
Макрон-боксер
14:47
Французская экспедиция: пять сценариевНа днях исполнилось 170 лет объявлению Францией войны России. Очередная русско-турецкая война стала Крымской войной. Сейчас президент Макрон грезит славой Луи Наполеона. Тот, правда, кончил плохо – "победа" под Севастополем не дала Франции никакого ощутимого выигрыша, а спустя полтора десятилетия обернулась седанским разгромом
Зарубежные саперы и минеры, а также различные инструкторы и так находятся на Украине. Для этого не нужно было делать таких умных заявлений со стороны Макрона.
ПВО для Одессы? Вообще-то на Украину завезли американские и немецкие системы противовоздушной обороны — Patriot и Iris-T. И как эти системы будут монтировать французские военные? И почему именно французские, если системы американские и немецкие?
С ПВО все непросто. Это сложно. Там много компонентов. Чтобы весь комплекс работал эффективно его необходимо замыкать на спутники НАТО, включать в общую командную систему. А нам пытаются предоставить абсолютно нереалистичную картину, когда французские военные ходят с отвертками и гаечными ключами по Одессе и устанавливают разрозненные Patriot и Iris-T. Так не бывает.
Дело не в ПВО. Дело в другом. Если происходит обвал фронта, то французских военных бросают в качестве живого щита в авангард. Понятно, что такая тактика приведет к гибели французских военных.
За первой гибелью сразу же последуют призывы к другим странам. И тогда, при разном стечении обстоятельств, на Украину могут двинуться колонны военных из Германии, Польши, Италии, Испании, а также взводы бельгийцев и голландцев. Французские военные, 2000 человек, нужны для того, чтобы провести глобальную эскалацию и втянуть НАТО в конфликт на Украине "по полной".
— Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и назначил на его место руководителя Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Почему именно его? Есть ли связь с тем, что именно СВР засветилась в теракте в "Крокусе"? (Напомню, что экс-глава службы генерал Евдокимов как посол в Таджикистане активно занимался вербовкой таджиков для войны на Украине.)
— Замена "менеджера-ветеринара" Алексея Данилова на профессионального разведчика Александра Литвиненко обусловлена двумя обстоятельствами.
Первое — это усиление Британии на политическом поле Украины. Кто контролировал Данилова не совсем ясно. Судя по его своеобразным комментариям — никто.
Литвиненко все-таки связывают с британскими силовиками. Видимо, балаган с СНБО решили заканчивать. Будут строить серьезную структуру. Вторая причина является следствием первой. Принято решение об изменении общей пиар-стратегии. От стилистики "95-го квартала" будут уходить. Вспомним недавний ролик Зеленского во время посещения университета в Сумах. Он предстает там в другом образе. В образе крепкого и вдумчивого хозяина Александра Лукашенко.
Вчера, 11:40
Отставка Данилова: зачем это нужно?Честно говоря, перед тем как ответить на вопрос, зачем был отправлен в отставку секретарь СНБОУ Алексей Данилов не мешало бы ответить на вопрос, зачем его вообще назначили на этот пост. Однако ответа на него у нас нет. С причинами отставки всё намного проще
Зеленский начинает входить в роль "зрелого умудренного опытом государственного деятеля". После предыдущих этюдов сыграть такую роль, конечно, будет сложно. Но пробовать будут.
Сергей Шойгу заявил, что мобилизация для создания санитарной зоны на Украине не потребуется. У нас есть силы, чтобы провести такую операцию прямо сейчас? Или он имел в виду, что мы продолжим перемалывать личный состав ВСУ на нынешней линии боевого соприкосновения?
— Харьков и Одесса представляют очень крупные плацдармы. Дело даже не в самих городах, а в подступах к ним. Штурм или атака на плацдармы в настоящее время может привести к большим потерям среди личного состава, которые будет очень сложно восполнить. Вряд ли тактика штурма в лоб будет в этом случае оправдана.
Более важным является ослабление линии фронта, нахождение слабых точек и последующий прорыв.
— 27 марта исполняется 80 лет со дня освобождения Николаева в ходе Одесской операции. Тогда мы взяли под контроль все правобережье. Как будем решать сейчас этот вопрос?
— Во-первых, 80 лет назад не было спутников и дронов. Можно было направлять десант, разведгруппы, совершать марш-броски, оперативно перемещать бронетехнику. Современные дроны сильно скорректировали театры военных действий.
Во-вторых, многое будет зависеть от социальных настроений граждан, проживающих в Одессе и Николаеве. Такие операции сложно эффективно проводить без какой-либо поддержки изнутри.
 
ИнтервьюУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоНАТООдессаФранцияВСУПВОАлексей Данилов
 
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