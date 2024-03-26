https://ukraina.ru/20240326/1054117271.html

Провокация агрессии. Неонацистов Зеленского заставляют принуждать Россию к переговорам

Провокация агрессии. Неонацистов Зеленского заставляют принуждать Россию к переговорам - 26.03.2024 Украина.ру

Провокация агрессии. Неонацистов Зеленского заставляют принуждать Россию к переговорам

Фактическое полупризнание главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка в том, что именно его ведомство ответственно за теракты против политиков и общественных деятелей России, -- это всего лишь очередное звено в цепи принуждений России к… переговорам.

2024-03-26T14:23

2024-03-26T14:23

2024-03-26T14:23

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Хотя бы о перемирии. Под видом переговоров о мире. Но устойчивого и длительного мира с Россией Запад не хочет – он настроился нанести России "стратегическое поражение". То есть уничтожить. А Украина – очень удобный инструмент в этой циничной игре. Из этого они и исходят.Малюк этот, очень похожий на громилу, которому природа дала чудовищную физическую силу, потому что при этом компенсаторно обделила умом (есть такая особенность: дебилы бывают очень сильны физически), признался: "Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, которые работают на российский ВПК. Все это наши законные цели, потому что они несут войну на украинскую землю".А потом подробно рассказал, как уничтожали экс-нардепа Украины Илью Киву, блогера Владлена Татарского, главу МВД ЛНР Игоря Корнета, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, как пытались убить писателя Захара Прилепина. При этом Малюк своими гнилыми устами заочно даже потрогал, извините, гениталии одной из жертв, что вообще выглядит символично – для "справжнего" (то есть настоящего, современного) украинского патриота так и должно быть, они наверняка натренированы в этом при общении с западными кураторами, привычными к такому обращения с аборигенами.Но тем не менее полупризнания Малюка очень похожи не только на его персональное желание засветиться и понравиться заказчикам за прилежно выполненную работу, но и на крик отчаяния "Не удается спровоцировать Россию!". Ведь даже чудовищный теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", 22 марта 2024 года унесший жизни почти 140 человек, все равно не вызвал аналогичную реакцию России.Расчет же террористов был на то, что после убийств мирных жителей Россия, желая отомстить, начнет наносить аналогичные ответы по украинским объектам социальной инфраструктуры, что вызовет ее разрушения и жертвы среди мирных украинцев. А уже эти факты западные СМИ раздуют как подтверждение "кровавой агрессивности диктаторского режима Путина", еще больше поднимут всемирную волну русофобии, и тем самым отвернут от нее страны Глобального Юга. А вот это нужно Западу для оказания геополитического давления на Россию с целью заставить ее пойти на прекращения победной для себя СВО в Украине и дать западным ВПК передышку в войне. Чтобы мобилизоваться, подготовиться и начать войну с новой силой.И все это -- части одного западного плана борьбы с Россией вдолгую. Вот эти цепочки: сначала провокация на СВО -- потом война на поле боя с Украиной. А когда стало понятно, что на поле боя коллективный Запад, стоящий за спиной Украины, начинает проигрывать с треском, тогда наступила нынешняя стадия – использование государственного и обычного террора против России. На ее территории, в ее максимально глубоком тылу.Но к этой стадии Запад готовился изначально. Об этом и свидетельствуют слова бывшего начальника Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марка Милли. Как напомнила The Washington Post, этот прагматичный маньяк в генеральских погонах еще в 2022 году на учениях в немецком городе Висбаден призывал "резать глотки русским" украинский спецназ, который готовился инструкторами из Сил спецназначения Армии США (известны как "зеленые береты"). "Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи", -- вещал тогда Милли. Думал остаться на должности, благодаря русофобии, а его все равно турнули. Зря старался, получается. Но планы США, дурашка такой, все равно выдал.И сейчас, когда, повторяю, на линии боевого столкновения (ЛБС) в СВО конец Украины становится с каждым днем все очевиднее, Запад переходит к террору и толкает в него Украину и ее ВСУ. То время, которое может понадобиться Западу для мобилизации своих ВПК, Украина должна заполнить своим пушечным мясом – телами отловленных на улицах и принудительно мобилизованных украинцев.Запад тут ничего не теряет: Украина, ведя войну, или чисто гипотетически может нанести России поражение, или же заполнит временную паузу невосполнимыми потерями своих граждан. А Западу все хорошо – свой временной люфт он получит и, может быть, сможет склонить Россию к переговорам на своих условиях. Такой вот нехитрый, но по-иезуитски продуманный и системный планчик.Сам коллективный Запад пока снабжает Украину всем необходимым лишь в том объеме, чтобы штанишки-милитари с мослов не спали. И чтобы она могла вести войну с Россией. У ВСУ пока всё необходимое для войны есть, и они пока еще достаточно сильны, чтобы армия России отважилась на глубокий прорыв с целью нанесения поражения Украине.Но вот на новый широкомасштабный контрнаступ ВСУ уже не способны, для этого Запад должен расстараться и отмобилизоваться. Как сообщило недавно американское издание Politico, лидеры стран ЕС не смогли прийти к единому мнению о том, как финансировать дальнейшее вооружение Украины. И, как передает ТАСС, в рамках своего саммита ЕС 22 марта 2024 года они сошлись на одном – поручить Европейскому инвестиционному банку согласовать и адаптировать политику кредитования оборонной промышленности.Потому что страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях касательно важных мер, таких как поддержка европейского финансирования поставок оружия на Украину через совместные оборонные облигации. Польша, Франция и Эстония поддерживают возможность выпуска евробондов. Но вот Австрия, Германия и Нидерланды выступают против, они не согласны с этим предложением.Точно так же страны ЕС рассмотрели вопрос о перенаправлении доходов от замороженных активов России на вооружение Украины, но так и не согласовали решение о конфискации почти украденных российских денег.Не помогли ни заклинания, ни глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который предложил членам сообщества использовать 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму, ни истерика фюрера украинского народа Владимира Зеленского. Этот фигурант, как известно, по видеосвязи обратился к саммиту ЕС и заклеймил его позором за нежелание пичкать Украину оружием. "К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас", — брызгал слюной возмущения Зеленский.Но ничего не сдвинулось с места кардинально. Агентство Bloomberg по-прежнему написало, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны, поскольку США и Европейский союз притормозили с поставками.В этом плане провалилась и очередная встреча на базе "Рамштайн" – министры обороны не согласовали параметры помощи Украине.Кроме того, по словам замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, Украина ощущает острый дефицит запасов боеприпасов ряда номенклатур и истребителей F-16, которые "повысят возможности сил обороны Украины на земле". И, ясное дело, ВСУ остро нуждаются в средствах противовоздушной обороны (ПВО), самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 мм, и современных системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).И вот Запад со своей стороны оказывает давление на Россию, имитируя активность и, не исключено, легализуя вторжение на украинскую территорию войск НАТО (пресловутая идея президента Франции Эмманюэля Макрона о двух тысячах французов-интервентов в Украине). А также пытаясь поджигать новые горячие точки по периметру российских границ (в Калининграде и на границе Белоруссии, на севере, где активничают неофиты НАТО – Финляндия и Швеция, в Молдавии и Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), на Кавказе, где провоцирует войну Армения и т. д.).При этом Запад заставляет активничать и Украину. Еще не остыли следы участников саммита ЕС, как в тот же день, 22 марта свершился страшный теракт в "Крокус Сити Холле". Потом Зеленский вместо соболезнований семьям погибших разразился грязными площадными оскорблениями россиян, российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые были названы "отбросами" и "ничтожествами". А вот теперь начал страшно наезжать на Россию и глава СБУ Малюк.Всем им сказали провоцировать Россию – они сдуру и стараются, как могут.Но самое главное в этом плане по-прежнему происходит в самой Украине. Там после визитов в Киеве "ястреба войны", сенатора-республиканца Линдси Грэма и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана ужесточают мобилизационные мероприятия по отлову и комплектованию ВСУ новым пушечным мясом.С одной стороны, планируют снизить возраст, с которого можно грести молодежь в армию – с нынешних 27 лет до 25, а то и вообще до 18, призывы к чему уже озвучивают рьяные "ястребы войны" и диванные патриоты.Готовы воздействовать на уклонистов от армии при помощи концлагерей, загрядотрядов, штрафбатов и репрессивного законодательства. А недавно был принят закон, который отменил для военнообязанных норму об "ограниченно годных". Теперь остаются только варианты – "годен" или "не годен". И согласно этому акту, украинские мужчины, признанные ограниченно годными к военной службе, должны в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование. ТЦК и военкомы должны получить и инвалидов в свое распоряжение. Оно и правильно – одноногие не смогут убежать из окопов и будут сражаться до конца – так, видимо, рассуждают у Зеленского.Что делает Россия в ответ? Не подается на провокации, но, во-первых, как и обещал Путин, ужесточает ответные удары. По-прежнему точные, но боле жесткие и адресные, что и почувствовала на себе в последние дни энергетическая инфраструктура Украины.Во-вторых, меняется российская риторика в отношении боев в Украине. Они по-прежнему еще считаются СВО, но все чаще звучат слова о том, что Россия находится в состоянии войны. И виноват в этом Запада. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, все начиналось как спецоперация, но участие Запада превратило ее в войну. И Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности российским гражданам и российской территории.И на месте Запада можно было бы прислушаться к этим словам – Песков просто так ничего не говорит, не согласовывая мнение с шефом.А вот еще тоже важный нюанс. Как говорится, почувствуйте разницу. По словам Пескова, для России, приросшей четырьмя новыми субъектами федерации, "главное -- обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".А вот упомянутый выше Боррель буквально 25 марта 2024 года заявил в интервью американскому телеканалу CNN: "Мы не можем позволить, чтобы Россия выиграла эту войну. В противном случае интересам США и Европы будет нанесен серьезный ущерб. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока".То есть Украина как была, так и остается инструментом, который будет выброшен за ненадобностью, если не справится с поставленными задачами. Или задачи изменятся. Российские "Цирконы" и "Сарматы" с Ярсами и "Кинжалами" способны это сделать, потому-то на Западе и говорит о перемирии – хочет подготовиться…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240322/1054039202.html

https://ukraina.ru/20240326/1054108610.html

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сво, ес, нато, запад, украина, россия, мнения