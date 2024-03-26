https://ukraina.ru/20240326/1054115041.html

Унижения Кулебы, успехи ВС РФ, случайное "признание" Арестовича*. Главное на Украине на 13:00 26 марта

Унижения Кулебы, успехи ВС РФ, случайное "признание" Арестовича*. Главное на Украине на 13:00 26 марта - 26.03.2024 Украина.ру

Унижения Кулебы, успехи ВС РФ, случайное "признание" Арестовича*. Главное на Украине на 13:00 26 марта

Украина.ру, 26.03.2024

2024-03-26T13:00

2024-03-26T13:00

2024-03-26T13:04

хроники

эксклюзив

спецоперация

дмитрий кулеба

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

помощь

сша

россия

украина

андрей марочко

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Кулеба сказал, что ВСУ теряют позиции из-за российских авиабомб и благословил Америку. Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций, поразили расположение штурмбригады и танковое училище. Арестович* случайно "признал" ответственность Киева за теракт в "Крокусе"Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Politico заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) теряют позиции из-за массового применения российской авиацией управляемых авиабомб."Когда украинские войска теряют позиции, давайте посмотрим, почему... Это потому, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы", - пояснил он.Министр отметил, что единственный способ справиться с российскими авиационными бомбами - "сбивать самолеты с этими бомбами".Кулеба в очередной раз потребовал от Запада представить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО)."Дайте нам эти чертовы (зенитные ракетные комплексы)"Пэтриот", - призвал он.Ранее телеканал CNN информировал, что Россия "ровняет с землей" позиции ВСУ и меняет баланс на линии фронта с помощью авиационных полуторатонных бомб ФАБ-1500.В январе Минобороны РФ впервые показало такую авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции, разработанным предприятиями Корпорации "Тактическое ракетное вооружение".В декабре секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады депутат Роман Костенко заявлял, что у украинских войск нет средств для противодействия управляемым авиабомбам, которые использует Россия.В этом же интервью Кулеба возмутился тем, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой".Глава МИД Украины также опасается, что действия западных стран не всегда соответствуют их заявлениям. По его мнению, по мере затягивания конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики".Кроме того, министр иностранных дел Украины признался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, он получает "раздраженные замечания" от Берлина.Кулеба добавил, что Берлин "сам поставил себя в такую ситуацию" и сам должен "найти из нее выход".Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.Все в том же интервью Кулеба "наслал благодать" на США, говоря о предоставлении нового пакета помощи от Штатов."Боже, благослови Америку и Конгресс США", — немногословно прокомментировал глава внешнеполитического ведомства вопрос о блокировке Конгрессом транша для Вооруженных сил Украины на 60 миллиардов долларов.В то же время депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев указал, что у Киева закончатся деньги до конца лета, если в США не решится вопрос о предоставлении помощи."Если в апреле вопрос с деньгами от США не решится, то денег нам хватит до конца лета", — сказал нардеп.Украинские эксперты дают более пессимистичный для Киева прогноз. По их словам, страна "более или менее обеспечена до июня", однако Украине необходимо минимум три миллиарда международного финансирования в месяц, а сейчас такую сумму получать не удается.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Украина и украинцы стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития.Успехи российских военныхВооруженные силы России в ходе ударов по Харькову второй раз за три дня поразили Харьковский национальный университет внутренних дел, где базируется штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины, также удар был нанесен по танковому училищу ВСУ.Он добавил, что фиксировались взрывы и в танковом училище. По его словам, было две волны ударов по Харькову: первая - с часу до двух ночи, вторая - в половине четвертого утра, при этом электричество в городе полностью выключили сразу после начала воздушной тревоги, еще до взрывов.Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщал о семи взрывах в Харькове.В воскресенье подполье рассказало о ликвидации по меньшей мере 30 украинских силовиков при ударе по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады "Лють", располагавшейся в общежитии Харьковского национального университета внутренних дел.В последние дни ВС РФ регулярно бьют по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в атаках на Белгородскую область. В минувшую пятницу подполье сообщало о том, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где находилась военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, и группа иностранных наемников.Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о других успехах россиян. По его словам, они выбили подразделения ВСУ с ряда позиций близ населенного пункта Кременная в ЛНР.В районе населенного пункта Терны и Серебрянского лесничества подразделениям ВС России удалось вклиниться в оборонительные линии ВСУ более чем на 500 метров.Кроме того, в результате ударов ВС РФ подразделения украинских войск районе населенного пункта Часов Яр понесли значительные потери.Он добавил, что потери личного состава, нехватка техники и дефицит боеприпасов действуют на моральный дух военных ВСУ.По словам Марочко, на фоне нехватки военной техники и вооружения наблюдаются панические настроения в рядах украинских войск. Кроме того, он уточнил, что в ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее населенного пункта."Признание" Арестовича*Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле".В ходе обсуждения теракта в Подмосковье Арестович заявил, что власти РФ пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий ВС РФ якобы гибнет сопоставимое количество мирных жителей.Указывая на количество жертв в Подмосковье, Арестович якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт.Развивая мысль, Арестович всячески пытался доказать непричастность Украины к событиям в Москве.В то же время глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские спецслужбы могли использовать террористов, атаковавших подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл".По мнению Рогова, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины или Служба безопасности Украины (СБУ) могли втемную использовать террористов, атаковавших "Крокус". Он добавил, что эти ведомства обладают технологиями влияния на людей."Там специализируются на технологиях тоталитарных сект, работе с темной стороной человека и его программировании на разрушительные, деструктивные действия", — подчеркнул он.Недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк** намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей. Кроме того, Малюк признал причастность СБУ к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. В своем телеграм-канале он назвал в числе целей также Крымский мост и корабли в Черном море.Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы "Пикник" и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле.По последним данным СК, погибли 139 человек, пострадали почти 200 человек.Президент России Владимир Путин отметил, что четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Глава государства заверил, что силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.* Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма.** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, дмитрий кулеба, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), помощь, сша, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, мид, алексей арестович, крокус сити холл, теракт, террорист