Новый российский компромисс. Когда и как "дух Шэньчжэня" развалит НАТО и ЕС
15:10 24.11.2026 (обновлено: 15:41 24.11.2026)
© telegram ukr_2025_ruПутин - Шоколад
© telegram ukr_2025_ru
Прошло уже несколько дней после исторической встречи трех лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне, но в последовавших оценках и комментариях никто из них так и не подтвердил, что их саммит стал аналогом Ялтинской конференции 1945 года.
Нового раздела мира не случилось. А ведь именно образ Ялты 2.0, рождающийся на шэньчжэньской встрече, был самым большим страхом ее противников.
Особенно в Европе, где все боялись, что в Китае, куда ее не пригласили посидеть даже на приставном стульчике, на новом этапе истории начнется новый передел мира на сферы влияния, а европейцев обделят участием и только известят, что раз их не было за столом переговоров, то отныне они — на столе и в меню.
Но ни Си Цзиньпин, организатор встречи, которому однозначно было бы почетно, что именно в его стране стартовали новые тектонические изменения в мире, ничего такого не говорил, а только призывал сообща строить новую планетарную безопасность.
Ни даже Дональд Трамп, явно переобщавшись с невменяемыми украинцами, живущими мечтами о победе над Россией, не провозгласил встречу своей очередной блестящей викторией, хотя до этого просто-таки коллекционировал "пэрэмоги" (победы) любого характера и свойства, лишь бы они были связаны с его именем.
И только президент России Владимир Путин внес некоторую ясность в проблему. По его словам, в самой Ялтинской конференции ничего плохого, кроме хорошего, не было и нет сейчас, потому что она, во-первых, зафиксировала победу союзников над нацизмом и фашизмом. А во-вторых, создала ООН и заложила основы того миропорядка, который позволяет планете жить без глобального конфликта до сих пор. Несмотря на региональные войны.
Это, по мнению Путина, главное: "в Ялте не было раздела мира на зоны влияния, Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны".
19 ноября, 18:08Шэньчжэньская декларация Путина, Трампа и Си: стартовый компромиссПосле переговоров в Шэньчжэне в формате трёх (Россия, США, Китай) лидеры выступили с совместной декларацией. Это хороший знак, позволяющий надеяться, что первая встреча не будет последней, а реально станет первым шагом на долгом пути к прекрасному новому миру.
И потому встреча в Шэньчжэне – это не Ялта 2.0 и даже пока не новый формат международных отношений, основанный на мировом переделе между сильными мира сего, а только "серьезная работа", которая "не ставит никаких сверхзадач и не ставит своей целью кого-то подчинить нашим решениям", а только поиск "взаимоприемлемых решений для нас втроем, прежде всего в сфере безопасности".
"И если это будет приемлемо для других участников международного общения, мы этому только порадуемся", – резюмировал Путин.
И добавил, проводя параллели с прошлым и обозначая главную основу для контактов: "В Ялте зафиксировали реалии, и в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями".
О реалиях и говорим. Вторым пугалом нервного Запада в Шэньчжэне был комплекс вопросов, связанных с новой глобальной безопасностью. Все уже согласны, что если не будет глобальной войны и одного (или нескольких?) победителя в ней, то новая архитектура безопасности – равная для всех, справедливая и неделимая или невозможна вообще, или же она будет создаваться на основе компромиссов, на которые должны пойти все "архитекторы" – Россия, США, Китай, отказавшись от войны.
И, конечно же, к столу хочет успеть Европа, которую сегодня пинают отовсюду, и она даже в таком важном вопросе живет по украинской присказке "коня куют, а жаба тоже лапку тянет".
Пугает же Запад то, что Россия еще в декабре 2021 года выдвинула свои условия, которые должны быть учтены при новом мироустройстве, и с тех пор ни на йоту не изменила своих взглядов.
Вспомним: 17 декабря 2021 года российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, в которых обозначено:
– исключение продвижения НАТО на Восток и присоединения к ней Украины;
– неразмещение за пределами стран дополнительных вооружений и отказ от военной деятельности на ближайших к России территориях (запрет на размещение там вооружений и проведение учений);
– возврат к состоянию на 1997 год, то есть к позиции на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО, что на практике означает вывод войск и инфраструктуры НАТО из стран, вступивших в нее после 1997 года: Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, стран Балтии и др.
Вчера, 19:00Леонид Савин: Пока Украина служит тараном против России, НАТО готовит войска для полномасштабной войныТеневая коалиция на Западе бьет по российским судам, чтобы сорвать любой намек на диалог с Европой. России стоит ответить силой — иначе Балтика может превратиться в арену прямого столкновения с НАТО.
И вот с тех пор условия России неизменны. Более того, Россия начала специальную военную операцию (СВО), когда стало понятно, что Запад игнорирует российские требования.
И сейчас, на пресс-конференции после шэньчжэньской встречи, Путин заявил, что Россия тоже готова к компромиссам. И все встрепенулись: раз Путин заговорил о возможности компромисса со стороны России, каким он может быть?
Российский президент ответил: "Компромиссы здесь, конечно, возможны. Поэтому я здесь, вы знаете, не вижу никаких непреодолимых препятствий для достижения договоренностей. Вы же здесь говорили о компромиссах – мы к ним, к этим компромиссам, готовы. Надо, чтобы и другие участники этого процесса осознали реалии, состоявшиеся на земле, и тоже пошли бы со своей стороны на эти компромиссы".
До этого многие западные СМИ тоже уже обозначали границы такого компромисса – отказ от требования Москвы к НАТО вернуться к границам 1997 года. Этот компромисс даже назвали неизбежной "жертвой России", которая станет очевидна и типа будет зафиксирована, когда начнутся переговоры между Россией с одной стороны и США, Украиной и Европой – с другой. То есть с полноценным подключением Европы к переговорам и превращением трехсторонних переговоров в четырехсторонние.
Однако Путин и по этой теме внес максимальную ясность: "…Жизнь меняется, поэтому, скажем, возвращаться к каким-то там ситуациям, которые были в начале 90-х годов, видимо, бессмысленно, так же как и бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся. Имею в виду в том числе и вопросы территориального характера. Все должны исходить из реалий: и мы, и те, с кем мы пытаемся договориться о прекращении всяких кризисов, в том числе и на Украине. Поэтому говорить о каких-то жертвах не приходится".
Другими словами, Россия не пойдет на односторонние уступки ни при каких условиях. А компромисс Москвы заключается в том, что, с одной стороны, она готова на переговоры о безопасности и с США, и с Украиной, и с Европой. Ради достижения мира и построения новой архитектуры безопасности, которая учитывала бы интересы всех.
Однако, с другой стороны, Россия никогда не согласится, чтобы в ее переговорах с Украиной о мире посредником, кроме США, была еще и Европа. Даже не Европа, а с ее стороны НАТО и Евросоюз, который, по словам Путина, все больше превращается из экономического в военно-политический союз, занимающий в отношении России враждебную позицию.
Более того: готовится к войне с нею и даже обозначил дату этой войны – 2030 год.
18 ноября, 19:00Игорь Шишкин: Европа может вернуться к фашизму, если не победит Россию в войне на УкраинеНе случайно Сорос, а он кое-что понимает в европейской политике, после начала карательной операции Киева против республик Донбасса сказал, что на Украине рождается новая Европа. Торжество нацистов он назвал рождением новой Европы. Поэтому очень может быть, что такие силы, как Сорос и ему подобные, попытаются сделать ставку на нацификацию Европы.
То, что предлагает Запад России, – это не равноправные переговоры четырех: двух участников с двумя посредниками, а три на одного. То есть США, Европа и Украина на одну Россию, которую тройка однозначно считает врагом и хочет ее победить, подчинить, а потом развалить.
И потому Путин и сказал, что на такой компромисс Россия не пойдет никогда. Но и уступки ее возможны: Россия готова к переговорам с Украиной при посредничестве США, и очередной раунд их уже анонсирован в Абу-Даби. А новый компромисс заключается в том, что Россия готова и к переговорам о новой системе европейской безопасности и с Европой, но один на один, без Украины.
Россия уже пригласила европейских переговорщиков для конкретного разговора и диалога в Москву. Чтобы, как заметил Путин, понять, с чем Европа идет на переговоры и на каких условиях она готова мириться.
Однако тут уже отказалась Европа. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо 23 ноября сказала журналистам: "Да, нам известно об этом приглашении. Мы по-прежнему сосредоточены на проведении переговоров в многостороннем формате и готовы взаимодействовать на этом направлении".
Другими словами, Европа готова вместе с США и при помощи украинских неонацистских штыков давить на Россию, а вот вступать с нею в равноправные переговоры о мире у нее готовности нет.
Более того, в тот же день на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине генсек НАТО Марк Рютте заявил: "Совершенно ясно, что предложения, выдвинутые Россией в 2021 году, которые, по сути, сводятся к тому, чтобы НАТО фактически отошло назад к границам 1997 года, неприемлемы. И никто в НАТО не считает это хорошей идеей, поэтому она неприемлема".
Кроме того, Рютте подтвердил приверженность НАТО закрепленному в декларации Вашингтонского саммита 2024 года положению о "необратимом пути" Украины к членству в Альянсе. И даже потребовал предоставить Украине надежные гарантии безопасности, которые позволили бы предотвратить возобновление боевых действий после достижения мирного соглашения.
Параллельно встрепенулся лидер киевского неонацистского режима Владимир Зеленский. Он опять потребовал вступления Украины в НАТО и размещения натовских баз на украинской территории. По аналогии с американскими базами в странах Ближнего Востока, которые тоже не входят в НАТО.
"Какие страны поддержат Украину, если на нее снова нападут? Что именно будут делать наши партнеры в ответ? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько это будет стоить? И действительно ли это будет работать?" – вопрошал Зеленский.
При этом он откровенно и беззастенчиво предложил НАТО украинский опыт войны, добытый ВСУ на полях сражения с Россией.
Все происшедшее и сказанное означает, что стороны оказались практически на исходных позициях, которые и были до шэньчжэньской встречи новой "большой тройки". Война опять более актуальна, чем мир. И Запад готовится к этой войне.
С той только разницей, что раньше его главной задачей было нанесение стратегического поражения России, а сейчас он просто хочет вести диалог с Россией с позиции силы и потому не желает, чтобы она победила.
Ну а Россия делает свое дело. И на полях сражений СВО, и в международной дипломатии по построению нового многополярного мира и новой системы безопасности, нужной всем. И она ждет, когда НАТО и ЕС развалятся сами под грузом внутренних проблем. Тогда никому никуда вступать не нужно будет и воевать будет не с кем.
Так бывает в истории.
Подписывайся на