https://ukraina.ru/20261124/novyy-rossiyskiy-kompromiss-kogda-i-kak-dukh-shenchzhenya-razvalit-nato-i-es-1084703098.html

Новый российский компромисс. Когда и как "дух Шэньчжэня" развалит НАТО и ЕС

Новый российский компромисс. Когда и как "дух Шэньчжэня" развалит НАТО и ЕС - 24.11.2026 Украина.ру

Новый российский компромисс. Когда и как "дух Шэньчжэня" развалит НАТО и ЕС

Прошло уже несколько дней после исторической встречи трех лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне, но в последовавших оценках и комментариях никто из них так и не подтвердил, что их саммит стал аналогом Ялтинской конференции 1945 года.

2026-11-24T15:10

2026-11-24T15:10

2026-11-24T15:41

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Нового раздела мира не случилось. А ведь именно образ Ялты 2.0, рождающийся на шэньчжэньской встрече, был самым большим страхом ее противников.Особенно в Европе, где все боялись, что в Китае, куда ее не пригласили посидеть даже на приставном стульчике, на новом этапе истории начнется новый передел мира на сферы влияния, а европейцев обделят участием и только известят, что раз их не было за столом переговоров, то отныне они — на столе и в меню.Но ни Си Цзиньпин, организатор встречи, которому однозначно было бы почетно, что именно в его стране стартовали новые тектонические изменения в мире, ничего такого не говорил, а только призывал сообща строить новую планетарную безопасность.Ни даже Дональд Трамп, явно переобщавшись с невменяемыми украинцами, живущими мечтами о победе над Россией, не провозгласил встречу своей очередной блестящей викторией, хотя до этого просто-таки коллекционировал "пэрэмоги" (победы) любого характера и свойства, лишь бы они были связаны с его именем.И только президент России Владимир Путин внес некоторую ясность в проблему. По его словам, в самой Ялтинской конференции ничего плохого, кроме хорошего, не было и нет сейчас, потому что она, во-первых, зафиксировала победу союзников над нацизмом и фашизмом. А во-вторых, создала ООН и заложила основы того миропорядка, который позволяет планете жить без глобального конфликта до сих пор. Несмотря на региональные войны.Это, по мнению Путина, главное: "в Ялте не было раздела мира на зоны влияния, Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны".И потому встреча в Шэньчжэне – это не Ялта 2.0 и даже пока не новый формат международных отношений, основанный на мировом переделе между сильными мира сего, а только "серьезная работа", которая "не ставит никаких сверхзадач и не ставит своей целью кого-то подчинить нашим решениям", а только поиск "взаимоприемлемых решений для нас втроем, прежде всего в сфере безопасности"."И если это будет приемлемо для других участников международного общения, мы этому только порадуемся", – резюмировал Путин.И добавил, проводя параллели с прошлым и обозначая главную основу для контактов: "В Ялте зафиксировали реалии, и в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями".О реалиях и говорим. Вторым пугалом нервного Запада в Шэньчжэне был комплекс вопросов, связанных с новой глобальной безопасностью. Все уже согласны, что если не будет глобальной войны и одного (или нескольких?) победителя в ней, то новая архитектура безопасности – равная для всех, справедливая и неделимая или невозможна вообще, или же она будет создаваться на основе компромиссов, на которые должны пойти все "архитекторы" – Россия, США, Китай, отказавшись от войны.И, конечно же, к столу хочет успеть Европа, которую сегодня пинают отовсюду, и она даже в таком важном вопросе живет по украинской присказке "коня куют, а жаба тоже лапку тянет".Пугает же Запад то, что Россия еще в декабре 2021 года выдвинула свои условия, которые должны быть учтены при новом мироустройстве, и с тех пор ни на йоту не изменила своих взглядов.Вспомним: 17 декабря 2021 года российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, в которых обозначено:– исключение продвижения НАТО на Восток и присоединения к ней Украины;– неразмещение за пределами стран дополнительных вооружений и отказ от военной деятельности на ближайших к России территориях (запрет на размещение там вооружений и проведение учений);– возврат к состоянию на 1997 год, то есть к позиции на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО, что на практике означает вывод войск и инфраструктуры НАТО из стран, вступивших в нее после 1997 года: Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, стран Балтии и др.И вот с тех пор условия России неизменны. Более того, Россия начала специальную военную операцию (СВО), когда стало понятно, что Запад игнорирует российские требования.И сейчас, на пресс-конференции после шэньчжэньской встречи, Путин заявил, что Россия тоже готова к компромиссам. И все встрепенулись: раз Путин заговорил о возможности компромисса со стороны России, каким он может быть?Российский президент ответил: "Компромиссы здесь, конечно, возможны. Поэтому я здесь, вы знаете, не вижу никаких непреодолимых препятствий для достижения договоренностей. Вы же здесь говорили о компромиссах – мы к ним, к этим компромиссам, готовы. Надо, чтобы и другие участники этого процесса осознали реалии, состоявшиеся на земле, и тоже пошли бы со своей стороны на эти компромиссы".До этого многие западные СМИ тоже уже обозначали границы такого компромисса – отказ от требования Москвы к НАТО вернуться к границам 1997 года. Этот компромисс даже назвали неизбежной "жертвой России", которая станет очевидна и типа будет зафиксирована, когда начнутся переговоры между Россией с одной стороны и США, Украиной и Европой – с другой. То есть с полноценным подключением Европы к переговорам и превращением трехсторонних переговоров в четырехсторонние.Однако Путин и по этой теме внес максимальную ясность: "…Жизнь меняется, поэтому, скажем, возвращаться к каким-то там ситуациям, которые были в начале 90-х годов, видимо, бессмысленно, так же как и бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся. Имею в виду в том числе и вопросы территориального характера. Все должны исходить из реалий: и мы, и те, с кем мы пытаемся договориться о прекращении всяких кризисов, в том числе и на Украине. Поэтому говорить о каких-то жертвах не приходится".Другими словами, Россия не пойдет на односторонние уступки ни при каких условиях. А компромисс Москвы заключается в том, что, с одной стороны, она готова на переговоры о безопасности и с США, и с Украиной, и с Европой. Ради достижения мира и построения новой архитектуры безопасности, которая учитывала бы интересы всех.Однако, с другой стороны, Россия никогда не согласится, чтобы в ее переговорах с Украиной о мире посредником, кроме США, была еще и Европа. Даже не Европа, а с ее стороны НАТО и Евросоюз, который, по словам Путина, все больше превращается из экономического в военно-политический союз, занимающий в отношении России враждебную позицию.Более того: готовится к войне с нею и даже обозначил дату этой войны – 2030 год.То, что предлагает Запад России, – это не равноправные переговоры четырех: двух участников с двумя посредниками, а три на одного. То есть США, Европа и Украина на одну Россию, которую тройка однозначно считает врагом и хочет ее победить, подчинить, а потом развалить.И потому Путин и сказал, что на такой компромисс Россия не пойдет никогда. Но и уступки ее возможны: Россия готова к переговорам с Украиной при посредничестве США, и очередной раунд их уже анонсирован в Абу-Даби. А новый компромисс заключается в том, что Россия готова и к переговорам о новой системе европейской безопасности и с Европой, но один на один, без Украины.Россия уже пригласила европейских переговорщиков для конкретного разговора и диалога в Москву. Чтобы, как заметил Путин, понять, с чем Европа идет на переговоры и на каких условиях она готова мириться.Однако тут уже отказалась Европа. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо 23 ноября сказала журналистам: "Да, нам известно об этом приглашении. Мы по-прежнему сосредоточены на проведении переговоров в многостороннем формате и готовы взаимодействовать на этом направлении".Другими словами, Европа готова вместе с США и при помощи украинских неонацистских штыков давить на Россию, а вот вступать с нею в равноправные переговоры о мире у нее готовности нет.Более того, в тот же день на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине генсек НАТО Марк Рютте заявил: "Совершенно ясно, что предложения, выдвинутые Россией в 2021 году, которые, по сути, сводятся к тому, чтобы НАТО фактически отошло назад к границам 1997 года, неприемлемы. И никто в НАТО не считает это хорошей идеей, поэтому она неприемлема".Кроме того, Рютте подтвердил приверженность НАТО закрепленному в декларации Вашингтонского саммита 2024 года положению о "необратимом пути" Украины к членству в Альянсе. И даже потребовал предоставить Украине надежные гарантии безопасности, которые позволили бы предотвратить возобновление боевых действий после достижения мирного соглашения.Параллельно встрепенулся лидер киевского неонацистского режима Владимир Зеленский. Он опять потребовал вступления Украины в НАТО и размещения натовских баз на украинской территории. По аналогии с американскими базами в странах Ближнего Востока, которые тоже не входят в НАТО."Какие страны поддержат Украину, если на нее снова нападут? Что именно будут делать наши партнеры в ответ? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько это будет стоить? И действительно ли это будет работать?" – вопрошал Зеленский.При этом он откровенно и беззастенчиво предложил НАТО украинский опыт войны, добытый ВСУ на полях сражения с Россией.Все происшедшее и сказанное означает, что стороны оказались практически на исходных позициях, которые и были до шэньчжэньской встречи новой "большой тройки". Война опять более актуальна, чем мир. И Запад готовится к этой войне.С той только разницей, что раньше его главной задачей было нанесение стратегического поражения России, а сейчас он просто хочет вести диалог с Россией с позиции силы и потому не желает, чтобы она победила.Ну а Россия делает свое дело. И на полях сражений СВО, и в международной дипломатии по построению нового многополярного мира и новой системы безопасности, нужной всем. И она ждет, когда НАТО и ЕС развалятся сами под грузом внутренних проблем. Тогда никому никуда вступать не нужно будет и воевать будет не с кем.Так бывает в истории.

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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