Буфер в виде демпфера. Запад поможет Украине только умереть с позором

Нет, что ни говори, а президент Франции Эмманюэль Макрон – человек, как сейчас с подачи тинэйджеров говорят, прикольный. Очень трудно отделаться от впечатления, что мыслительный и речевой треки в его кудрявой голове работают синхронно, но в противоположных направлениях.

Очень редко совпадая по смыслу, но все равно выдавая в массы продукт как бы интеллектуальной жизнедеятельности. Только за последние два дня он умудрился разобраться в жизни США и России, мощно оценив их перспективы в сравнении с "Великой Францией".Ну, как великой… Просто Макрон именно так оценивает потенции современной Франции, до уровня вторых этажей в крупных городах засыпанной фермерским навозом. И высокомерно не обращает внимание на то, что все над этим смеются, и говорит, говорит, говорит…Вот что можно сказать, например, на это? Оценивая предвыборную президентскую гонку в США, Макрон заявил: "Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки".И это при том, что даже по данным американских социологов, Трамп обходит действующего президента и своего главного конкурента Джо Байдена в пропорции 48% поддержки против 43% у нынешнего. Причем Трамп увеличил, отрыв от Байдена почти в два раза в сравнении с предыдущим таким же исследованием. А рейтинг неодобрения действий Байдена на его посту вырос до рекордных 47%.Но у Макрона, как видим, другие данные, его кто-то проинформировал. И просто интересно, кто же заставляет его путать грешное с праведным?Такой же глубокий уровень интеллектуальной проработки и российской проблематики. По высказанному в эфире телеканала France 2 мнению Макрона, Франция в состоянии противостоять России на полях военных сражений и готова достойно ответить на возможную эскалацию со стороны России в конфликте с Украиной. "Для нас наступило время сопротивления. Если ситуация ухудшится -- мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит", -- сказал он.И эти слова можно было бы спокойно оставить на рассмотрение врачей в анамнезе болезни Макрона, если слова эти, увы, не касались Украины, ее президента Владимира Зеленского, который подпитывается подобными несбыточными прогнозами и принимает стремные решения, не очень адекватно оценивая судьбу страны в рамках спецвоенной операции (СВО). Зеленский, наслушавшись таких, как Макрон, тоже начинает верить, что Украина победит Россию. Даже если Трамп станет президентом США.А Макрон же много наговорил. И о том, что его страна спровоцирует введение войск НАТО в Украину. И что "у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи бывшей советской республике". Совсем забывая, что помощь хороша, когда есть, чем помогать. А что есть у Франции, кроме речистого Макрона да подсохшего и потому хорошо горящего в знак протеста навоза на улицах городов? Вот то-то же…И несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, на все их попытки контратаковать и наносить болезненные ракетно-дроновые удары по новым землям России и старым российским территориям, подписанные западными обещаниями во всем помочь, все четче и четче вырисовывается общее отношение коллективного Запада к Украине и е ее задачам в рамках СВО. Западу в Украине уже нужна не победа, не "нанесение стратегического поражения России", как было объявлено еще год назад, а использование ее на первых порах как инструмента для достижения западных целей.Еще год назад Украина была инструментом "победы над Россией", а сейчас все свелось к инструменту сдерживания России и принуждения ее к принятию решений, которые устроят Запад на данном этапе. Например, принудят принято решение о перемирии, так нужно Западу для того, чтобы собраться с силами и избежать позорного поражения от России. И в рамках СВО, и в других схватках, на которые Запад может спровоцировать Россию. На то же прямое столкновение с войсками НАТО, у которых сегодня шансов победить Россию нет совсем. Как, впрочем, и у большинства стран НАТО нет искушения испробовать горячей войны непосредственно с Россией.Чего стоит одно определение победы Украины в СВО, которое дал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, самым значительным успехом Украины по итогам СВО будет сохранение ее независимости. Хоть частью Украины. Раньше грезили о параде победы на Красной площади в Москве и мечтали о возвращении к границам 1991 года. Сейчас думают, как сохранить от Украины хоть что-то с центром в Киеве. Или – что более вероятно – во Львове, если Польша не заграбастает эти галичанские земли себе.И будут эта крайне независимая, но обрезанная по самое никуда Украина банальным буфером между Европой и Россией. Геополитическим демпфером, который вынужден будет гасить взаимные экспансионистские поползновения и сокращать подлетное время ракет в обе стороны. Инструмент в виде будущего буфера – вот прообраз украинской победы, если СВО пойдет так, как она идет сегодня, а Западе не пожалеет Украину, сжигая ее в своем противостоянии с Россией.Вот вам некоторые, что называется, картинки с выставки, характеризующие положение Украины, несмотря на всю воинственность Макрона. Американский журнал Newsweek откровенно пишет, что Украина не может позволить себе покупать собственное оружие и напрямую зависит исключительно от западных поставок.А это "убивает" украинский оборонпром, который хоть и пытается увеличить производство собственного оружия, но зачастую собственная техника не востребована. А без госзаказов из Киева украинские оружейные заводы могут сократить персонал, замедлиться либо вообще закрыться.В бюджете Украины всегда не хватало денег для того, чтобы по полной загрузить тот же концерн "Укроборонпром" госзаказами, а сейчас вообще можно об этом забыть.И знаете, почему? Да потому, что Западу плевать на украинский ВПК. Он стимулирует оборонную промышленность стран-доноров, которые подпряглись помогать Украине. Newsweek так и пишет: Киеву не удалось убедить "партнеров" покупать украинское оборудование, и Запад по-прежнему настаивает на приобретении иностранной техники, которая стоит дороже. А вот на зарубежные рынки украинские производители попасть не могут, поскольку соответствующие лицензии им уже два года не выдаются.Или такой пассаж: во время очередных дебатов по украинскому вопросу правящая социал-демократическая партия Германии (СДПГ) предложила не только не посылать ракеты "Таурус" в Украину, но и вообще "заморозить" там конфликт напрочь. Лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених похвалил члена партии -- канцлера Олафа Шольца, который "несет ответственность" и сохраняет "благоразумие и баланс".И не очень скрывал причину своей сдержанности и миролюбия – возможность применения Россией тактического ядерного оружия в Украине, которая еще в 2022 году очень пугала руководство США. А сейчас, после слов президента России Владимира Путина о том, что Россия готова к ядерному конфликту, такая возможность вполне может перейти в разряд реальности.Особенно после того, как агентство Reuters проанализировало обнародованную в 2020-м ядерную доктрину России и со ссылкой на данные Федерации американских ученых выяснило: под контролем Кремля на сегодняшний день находится около 5580 ядерных боеголовок, из которых около 1200 "списаны", но в целом боеспособны, а остальные 4380 хранятся для применения как на тактическом, так и на стратегическом уровне.А из всего этого стратегических боеголовок насчитывается 1710, из которых 870 размещены на баллистических ракетах наземного базирования, 640 — на ракетах подводного базирования, а еще около 200 предназначаются для доставки с помощью стратегических бомбардировщиков. На этом основании Reuters и делает вывод: фактически это означает, что Москва "в состоянии уничтожить весь мир, и притом не раз".Почти об этом же в The National Interestпишет и военный аналитик Брендон Вейхерт, который убеждает всех, что обещанные западом истребители F-16 не помогут Украине. Потому что:а) это бывшие в употреблении военные самолеты, срок службы которых подходит к концу и которые в современных высокоскоростных воздушных боях не помогут;б), Украине дают минимальное количество устаревших F-16, а это означает, что они не принесут существенных результатов и не увеличат шансы на победу;в) потребуется 4-5 лет, чтобы полностью обучить украинских пилотов правильно эксплуатировать эти самолеты, а к тому времени И СВО может закончиться.Согласитесь, очень мало победного оптимизма.Очень сильно обрубили воинственность Макрона и в самой Франции. Некто Дидье Дериме в журнале Causeur опубликовал статью "Российско-украинский конфликт: как мы дошли до этого? Франция проиграет вместе с Украиной, если Макрон не сменит риторику", в которой убедительно доказал, что втягивание Франции в конфликт в Украине вредит именно французским интересам. Потому что успеха не сулит, а международное реноме опускает ниже городской канализации. Благодаря тупой воинственности именно Макрона. "В самый разгар катастрофы правитель Нарцисс Первый надувает свою маленькую грудь и призывает богов войны. Те со смехом смотрят на этого карлика, возомнившего себя сразу и Юпитером, и Марсом", -- написал мсье Дериме о своем "голубоглазом президенте", который действительно, походу, уже краев не видит, мечтая стать лидером ЕС на возгонке тупой военной риторики.А воевать-то Западу в Украине собственно, уже почти что некем. Британская The Financial Times посчитала: Украине нужно 500 тысяч новобранцев, чтобы выполнить хотелки Запада. Но, по данным газеты, даже комитет по экономике Верховной Рады уверен, что "из 11,1 млн украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только 3,7 млн могут быть мобилизованы. Остальные либо воюют, либо являются инвалидами, либо находятся за границей, либо считаются критически важными работниками". То есть теми, без которых экономка страны вообще рухнет, а их в Украине от 550 до 700 тысяч.И новый главком ВСУ Александр Сырский настаивает на максимально жесткой версии закона о мобилизации, который парламент может рассмотреть уже 31 марта. Однако на данный момент украинские ТЦК выполняют план лишь на 17%.А отсюда и вывод: не исключено, что именно проблема с комплектованием ВСУ и вызвала к жизни публичную инициативу Макрона о вводе воинских контингентов отдельных стран НАТО на Украину. Но вводить-то эти войска никто не хочет. Следовательно, даже умереть с позором Запада Украине помогать не очень хочет. Хотя, может быть, придется.И уж конечно, крайне красочно обрисовал перспективы Украины в свете обещаний Макрона и возможных переговоров о мире по рецептам Киева зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, о чем сегодня как-то уже подзабыли. А он между прочим написал: "Когда я слышу выражение "формула мира Зеленского", испытываю неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего. Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта".И предложил свою, по его словам, для мира "российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную, гуманную для всех":- признание бывшей (далее – б.) "Украиной" поражения в военной составляющей конфликт. Полная и безоговорочная капитуляция б. "Украины" в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация б. "Украины" и запрет на создание военизированных формирований на её территориях в будущем;- признание международным сообществом нацистского характера б. киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти б. "Украины";- констатация ООН утраты б. "Украиной" международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых её правопреемников в военные альянсы;- отставка всех конституционных органов власти б. "Украины" и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории б. "Украины";- принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых. Установление порядка возмещения имущественного ущерба, причиненного субъектам Российской Федерации;- официальное признание временным парламентом б. "Украины", что вся ее территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий б. "Украины" с Россией;- самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения.Называется это просто: безоговорочная капитуляция неонацистской Украины – лучший для нее выход и спасение. Для людей. И компромисс тут возможен: например, в указанном словосочетании можно милостиво убрать слово "безоговорочная". А капитуляцию оставить, потому что это тоже форма переговоров о будущем мире…А шведский аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV уже резюмировал: украинский кризис, лишь делающий Россию сильнее, а также неудавшиеся климатические проекты и западные демократии, "которые все больше напоминают диктатуры", -- это признаки конца "500-летней гегемонии Запада". По его словам, если бы западным державам удалось "потопить" Россию через Украину, они, возможно, смогли бы продолжить доминировать в мире. Но вместо этого конфликт на Украине стал для Запада "болезненной неудачей".И спорить с ним не хочется. Потому что зачем? Чай не Макроны все вокруг…

