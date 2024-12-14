https://ukraina.ru/20241214/1059627188.html
“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой
“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой - 14.12.2024 Украина.ру
“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой
С размещением в Белоруссии "Орешника" Европа остается фактически голой. Потому что ни одно из средств ПВО НАТО не может перехватывать эти ракеты
2024-12-14T07:50
2024-12-14T07:50
2024-12-14T07:50
новости
белоруссия
европа
россия
владимир путин
александр лукашенко
нато
еврокомиссия
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059470760_88:21:1762:963_1920x0_80_0_0_beb1fb203a9fa17062cb127a08668312.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский.Европа должна понять, что в ближайшие пять лет она не защищена, резюмировал аналитик.Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска. По словам президента России, чем меньше дальность этой ракеты, тем больше мощность ее боевой части.Тем временем Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и БелоруссиейПолный текст интервью — Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара
https://ukraina.ru/20241212/1059612197.html
белоруссия
европа
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059470760_0:0:1668:1251_1920x0_80_0_0_01abcc41785f8d5f04b7302fde7f5ddf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, европа, россия, владимир путин, александр лукашенко, нато, еврокомиссия, детали
Новости, Белоруссия, Европа, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, НАТО, Еврокомиссия, детали
“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой
С размещением в Белоруссии "Орешника" Европа остается фактически голой. Потому что ни одно из средств ПВО НАТО не может перехватывать эти ракеты