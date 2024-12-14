https://ukraina.ru/20241214/1059627188.html

“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой

“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой - 14.12.2024 Украина.ру

“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой

С размещением в Белоруссии "Орешника" Европа остается фактически голой. Потому что ни одно из средств ПВО НАТО не может перехватывать эти ракеты

2024-12-14T07:50

2024-12-14T07:50

2024-12-14T07:50

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владимир путин

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нато

еврокомиссия

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский.Европа должна понять, что в ближайшие пять лет она не защищена, резюмировал аналитик.Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска. По словам президента России, чем меньше дальность этой ракеты, тем больше мощность ее боевой части.Тем временем Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и БелоруссиейПолный текст интервью — Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара

https://ukraina.ru/20241212/1059612197.html

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европа

россия

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новости, белоруссия, европа, россия, владимир путин, александр лукашенко, нато, еврокомиссия, детали