“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой - 14.12.2024 Украина.ру
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“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой
“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой - 14.12.2024 Украина.ру
“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой
С размещением в Белоруссии "Орешника" Европа остается фактически голой. Потому что ни одно из средств ПВО НАТО не может перехватывать эти ракеты
2024-12-14T07:50
2024-12-14T07:50
новости
белоруссия
европа
россия
владимир путин
александр лукашенко
нато
еврокомиссия
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский.Европа должна понять, что в ближайшие пять лет она не защищена, резюмировал аналитик.Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска. По словам президента России, чем меньше дальность этой ракеты, тем больше мощность ее боевой части.Тем временем Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и БелоруссиейПолный текст интервью — Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара
https://ukraina.ru/20241212/1059612197.html
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новости, белоруссия, европа, россия, владимир путин, александр лукашенко, нато, еврокомиссия, детали
Новости, Белоруссия, Европа, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, НАТО, Еврокомиссия, детали

“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой

07:50 14.12.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С размещением в Белоруссии "Орешника" Европа остается фактически голой. Потому что ни одно из средств ПВО НАТО не может перехватывать эти ракеты
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский.
“Сейчас Америка обнародовала планы по размещению ракет среднего радиуса действия в Европе. Но дело в том, что "Томагавки" просто не успеют долететь до границ Союзного государства, потому что их пусковые установки будут уничтожены "Орешником". Перезарядки уже не будет”, — заявил Тиханский.
Европа должна понять, что в ближайшие пять лет она не защищена, резюмировал аналитик.
Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска. По словам президента России, чем меньше дальность этой ракеты, тем больше мощность ее боевой части.
Совбез Белоруссии 12.12.2024
12 декабря, 14:13
Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника" Александр Лукашенко 12 декабря на заседании Совбеза Белоруссии утвердил замысел обороны республики на 2026-2030 годы и рассказал о внешних угрозах. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Тем временем Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией
Полный текст интервью — Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара
 
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