Ирония судьбы: чем больше Запад помогает Украине, тем больше Киев теряет — Иванов - 14.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241214/1059626683.html
Ирония судьбы: чем больше Запад помогает Украине, тем больше Киев теряет — Иванов
Ирония судьбы: чем больше Запад помогает Украине, тем больше Киев теряет — Иванов - 14.12.2024 Украина.ру
Ирония судьбы: чем больше Запад помогает Украине, тем больше Киев теряет — Иванов
Чем больше на Западе помогают Украине, тем больше украинцев и территорий теряет последняя. Чем дольше конфликт — тем больше потери. А обратно уже не вернуть ни людей, ни земли
2024-12-14T06:30
2024-12-14T06:30
новости
украина
запад
киев
дональд трамп
вооруженные силы украины
верховная рада
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058796947_71:0:1209:640_1920x0_80_0_0_7e2ec7d1c27d8f07d6222bc3c963845b.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.В среду, 11 декабря, депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая также отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ.Параллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России".Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"В тот же день американская газета The New York Times написала, что с приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы.Подробнее об этом — В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при ТрампеПолный текст интервью — Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину
https://ukraina.ru/20241211/1059591492.html
украина
запад
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058796947_214:0:1067:640_1920x0_80_0_0_f63450eb362f9ecb60b7d973c24a3042.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада, детали
Новости, Украина, Запад, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, детали

Ирония судьбы: чем больше Запад помогает Украине, тем больше Киев теряет — Иванов

06:30 14.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Чем больше на Западе помогают Украине, тем больше украинцев и территорий теряет последняя. Чем дольше конфликт — тем больше потери. А обратно уже не вернуть ни людей, ни земли
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
“В одиночку, без США, вряд ли Европа надолго сможет поддерживать украинский кризис. Это сильно ограничивает их возможности. Ирония в этой ситуации абсурдна. Чем больше западники помогают Украине, тем больше украинцев и территорий теряет последняя”, — заявил эксперт.
В среду, 11 декабря, депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.
За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая также отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
11 декабря, 17:45
Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ Украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов. Об этом 11 декабря сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко на брифинге, который транслировал украинский телеканал "5 канал"
Параллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России".
Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"
В тот же день американская газета The New York Times написала, что с приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы.
Подробнее об этом — В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при Трампе
Полный текст интервью — Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину
 
НовостиУкраинаЗападКиевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВерховная Рададетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:50“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой
07:20Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год
07:07Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
07:00Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке
06:50Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца
06:41Украинская кухня: готовим пышную дрочёну
06:30Ирония судьбы: чем больше Запад помогает Украине, тем больше Киев теряет — Иванов
06:20Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона
06:10Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев
05:50Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина
05:20ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление
18:50"Русский салат": загадочный шедевр француза Люсьена Оливье
18:48Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине
18:20Ответ на Таганрог. Итоги 13 декабря на Украине
17:48Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев
17:45Журналист Украина.ру Александр Чаленко вошёл в лонг-лист премии "За верность Слову и Отечеству"
17:42Прекратить военную помощь, но оставить окно возможностей. Что Трамп собирается предложить Киеву
17:35Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о Курахово
17:14Опубликована карта массированного удара ВС РФ по Украине - фото
16:54Бьют по России, а потом боятся "Орешника": Financial Times пообещал Зеленскому новый сюрприз в выходные
Лента новостейМолния