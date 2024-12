https://ukraina.ru/20241214/1059626683.html

Ирония судьбы: чем больше Запад помогает Украине, тем больше Киев теряет — Иванов

Чем больше на Западе помогают Украине, тем больше украинцев и территорий теряет последняя. Чем дольше конфликт — тем больше потери. А обратно уже не вернуть ни людей, ни земли

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.В среду, 11 декабря, депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая также отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ.Параллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России".Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"В тот же день американская газета The New York Times написала, что с приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы.Подробнее об этом — В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при ТрампеПолный текст интервью — Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину

