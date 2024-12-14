Ирония судьбы: чем больше Запад помогает Украине, тем больше Киев теряет — Иванов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Чем больше на Западе помогают Украине, тем больше украинцев и территорий теряет последняя. Чем дольше конфликт — тем больше потери. А обратно уже не вернуть ни людей, ни земли
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
“В одиночку, без США, вряд ли Европа надолго сможет поддерживать украинский кризис. Это сильно ограничивает их возможности. Ирония в этой ситуации абсурдна. Чем больше западники помогают Украине, тем больше украинцев и территорий теряет последняя”, — заявил эксперт.
В среду, 11 декабря, депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.
За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая также отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ.
11 декабря, 17:45Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ Украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов. Об этом 11 декабря сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко на брифинге, который транслировал украинский телеканал "5 канал"
Параллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России".
В тот же день американская газета The New York Times написала, что с приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы.
Подробнее об этом — В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при Трампе
Полный текст интервью — Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на Украину