https://ukraina.ru/20241214/1059626212.html

Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев

Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев - 14.12.2024 Украина.ру

Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев

Удары западными ракетами ATACMS по Таганрогу — это попытка Украины сорвать переговоры, чтобы воспользоваться формулой Запада “говорить с позиции силы”

2024-12-14T06:10

2024-12-14T06:10

2024-12-14T06:10

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таганрог

украина

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев.Он отметил, что Киев хотел бы скорректировать намечающиеся переговоры о мире.По его словам, использование ATACMS обостряет ситуацию: это, как говорят на Западе, выйти на переговоры с позиции силы.“Показать, что они дотягиваются своими ракетами. Хотя Таганрог — это почти прифронтовой город. То есть задача спровоцировать наш жесткий ответ, чтобы начать переговоры с позиции силы или вообще их отложить”, — заключил политолог.В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.Полный текст интервью — Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров

https://ukraina.ru/20241211/1059566626.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, таганрог, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, детали