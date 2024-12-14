Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
Удары западными ракетами ATACMS по Таганрогу — это попытка Украины сорвать переговоры, чтобы воспользоваться формулой Запада “говорить с позиции силы”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев.
Он отметил, что Киев хотел бы скорректировать намечающиеся переговоры о мире.
“Те переговоры, которые сейчас формирует Дональд Трамп, не устраивают Киев. Такие переговоры надо было бы сорвать. <...> Идет возврат к старой формуле: проиграв войну, добиться победы за столом переговоров. А для Трампа это значит оказаться победителем в войне, в которой не участвовал”, — считает Суздальцев.
По его словам, использование ATACMS обостряет ситуацию: это, как говорят на Западе, выйти на переговоры с позиции силы.
“Показать, что они дотягиваются своими ракетами. Хотя Таганрог — это почти прифронтовой город. То есть задача спровоцировать наш жесткий ответ, чтобы начать переговоры с позиции силы или вообще их отложить”, — заключил политолог.
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