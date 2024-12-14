Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев - 14.12.2024 Украина.ру
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Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев
Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев - 14.12.2024 Украина.ру
Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев
Удары западными ракетами ATACMS по Таганрогу — это попытка Украины сорвать переговоры, чтобы воспользоваться формулой Запада “говорить с позиции силы”
2024-12-14T06:10
2024-12-14T06:10
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев.Он отметил, что Киев хотел бы скорректировать намечающиеся переговоры о мире.По его словам, использование ATACMS обостряет ситуацию: это, как говорят на Западе, выйти на переговоры с позиции силы.“Показать, что они дотягиваются своими ракетами. Хотя Таганрог — это почти прифронтовой город. То есть задача спровоцировать наш жесткий ответ, чтобы начать переговоры с позиции силы или вообще их отложить”, — заключил политолог.В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.Полный текст интервью — Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров
https://ukraina.ru/20241211/1059566626.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, таганрог, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Таганрог, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, детали

Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев

06:10 14.12.2024
 
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
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Удары западными ракетами ATACMS по Таганрогу — это попытка Украины сорвать переговоры, чтобы воспользоваться формулой Запада “говорить с позиции силы”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев.
Он отметил, что Киев хотел бы скорректировать намечающиеся переговоры о мире.

“Те переговоры, которые сейчас формирует Дональд Трамп, не устраивают Киев. Такие переговоры надо было бы сорвать. <...> Идет возврат к старой формуле: проиграв войну, добиться победы за столом переговоров. А для Трампа это значит оказаться победителем в войне, в которой не участвовал”, — считает Суздальцев.

По его словам, использование ATACMS обостряет ситуацию: это, как говорят на Западе, выйти на переговоры с позиции силы.
“Показать, что они дотягиваются своими ракетами. Хотя Таганрог — это почти прифронтовой город. То есть задача спровоцировать наш жесткий ответ, чтобы начать переговоры с позиции силы или вообще их отложить”, — заключил политолог.
В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.
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Полный текст интервью — Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров
 
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