https://ukraina.ru/20241214/1059625588.html

Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год

Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год - 14.12.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год

Сложность для Генштаба противника в том, что не он определяет кампанию наступающего года, а Генштаб России. А что там решат, выбирая из серии перспективнейших направлений, это гадание на кофейной гуще

2024-12-14T07:20

2024-12-14T07:20

2024-12-14T07:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Рассуждая на тему наступления ВСУ в 2025 году, эксперт отметил, что у них нет стратегических резервов.Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. А в октябре этого года глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать.Подробнее об этом — Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУПолный текст интервью — Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар

https://ukraina.ru/20241211/1059591492.html

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новости, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, генштаб, детали