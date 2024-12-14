Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год - 14.12.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год
Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год - 14.12.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год
Сложность для Генштаба противника в том, что не он определяет кампанию наступающего года, а Генштаб России. А что там решат, выбирая из серии перспективнейших направлений, это гадание на кофейной гуще
2024-12-14T07:20
2024-12-14T07:20
новости
россия
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
генштаб
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Рассуждая на тему наступления ВСУ в 2025 году, эксперт отметил, что у них нет стратегических резервов.Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. А в октябре этого года глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать.Подробнее об этом — Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУПолный текст интервью — Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, генштаб, детали
Новости, Россия, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Генштаб, детали

Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год

07:20 14.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сложность для Генштаба противника в том, что не он определяет кампанию наступающего года, а Генштаб России. А что там решат, выбирая из серии перспективнейших направлений, это гадание на кофейной гуще
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
“Есть несколько крайне перспективных направлений для больших наступлений. Они могут быть от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область, наступление из Курской области в направлении Днепра с отрезанием находящейся на левобережье группировки противника от снабжения с правого берега”, — рассказал Онуфриенко.
Рассуждая на тему наступления ВСУ в 2025 году, эксперт отметил, что у них нет стратегических резервов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
11 декабря, 17:45
Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ Украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов. Об этом 11 декабря сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко на брифинге, который транслировал украинский телеканал "5 канал"
За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. А в октябре этого года глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать.
Подробнее об этом — Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ
Полный текст интервью — Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар
 
НовостиРоссияУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныГенштабдетали
 
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