Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год
Сложность для Генштаба противника в том, что не он определяет кампанию наступающего года, а Генштаб России. А что там решат, выбирая из серии перспективнейших направлений, это гадание на кофейной гуще
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
“Есть несколько крайне перспективных направлений для больших наступлений. Они могут быть от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область, наступление из Курской области в направлении Днепра с отрезанием находящейся на левобережье группировки противника от снабжения с правого берега”, — рассказал Онуфриенко.
Рассуждая на тему наступления ВСУ в 2025 году, эксперт отметил, что у них нет стратегических резервов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.
11 декабря, 17:45Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ Украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов. Об этом 11 декабря сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко на брифинге, который транслировал украинский телеканал "5 канал"
За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. А в октябре этого года глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать.