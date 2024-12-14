https://ukraina.ru/20241214/1059625436.html

ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление

ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление - 14.12.2024 Украина.ру

ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление

Российская армия сосредоточится на обхвате Красноармейска (Покровска) с юга. ВС РФ повторят ту же тактику, что и раньше: возьмут мощный укрепрайон в клещи, после чего начнут наступление. Лобовые штурмы ушли в прошлое

2024-12-14T05:20

2024-12-14T05:20

2024-12-14T05:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Желтое — это глубокий тыл наступающих вооруженных сил по меркам современной войны, резюмировал эксперт.Ранее в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что полное освобождение Шевченко имеет важное значение для выхода к южным окраинам Покровска и создаёт дополнительные сложности для группировки ВСУ."В случае прорыва линии обороны ВСУ по линии населенных пунктов Песчаное – Зверево российские войска получат стратегическое преимущество: выход на трассу Покровск – Запорожье, а также возможность захода в тыл Покровскому гарнизону украинской армии", — подчеркнул Алехин.Подробнее об этом — в комментарии "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами"Полный текст интервью — Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар

https://ukraina.ru/20241212/1059619521.html

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запорожье

днр

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новости, россия, курахово, запорожье, вооруженные силы украины, вс рф, днр, минобороны, детали