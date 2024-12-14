ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Российская армия сосредоточится на обхвате Красноармейска (Покровска) с юга. ВС РФ повторят ту же тактику, что и раньше: возьмут мощный укрепрайон в клещи, после чего начнут наступление. Лобовые штурмы ушли в прошлое
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
“К тому моменту, когда Минобороны сообщило об освобождении Желтого, мы уже освободили Шевченко, которое находится намного севернее и ближе к Покровску, освободили Новый Труд. Заканчивается освобождение Дачинского северо-западнее, заканчиваются бои в Лысовке наши войска подходят к Новооленовке”, — рассказал Онуфриенко.
Желтое — это глубокий тыл наступающих вооруженных сил по меркам современной войны, резюмировал эксперт.
Ранее в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что полное освобождение Шевченко имеет важное значение для выхода к южным окраинам Покровска и создаёт дополнительные сложности для группировки ВСУ.
"В случае прорыва линии обороны ВСУ по линии населенных пунктов Песчаное – Зверево российские войска получат стратегическое преимущество: выход на трассу Покровск – Запорожье, а также возможность захода в тыл Покровскому гарнизону украинской армии", — подчеркнул Алехин.
Подробнее об этом — в комментарии "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами"
12 декабря, 17:20ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное числоВ боях на Кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), а именно в районе села Грековка, ВС РФ уничтожили подразделение воевавших на стороне ВСУ колумбийских наемников. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин