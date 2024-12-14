ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление - 14.12.2024 Украина.ру
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ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление
ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление - 14.12.2024 Украина.ру
ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление
Российская армия сосредоточится на обхвате Красноармейска (Покровска) с юга. ВС РФ повторят ту же тактику, что и раньше: возьмут мощный укрепрайон в клещи, после чего начнут наступление. Лобовые штурмы ушли в прошлое
2024-12-14T05:20
2024-12-14T05:20
новости
россия
курахово
запорожье
вооруженные силы украины
вс рф
днр
минобороны
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Желтое — это глубокий тыл наступающих вооруженных сил по меркам современной войны, резюмировал эксперт.Ранее в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что полное освобождение Шевченко имеет важное значение для выхода к южным окраинам Покровска и создаёт дополнительные сложности для группировки ВСУ."В случае прорыва линии обороны ВСУ по линии населенных пунктов Песчаное – Зверево российские войска получат стратегическое преимущество: выход на трассу Покровск – Запорожье, а также возможность захода в тыл Покровскому гарнизону украинской армии", — подчеркнул Алехин.Подробнее об этом — в комментарии "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами"Полный текст интервью — Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар
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россия
курахово
запорожье
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новости, россия, курахово, запорожье, вооруженные силы украины, вс рф, днр, минобороны, детали
Новости, Россия, Курахово, Запорожье, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ДНР, Минобороны, детали

ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление

05:20 14.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российская армия сосредоточится на обхвате Красноармейска (Покровска) с юга. ВС РФ повторят ту же тактику, что и раньше: возьмут мощный укрепрайон в клещи, после чего начнут наступление. Лобовые штурмы ушли в прошлое
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
“К тому моменту, когда Минобороны сообщило об освобождении Желтого, мы уже освободили Шевченко, которое находится намного севернее и ближе к Покровску, освободили Новый Труд. Заканчивается освобождение Дачинского северо-западнее, заканчиваются бои в Лысовке наши войска подходят к Новооленовке”, — рассказал Онуфриенко.
Желтое — это глубокий тыл наступающих вооруженных сил по меркам современной войны, резюмировал эксперт.
Ранее в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что полное освобождение Шевченко имеет важное значение для выхода к южным окраинам Покровска и создаёт дополнительные сложности для группировки ВСУ.
"В случае прорыва линии обороны ВСУ по линии населенных пунктов Песчаное – Зверево российские войска получат стратегическое преимущество: выход на трассу Покровск – Запорожье, а также возможность захода в тыл Покровскому гарнизону украинской армии", — подчеркнул Алехин.
Подробнее об этом — в комментарии "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами"
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Полный текст интервью — Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар
 
НовостиРоссияКураховоЗапорожьеВооруженные силы УкраиныВС РФДНРМинобороныдетали
 
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