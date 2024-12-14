Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина - 14.12.2024 Украина.ру
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Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина
Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина - 14.12.2024 Украина.ру
Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина
Говоря про украинский кризис, западные стратеги стали использовать метафору "салями", когда их давление на Россию нарезается мелкими кусками, “чтобы мы могли его проглотить”. Но такая игра ведется не только Западом
2024-12-14T05:50
2024-12-14T05:50
новости
россия
запад
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина.Он также отметил, что хоть и Украина полностью зависит от Запада, но “иногда хвост виляет собакой”.“Она может поставить Запад перед свершившимся фактом, а потом оправдать это тем, что защищает свою государственность. Поэтому мы давим постепенно”, — резюмировал Лучина.В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ."Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуПрезидент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником".Полный текст интервью — Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье
https://ukraina.ru/20241211/1059566626.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина

05:50 14.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Говоря про украинский кризис, западные стратеги стали использовать метафору "салями", когда их давление на Россию нарезается мелкими кусками, “чтобы мы могли его проглотить”. Но такая игра ведется не только Западом
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина.
“Например, если бы удары "Атакамсами" стали бы наноситься без длительной подготовки и без закулисных игр, мы бы резко ответили на это, а им это невыгодно. <...> Важно понимать, что у Украины тоже есть средства, чтобы создать нам определенные проблемы, если мы будем резко повышать ставки”, — заявил Лучина.
Он также отметил, что хоть и Украина полностью зависит от Запада, но “иногда хвост виляет собакой”.
“Она может поставить Запад перед свершившимся фактом, а потом оправдать это тем, что защищает свою государственность. Поэтому мы давим постепенно”, — резюмировал Лучина.
В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.
"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу
Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником".
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В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest
Полный текст интервью — Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье
 
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