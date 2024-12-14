https://ukraina.ru/20241214/1059625899.html

Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина

Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина - 14.12.2024 Украина.ру

Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина

Говоря про украинский кризис, западные стратеги стали использовать метафору "салями", когда их давление на Россию нарезается мелкими кусками, “чтобы мы могли его проглотить”. Но такая игра ведется не только Западом

2024-12-14T05:50

2024-12-14T05:50

2024-12-14T05:50

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина.Он также отметил, что хоть и Украина полностью зависит от Запада, но “иногда хвост виляет собакой”.“Она может поставить Запад перед свершившимся фактом, а потом оправдать это тем, что защищает свою государственность. Поэтому мы давим постепенно”, — резюмировал Лучина.В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ."Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуПрезидент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником".Полный текст интервью — Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье

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новости, россия, запад, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, детали