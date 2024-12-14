Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина
Говоря про украинский кризис, западные стратеги стали использовать метафору "салями", когда их давление на Россию нарезается мелкими кусками, “чтобы мы могли его проглотить”. Но такая игра ведется не только Западом
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина.
“Например, если бы удары "Атакамсами" стали бы наноситься без длительной подготовки и без закулисных игр, мы бы резко ответили на это, а им это невыгодно. <...> Важно понимать, что у Украины тоже есть средства, чтобы создать нам определенные проблемы, если мы будем резко повышать ставки”, — заявил Лучина.
Он также отметил, что хоть и Украина полностью зависит от Запада, но “иногда хвост виляет собакой”.
“Она может поставить Запад перед свершившимся фактом, а потом оправдать это тем, что защищает свою государственность. Поэтому мы давим постепенно”, — резюмировал Лучина.
В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником".
11 декабря, 10:24В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest