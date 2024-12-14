Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца - 14.12.2024 Украина.ру
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Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца
Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца - 14.12.2024 Украина.ру
Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца
Если Мерц станет канцлером, и Украина получит Taurus, то под угрозой окажется Крымский мост. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-12-14T06:50
2024-12-14T06:50
новости
крымский мост
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
ракеты
детали
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9 декабря, Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Зеленским.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту. В частности, в числе последних российских ударов были прилеты по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники, а также по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16.Подробнее об этом — Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИПолный текст интервью — Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту
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новости, крымский мост, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ракеты, детали
Новости, Крымский мост, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ракеты, детали

Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца

06:50 14.12.2024
 
© faz.net
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Если Мерц станет канцлером, и Украина получит Taurus, то под угрозой окажется Крымский мост. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
“Именно по Крымскому мосту хочет ударить Украина, в первую очередь, если получит германские ракеты. Из Taurus его очень удобно обстреливать”, — заявил Вайнер.
9 декабря, Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Зеленским.
- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
9 декабря, 14:03
Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев Кандидат на должность канцлера Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где намерен пообщаться с Владимиром Зеленским. Об этом 9 декабря сообщила немецкая газета Bild
Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту. В частности, в числе последних российских ударов были прилеты по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники, а также по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16.
Подробнее об этом — Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ
Полный текст интервью — Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту
 
НовостиКрымский мостУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд Трампракетыдетали
 
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