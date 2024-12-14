Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца
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© faz.net
Если Мерц станет канцлером, и Украина получит Taurus, то под угрозой окажется Крымский мост. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
“Именно по Крымскому мосту хочет ударить Украина, в первую очередь, если получит германские ракеты. Из Taurus его очень удобно обстреливать”, — заявил Вайнер.
9 декабря, Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Зеленским.
9 декабря, 14:03Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев Кандидат на должность канцлера Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где намерен пообщаться с Владимиром Зеленским. Об этом 9 декабря сообщила немецкая газета Bild
Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту. В частности, в числе последних российских ударов были прилеты по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники, а также по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16.
Полный текст интервью — Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту