https://ukraina.ru/20241214/1059627050.html

Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца

Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца - 14.12.2024 Украина.ру

Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца

Если Мерц станет канцлером, и Украина получит Taurus, то под угрозой окажется Крымский мост. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-12-14T06:50

2024-12-14T06:50

2024-12-14T06:50

новости

крымский мост

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

ракеты

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053589770_0:61:780:500_1920x0_80_0_0_c5025dcc4997c949feff119598ede0b8.jpg

9 декабря, Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Зеленским.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту. В частности, в числе последних российских ударов были прилеты по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники, а также по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16.Подробнее об этом — Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИПолный текст интервью — Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту

https://ukraina.ru/20241209/1059509074.html

крымский мост

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крымский мост, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ракеты, детали