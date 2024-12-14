https://ukraina.ru/20241214/1059653170.html

Трамп готов пригласить Путина и Зеленского, а последний всё портит. Главное на Украине на утро 14 декабря

Трамп готов пригласить Путина и Зеленского, а последний всё портит. Главное на Украине на утро 14 декабря - 14.12.2024 Украина.ру

Трамп готов пригласить Путина и Зеленского, а последний всё портит. Главное на Украине на утро 14 декабря

Команда избранного президента США Дональда Трампа усилила переговоры по Украине, но Владимир Зеленский делает всё, чтобы их осложнить

2024-12-14T09:43

2024-12-14T09:43

2024-12-14T09:43

эксклюзив

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украина

сша

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владимир зеленский

кит келлог

офис президента

fox news

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Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", сообщил канал NBC News со ссылкой на несколько осведомлённых источников.По информации канала, советник действующего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провёл несколько разговоров со своим вероятным преемником республиканцем Майком Уолтцем.Как заявил один из источников, Салливан и Уолтц сосредоточились на обмене соответствующей информацией, но не исследовали пути прекращения конфликта в Украине или обеспечения перемирия.Как сообщил NBC News, с представителями Украины команда Трампа встречалась во время визита в США делегации главы Офиса президента Андрея Ермака. С ним, в частности, встретился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Также Трамп лично поговорил с Владимиром Зеленским во время встречи в Париже.Как сообщил источник NBC News, последние встречи и разговоры между Зеленским, Трампом и их советниками были конструктивными."Атмосфера в плане взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, пока положительная", — отметил источник.Другой источник заявил, что Трамп якобы "сам понимает, что украинцы не являются препятствием на пути к миру".При этом, подчёркивалось в публикации, команда Трампа не сообщала Украине о каких-то потенциальных мирных планах.Практически одновременно номинированный Трампом представитель по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News.На вопрос о возможных визитах в Европу, Россию или Украину Келлог заявил, что в команде Трампа "готовят планы поехать и просто послушать" стороны, поскольку вести переговоры от имени США там еще не уполномочены."Но не помешает прислушиваться к людям... более активно, учитывая календарь, пытаясь сделать это в ближайшей перспективе и убедиться, что у нас есть правильные элементы, которые мы можем представить президенту Трампу", – добавил Келлог.По его словам, именно Трамп будет принимать окончательные решения по этому вопросу."Наша работа заключается в том, чтобы помочь ему добиться успеха для американского народа. И мы это сделаем. Мы собираемся довести эту войну в Европе до завершения, успешного завершения и для американского народа тоже", – указал Келлог.Он также заявил, что конфликт на Украине "может закончиться через несколько месяцев"."Когда дело касается Украины и России, я действительно верю, что это будет решено в течение нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп и он это сделает. Они устали убивать друг друга там", – отметил Келлог.На вопрос журналиста, может ли Трамп пригласить президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Вашингтон и провести с ними переговоры прямо в США, Келлог ответил утвердительно."Президент Трамп играет в трёхуровневые шахматы. И меня бы не удивило, если бы он сделал нечто подобное. Конечно, он мог бы совершить такой смелый ход", — указал Келлог.Заявление Келлога уже прокомментировали на Украине."Пока всё как мы пишем ежедневно - команда Трампа накачивает инфопространство уверенностью в возможное влияние новоизбранного президента США на окончание войны в Украине", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - указал на то, что Зеленский и команда Байдена всё же пытаются усложнить переговоры Трампу."Украина методично выбивает нефтянку в России. На нефтебазе в российском Орле прилетело. Байден снял запрет на удары по нефтянке, чтобы цены выросли и был дефицит. Снова портят всю игру Трампу. Теперь ждём ответку по украинскому ПГХ и энергоносителям. Будьте готовы", - прокомментировал утром 14 декабря канал удар украинского беспилотника по Орловской области.Ранее губернатор этого российского региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале рассказал об украинской атаке."Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки. Жертв и пострадавших нет. Победа будет за нами!!!" — написал он в своём телеграм-канале в 03:16.Позднее, в 07:08 Клычков подвёл итог ночной атаки."Итоги ночной вражеской атаки – 11 БПЛА противника были уничтожены силами нашего ПВО над Орловской областью. На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий. К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет. В очередной раз напоминаю о недопустимости распространения фото- и видеоматериалов с мест происшествий. Так вы помогаете врагу! Огромная благодарность нашим защитникам, которые как всегда надежно охраняют безопасность жителей региона. Мы готовы ко всем угрозам противника, и вместе справимся с любыми вызовами!" — отметил Клычков.Ранее, 13 декабря, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что украинское руководство по-прежнему настроено на продолжение ударов по России."Наш источник в ОП сообщил, что Зеленский не собирается останавливать ракетные удары по территории России, Офис Президента сегодня будет обсуждать готовность к полному уничтожению критической инфраструктуры в стране", — отмечалось в сообщении.Таким образом, украинское руководство делает всё, чтобы осложнить переговоры по урегулированию конфликта избранному президенту США.О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона".

https://ukraina.ru/20241213/1059651800.html

https://ukraina.ru/20241213/1059636082.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, офис президента, fox news