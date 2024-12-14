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Данила Апостол: 370 лет гетману, всегда знавшему где масло на бутерброде

Данила Апостол: 370 лет гетману, всегда знавшему где масло на бутерброде - 14.12.2024 Украина.ру

Данила Апостол: 370 лет гетману, всегда знавшему где масло на бутерброде

370 лет назад, 14 декабря 1654 году в Селе Большие Сорочинцы Миргородского полка Войска Запорожского родился Данило Павлович Апостол. В те времена, как правило, так долго не жили – родился при Алексее Михайловиче и Богдане Хмельницком, а умер, причём своей смертью, при Анне Иоанновне. И служил при этом всем, кому надо, и преставился гетманом

2024-12-14T08:11

2024-12-14T08:11

2024-12-14T08:11

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Происхождение будущего гетмана было вполне благородное, греческо-фанариотское. Его предки веками служили молдавским господарям, а до этого — византийским басилевсам. До Ласкарисов и Кантакузинов Апостолам было далеко, но и до плебса не близко. Ветвь семьи, оставшаяся на территории нынешней Румынии, сохраняется до сих пор, и спустя три века один из Апостолов станет ненадолго первым секретарем ЦК Румынской компартии.Но отец Данилы Павел Ефремович решил в 1648 году покинуть вассальное султану дунайское княжество и поехал служить в православные земли Речи Посполитой. Там его шляхетство было признано и приписано к гербу "Юньчик". Начинал службу Апостол-старший сотником у князя Иеремии Вишневецкого, а после смерти благодетеля перебежал в том же чине к Богдану Хмельницкому, женился на дочке миргородского полковника Лесницкогои был одним из подписантов Переяславского договора.В 1658 году Апостол был хомутецким сотником Миргородского полка и участвовал в восстании Барабаша и Пушкаря против гетмана Ивана Выговского. Он стал посланником Миргородского полковника Степана Довгаля к царю Алексею Михайловичу и ездил в Москву. В 1659 году Павел Ефремович стал гадячским полковником, в июне того же года — наказным (исполняющим обязанности) гетманом вместо погибшего Ивана Силки.После поражения русско-казацкой армии князя Трубецкого и наказного гетмана Беспалого в Конотопской битве Павел Апостол организовал оборону Гадяча и не допустил занятия города войсками Выговского и крымского хана. Выговский и "хан крымский со всеми силами стояли (под городом) три недели, и приступали жестокими приступами", как писал очевидец, но не смогли взять город. С 2 тысячами казаков и 9 сотнями городовых людей полковник Апостол выдержал все атаки.С падением Выговского он получил Миргородский полк (который по наследству перейдет сыну Даниле). В 1660 году под Чудновом Павел Ефремович попал в польский плен. Король Ян Казимир отпустил Апостола, но Стефан Чарнецкий арестовал его и заключил в Дубенский замок, откуда Павел Ефремович бежал. И служил он царю верой и правдой.В 1683 году, после смерти отца, Данило Апостол стал миргородским полковником. Гетман Иван Самойлович сказал по этому поводу: "в Миргороде после отца сын полковником". Мазепа, получив гетманство, какое-то время преследовал Апостола как приверженца своего предшественника и лишил его звания до 1693 года. Тогда он снова является миргородским полковником, посланным Мазепой вместе с другими командирами полков преследовать Петрика — войскового канцеляриста, бежавшего в Крым к татарам.В первом Азовском походе Апостол был послан с казаками овладеть турецкими крепостями близ устьев Днепра; поход окончился весьма удачно, но Мазепа, не любивший Апостола, не послал его с вестями в Москву, так как полагал, что посланцы будут щедро одарены Петром. Апостол и гадяцкий полковник Борухович в 1696 году разбили крымского хана, снова ворвавшегося на украинные земли вместе с Петриком, на реке Ворскле, при Соколке. Авантюрист Петрик в этом сражении был убит. В 1697 году Мазепа, отправляясь на защиту завоеванных татарских крепостей, оставил Апостола наказным гетманом.В 1700 году Апостол отправлен на шведскую границу к наказному гетману полковнику Обидовскому, по смерти которого вновь принял его звание и под началом Бориса Петровича Шереметева ходил в лифляндский поход. В 1704 году Данила Апостол отправлен в Польшу с 3000 казаками на помощь королю Августу II, где действовал весьма успешно, не раз разбивая неприятельские отряды. Перед занятием Варшавы Августом Данило Павлович рассеял неприятельский отряд в 760 человек, взял в плен 300 шведов и способствовал изгнанию из Варшавы шведского генерала Арвида Горна. Вскоре он самовольно вернулся в Малороссию, так как не выносил жестокого обращения генерала Паткуля, который учил казаков пешему строю по-немецки, отбирал у "товарищества" лошадей и бил палками "непонятных".В деле Кочубея и Искры Апостол обвинялся в том, что сообщил Кочубею о намерении Мазепы убить Петра, и если бы донос удался, то Кочубей и Искра намерены были устроить получение Апостолом гетманской булавы.Однако гетманом Апостол станет совсем в другую эпоху и выдаст свою дочь Марфу за сына казнённого Кочубея Василия Васильевича. Мазепа же оправдал его и написал о нём царю Петру: "Апостол породы волошской, человек от отца заслуженный в войске, воин добрый, из всех полковников давнейший, старейший, знатный, заслуживший честь и любовь от всех полков".В 1708 году Мазепа изменил и перебежал к шведскому королю, полковник Апостол находился при нём. Когда же "удача Карла предала", Апостол был послан к Петру от Мазепы с предложением выдать шведского короля и генералов, если ему возвратят гетманское достоинство.Но и тут Даниле Павловичу повезло, царь не тронул его, и вскоре Апостол написал поздравление новому гетману — Ивану Скоропадскому, где просил ходатайствовать за него перед государем. И это сработало! Позднее за Михаила Скоропадского вторым браком вышла Прасковья Даниловна, урождённая Апостол.В 1722 году Апостол отправлен с десятью тысячами казаков на Персию; отряд этот участвовал при заложении крепости Св. Креста на территории современного Дагестана. Через год Апостол был отправлен на реку Коломак охранять рубежи империи от татар и нелояльных запорожцев.Вскоре миргородский полковник был вызван в Петербург, где судили гетмана Полуботка и старшину. Там Данило оказался ненадолго в крепости.Екатерина I простила и освободила старшину, но оставила их в Петербурге безвыездно, в том числе и Апостола, о котором в манифесте по этому делу говорится: "А миргородскому полковнику Апостолу, на которого от малороссийского народа в обидах челобитья хотя и не явилось, однако же он, будучи в полках на Коломаке, в челобитной, присланной к нему от старшин, многое переправил и некоторые пункты прибавил".Энциклопедия Брокгауза-Ефрона так описывает дальнейшие события:"Вскоре А. позволено возвратиться в полк, и по уничтожении Малороссийской коллегии Петром II, возвратившим казакам право избрания гетмана, был радою выбран в Глухове гетманом 1-го октября 1727 г. в присутствии русского уполномоченного Наумова. А. отговаривался старостью (70 лет), но все же согласился быть гетманом. Наумов остался при гетмане для советов и, судя по его донесению об этом избрании, можно думать, что оно произошло не без влияния и желания двора, хотя некоторые малороссийские историки говорят, что А. избран единогласно, что весьма понятно, так как Наумов доносил, что собраны были "кто ехать похотел". Младший сын А., Павел, был послан заложником в Петербург".О вступлении в должность гетмана Апостола сообщает черниговский летописец:"И по тому приступили: став на столе подготовленном, Наумов прочитал оную грамоту всем вслух громко, в которой написано, что великий государь, его императорское величество, Малую Россию и все права малороссийского народа во всем спустя непременно сохранить обещает, как приступил с Войском Запорожским под высокую государеву руку предков его величества предыдущий гетман Богдан Хмельницкий, и на его статьях позволяет свободными голосами выбрать гетмана. (…)По прочтении той грамоты, стал на том же столе сам господин министр Наумов и спросил Войско, на все стороны стоящее, старшину и чернь, и духовенство, кого хотят гетманом. И когда все единогласно воскликнули, давая вотум на полковника Миргородского Даниила Апостола, он, господин министр, ступив со стола, вручил нововибраному гетману клейноды военные — печать и булаву".Апостол был милостиво принят Петром II и из Москвы привез "Решительные пункты" — статьи, утверждённые государем, по которым восстановлены прежнее выборное управление, свой суд, войсковой скарб, уничтожены подати, наложенные Малороссийской коллегией. Киев из-под власти генерал-губернатора перевели под юрисдикцию гетмана. В гетманскую власть были возвращены запорожцы, после измены Мазепы вынужденные жить на территории Крымского ханства (позднее, в 1734 году они вернулись в русское подданство и основали т.н. Новую сечь).В начале 1730 года Апостол снова ездил в Москву и был свидетелем кончины Петра II и последних похорон в Архангельском соборе Кремля. При воцарении Анны Иоанновны он помог противникам Верховного Тайного Совета заменить охрану государыни, предоставив своих казаков. Императрица обрела уверенность и разорвала "кондиции", ограничивавшие самодержавное правление.Анна также милостиво отнеслось к Малороссии: Апостол получил ещё "до 1460 дворов крестьянских на уряд, 600 рублей на содержание доктора и аптеки ежегодно из войскового скарба; убавлено число великорусских полков до 6-ти". Гетману был пожалован орден Александра Невского.Гетман умер от паралича сердца 28 января 1734 года в Больших Сорочинцах, где проводил последние годы жизни, занимаясь разведением садов. Он погребен там же, в Спасо-Преображенской церкви, где впоследствии крестили Гоголя. Многочисленное потомство Данилы Апостола породнилось с ведущими дворянскими родами, один из его внуков — Иоасаф Горленко — стал епископом белгородским и был причислен к лику святых.P.S. В связи с пресечением мужской линии Иван Матвеевич Муравьёв получил согласно Указу Правительствующему Сенату от 9 апреля 1801 года право на двойную фамилию — Муравьев-Апостол. В 1812 году И.М. Муравьёв-Апостол писал поэту Г.Р. Державину: "Выращу детей достойных быть русскими, достойных умереть за Россию". Увы, не вышло! Три его сына, в отличие от их предков, не смогли разобраться в ситуации в 1825 году. Сергей был повешен, Матвей провёл тридцать лет в Сибири, а Ипполит покончил с собой в ожидании возмездия.

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