https://ukraina.ru/20241214/1059652319.html

Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке

Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке - 14.12.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке

Россия вступать в конфликт с Израилем ради цивилизованных бармалеев не будет. До сих пор в России они признаются террористами. Хоть с ними уже ведутся консультации, очевидно, скоро они уже террористами не будут. И какие будут наши взаимоотношения с ними, мы пока не знаем.

2024-12-14T07:00

2024-12-14T07:00

2024-12-14T07:00

интервью

россия

украина

сирия

башар асад

виктор янукович

ростислав ищенко

партия регионов

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, сейчас позиции России на Ближнем Востоке существенно ослаблены, но можно ли говорить, что нами проигран бой, но не проиграна война?- В политике война проиграна только тогда, когда вас убили. А до этого вы всегда можете встать, отдохнуться и начать всё сначала.- У нас сейчас есть такая возможность?- У нас всегда есть такая возможность. Даже у Украины есть такая возможность. Поэтому мы говорим, что Украину надо добивать до конца, если получится. Потому что иначе через некоторое время она встанет, отряхнется и попытается начать всё сначала.А у нас особых проблем нет. Позиции на Ближнем Востоке ослабели, но они не потеряны. У нас сейчас худшая конфигурация наших позиций. Да, нам надо многое начинать сначала, с одной стороны. Но, с другой стороны, пока что никто не знает, какая конфигурация по позиции у всех остальных.Будет Турция воевать с Израилем или не будет? Или турецкие прокси будут воевать с Израилем? Израиль уже расширился в зону безопасности в районе Голанских высот и в очередной раз заявил, что никогда никому их не отдаст. Турки уже начали воевать с курдами. Как будут выстраиваться сейчас их отношения с американцами? Американцы сдадут курдов? Уйдут оттуда? Тогда они потеряют больше, чем Россия. Потому что Россия контролировала Асада, то есть это была расходная статья. Американцы контролируют не только курдов, которые сами за себя воюют, но ещё и нефтяные месторождения, которые приносят прибыль.Если они оттуда уйдут, то потеряют очень серьёзный материальный ресурс. И потеряют очень неплохую в географическом плане позицию. А если они оттуда не уйдут, как они будут защищать курдов? Они будут сбивать турецкие самолёты, дадут курдам ракеты, которые будут достигать территории Турции? А Турция будет бомбить американских инструкторов, которые обучают курдов в военных лагерях?Или бомбить нефтепромыслы, на которых находятся американцы, конвои, которые везут курдам оружие? А инсургенты, которые воевали против Асада, сохранят своё единство? Или, как это раньше было, начнут стрелять друг в друга?Там сейчас территория хаоса. Можно в этом хаосе половить свою рыбку. И все будут пытаться её поймать. И Россия тоже. Поэтому российское руководство сказало, что не знает, что будет с нашими базами там. Никаких заявлений от нового сирийского правительства не было по поводу российских баз. Но мы реально не знаем, они нам там понадобятся или нет. Потому что базы на Ближнем Востоке — это очень хорошо. Но базы служат для экстраполяции силы. А сила нужна для поддержки своих. То есть если там есть свои, то нужны базы.Напомню, что это базы небольшие. В Хмеймим базируется около 40 единиц авиатехники. В Тартусе находится от двух до четырех кораблей. В залпе этих кораблей может быть до 50 штук "Калибров". Но это не советская Средиземноморская эскадра, которая могла решать стратегические задачи. А то, что у нас находилось в Сирии, могло обеспечивать прикрытие только сирийской армии. Поэтому Россия и не могла воевать за Сирию, там не было достаточного количества войск.Там были силы, которые могли эффективно поддерживать сирийскую армию. Защитить ее от удара с моря, который пытались нанести американцы, ограничить действия израильской авиации. Вот сейчас израильская авиация бомбит всю Сирию, уничтожает склады с оружием, технику, а раньше она себе такого не позволяла, потому что там были развернуты российские системы ПВО. Там была российская авиация. И она в любой момент могла нанести удар, в том числе и по Израилю.Россия вступать в конфликт с Израилем ради цивилизованных бармалеев не будет. До сих пор в России они признаются террористами. Хотя с ними уже ведутся консультации, очевидно, скоро они уже террористами не будут. И какие будут наши взаимоотношения с ними, мы пока не знаем. Мы даже не знаем, сохранится ли ситуативный тройственный союз по Сирии Турции, Ирана и России. Началась хаотизация. Из этого хаоса каждый пытается слепить что-то своё. И для того, чтобы союз сохранился, три позиции должны совпадать в главном.А когда одни сплошные неизвестные, можно там совершенно спокойно вести свою игру. И даже пытаться получить по результатам больше, чем было при Асаде. Но для этого надо время, усилия. И, опять-таки, надо учитывать, что и друзья, и враги тоже будут вести свою игру. И будут пытаться переиграть Россию там тоже. И не всегда результат этой игры зависит от того, насколько эффективно мы играли.И если там нет союзников, то размахивать базами становится абсолютно бессмысленно. У нас, конечно, любят говорить, что мы через эти базы обеспечиваем наши ЧВК в Африке. Но в Африке их можно обеспечивать и не через эти базы. Их всё-таки основная задача была поддержка сирийской армии. Авиация, которая находится в Хмеймиме, не летала бомбить Африку. В лучшем случае там просто приземлялись для дозаправки транспортные самолёты.Дозаправиться они могут и в другом месте, а могут и без дозаправки некоторые лететь куда надо. Корабли, которые стояли в Тартусе, не стреляли по Африке. И не плавали туда даже. Если понадобится что-то везти, корабли выйдут из Северного моря или из Балтики, в крайнем случае, отправятся в Африку.Так что свет клином на них не сошёлся. Вопрос заключается в том, какие позиции удастся отстоять, с кем удастся договориться, кто захочет договориться с нами. Потому что иногда мы хотим, а с нами не хотят. Вот так на Украине не было. Россия хотела добиваться прочного союза с сильным украинским государством. А Украина хотела воевать с Россией. И добилась таки своего. Воюют.- Правильно ли Россия сделала, приютив у себя Асада, как это было с Януковичем, который тоже бросил свой народ?- Правильно. Потому что если Россия пыталась с ними работать, и если враги России пытались их убить, а их пытались убить, Януковича точно, думаю, что и Асада тоже, то спасти их для России было полезным. Когда я говорю, что для России Сирия или Украина была расходной статьей, это не значит, что Россия занималась там благотворительностью. Для Америки и Украины тоже расходная статья. Она тратит на нее бешеные деньги. Но никто никогда в мире благотворительностью не занимается.Это маргинальные идиоты, бегающие по интернету, кричат, мы тех или этих выручали, а они не благодарны, и теперь нам в суп плюют. Если мы кого-то выручали, мы это делали не ради них, а ради себя. Потому что любое государство занимается поддержкой кого-то только в том случае, если у него там есть интересы. И оно защищает там свои интересы.То есть глобальная политика — это постоянно меняющийся клубок противоречий, в котором постоянно меняются союзы, в котором постоянно кто-то кому-то приходит на помощь, а кто-то от кого-то уходит. Ну и в данном случае, что объединяет, собственно, ситуацию на Украине и ситуацию в Сирии, потому что там очень мало чего общего. Но есть одно, что его объединяет. И там, и там власть не смогла удержать ситуацию.Янукович не мог удержать свою власть на Украине, а Асад не смог удержать свою власть в Сирии. Причины диаметрально противоположные. Асад в основном не мог по объективным обстоятельствам. Потому что у него не было достаточной ресурсной базы, а в условиях глобального противостояния Россия и Иран не могли обеспечить ему достаточную ресурсную базу для того, чтобы резко повысить уровень жизни сирийцев. И они решили за него не воевать.Предательство в верхних эшелонах было потому, что стало понятно, что Асад провисает, что его прекратил поддерживать народ, он утратил эту поддержку, под ним пустота. Они поняли, что власть он не удержит. И поэтому они решили воспользоваться тезисом вовремя предать - это предвидеть. Но никакой предатель не мог бы заставить армию, желающую воевать, побросать технику и разбежаться. А они именно это решили. Они побросали технику, которая у них была, и разбежались. Они даже целыми подразделениями организованно пешком уходили в Ирак.А при этом воевать они могли очень долго. Там в одном только Алеппо можно было десятилетиями воевать. Попробуйте, возьмите такой город в ходе уличных боёв. Сирийская армия, свыше 100 тысяч человек, просто исчезла.У Асада это произошло по объективным причинам, а у Януковича по субъективным. Потому что он и его окружение, его правительство, его Партия регионов, олигархи, которые с ним работали, считали, что они смогут доить Россию и идти на Запад. А выяснилось, что не могут. То есть они эту ошибку допускали на протяжении всего периода, который они находились у власти. И их невозможно было убедить в том, что это их позиция ошибочная. Они считали, что она совершенно правильная. Если вы возьмёте и посмотрите выступления топ-спикеров Партии регионов на украинском телевидении, многие из которых сейчас, кстати, в России находятся и тоже выступают, но уже на российском телевидении, то вы увидите, что большая часть из них говорили о том, что наша цель — Европа.А Россия, ну, газ нам нужен подешевле, поэтому мы с ней как-то ещё цацкаемся. А в принципе, никакого интереса у нас к ней нет, значит, мы её вообще даже и не любим, и даже, может быть, больше не любим, чем не любят галичане. Это была их позиция, которую они совершенно откровенно озвучивали, гордились ею, и потеряли страну по субъективным причинам, потому что сделали неправильный выбор.Асад политический выбор сделал правильный. Но у него внутреннего ресурса не было в достаточном количестве, потому что у него отобрали нефтепромыслы. Страна разделена гражданской войной, безработица, экономический кризис, людям плохо. Союзники тоже не в силах ему в достаточной степени помочь. И сирийский народ не захотел потерпеть, потому что они считали, что им будет лучше. Но им будет хуже, они об этом узнают позже.О политике Дональда Трампа Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире

https://ukraina.ru/20241213/1059651322.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, сирия, башар асад, виктор янукович, ростислав ищенко, партия регионов, украина.ру, миа "россия сегодня"