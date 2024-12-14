Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны - 14.12.2024 Украина.ру
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Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны
Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны - 14.12.2024 Украина.ру
Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны
В ночь на 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-12-14T09:33
2024-12-14T09:33
новости
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россия
минобороны
дроны
бпла
пво
беспилотники
сво
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Орловская область подвергалась массированной атаке с использованием беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков на своей странице в Телеграм. В результате атаки произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых БПЛА повреждено остекление нескольких частных домов, отметил глава региона."На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий", — позже написал Клычков.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщал, что ночью в нескольких муниципалитетах Кубани были уничтожены украинские беспилотники, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет.Также на эту тему: Минобороны Украины помогало свержению Асада отправкой дронов и операторов – WP
https://ukraina.ru/20241214/1059652319.html
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новости, орловская область, краснодарский край, россия, минобороны, дроны, бпла, пво, беспилотники, сво, атака, спецоперация
Новости, Орловская область, краснодарский край, Россия, Минобороны, дроны, БПЛА, ПВО, беспилотники, СВО, атака, Спецоперация

Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны

09:33 14.12.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Работа российских средств ПВО на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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В ночь на 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"По двенадцать БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять – над территорией Орловской области и один – над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении пресс-службы.
Орловская область подвергалась массированной атаке с использованием беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков на своей странице в Телеграм.
В результате атаки произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых БПЛА повреждено остекление нескольких частных домов, отметил глава региона.
"На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий", — позже написал Клычков.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщал, что ночью в нескольких муниципалитетах Кубани были уничтожены украинские беспилотники, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет.
Также на эту тему: Минобороны Украины помогало свержению Асада отправкой дронов и операторов – WP
Ростислав Ищенко интервью
07:00
Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем ВостокеРоссия вступать в конфликт с Израилем ради цивилизованных бармалеев не будет. До сих пор в России они признаются террористами. Хоть с ними уже ведутся консультации, очевидно, скоро они уже террористами не будут. И какие будут наши взаимоотношения с ними, мы пока не знаем.
 
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