Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске - 13.03.2024 Украина.ру
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Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске - 13.03.2024 Украина.ру
Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о важности законопроекта о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР, а также о нынешней конфигурации на Украине и о целях масштабных военных учений НАТО
2024-03-13T14:49
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00:45 - О законопроекте о признании недействительным решение о передаче Крыма УССР;02:47 - О конфигурации сил на Украине и о легитимности её президента;05:29 - Политический путь Владимира Зеленского;07:51 - Сбрасывают ли США Украину со счетов?10:27 - Военные учения в Польше и манёвры НАТО;15:34 - О вероятных новых членах ЕС.
украина
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видео, марат баширов, украина, усср, нато, ес, владимир зеленский, крым, ссср, россия, сво, спецоперация, выборы, президентские выборы, босния и герцеговина, учения, граница, государственная граница, польша, финансирование, бюджет, сша, европа, франция, эммануэль макрон, конгресс сша, президент, деньги, война, варшава, евросоюз, киев, москва, париж, хрущев, видео
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Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске

14:49 13.03.2024 (обновлено: 14:50 13.03.2024)
 
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Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о важности законопроекта о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР, а также о нынешней конфигурации на Украине и о целях масштабных военных учений НАТО
00:45 - О законопроекте о признании недействительным решение о передаче Крыма УССР;
02:47 - О конфигурации сил на Украине и о легитимности её президента;
05:29 - Политический путь Владимира Зеленского;
07:51 - Сбрасывают ли США Украину со счетов?
10:27 - Военные учения в Польше и манёвры НАТО;
15:34 - О вероятных новых членах ЕС.
 
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