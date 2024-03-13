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Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске

Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске - 13.03.2024 Украина.ру

Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске

Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о важности законопроекта о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР, а также о нынешней конфигурации на Украине и о целях масштабных военных учений НАТО

2024-03-13T14:49

2024-03-13T14:49

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00:45 - О законопроекте о признании недействительным решение о передаче Крыма УССР;02:47 - О конфигурации сил на Украине и о легитимности её президента;05:29 - Политический путь Владимира Зеленского;07:51 - Сбрасывают ли США Украину со счетов?10:27 - Военные учения в Польше и манёвры НАТО;15:34 - О вероятных новых членах ЕС.

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