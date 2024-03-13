https://ukraina.ru/20240313/1053852093.html

Попытки помешать выборам, атака дронов, иссякшая помощь США. Главное на Украине на утро 13 марта

Попытки помешать выборам, атака дронов, иссякшая помощь США. Главное на Украине на утро 13 марта - 13.03.2024 Украина.ру

Попытки помешать выборам, атака дронов, иссякшая помощь США. Главное на Украине на утро 13 марта

Украина.ру, 13.03.2024

2024-03-13T09:00

2024-03-13T09:00

2024-03-13T10:21

украина

россия

сша

владимир путин

денис пушилин

джо байден

вооруженные силы украины

пентагон

нато

хроники

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Путин объяснил попытки атак ВСУ на регионы РФ. Российские системы ПВО за ночь уничтожили десятки дронов. Байден поручил выделить новую помощь Украине, но Пентагон заверят, что США не смогут долго поддерживать страну.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву разъяснил главную цель Украины, пытающейся атаковать регионы РФ.Он заверил, что эти атаки на российские регионы происходят на фоне неудач Киева на линии соприкосновения, "им нужно хоть что-то показать"."Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал. ...третье – если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это", – объяснил российский лидер.Он указал, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы РФ участвовали иностранные наемники.Накануне подразделения ВС РФ и ФСБ России сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. После интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались вторгнуться на территорию России со стороны Одноборовки в Харьковской области, а также в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области.В результате Киев потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, нарушений госграницы не допущено.Путин в том же интервью отметил, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя."Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное", – сказал Путин.Глава российского государства подчеркнул, что ни английские, ни американские ракеты также не меняют ситуацию на поле боя."Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны", – сказал президент.По его словам, западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.Он также отметил, что многие люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, они связывают это со своими надеждами на свой собственный суверенитет и независимое развитие.Атаки ВСУВ ночь на среду украинские военные попытались атаковать Воронежскую область России.Губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале указал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ обнаружили и уничтожили за ночь более 30 беспилотников в регионе. Он предупредил жителей, что опасность атаки еще сохраняется."Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья", – указал губернатор.Гусев уточнил, что в Бутурлиновском районе повредило частный дом и трансформаторную подстанцию, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина, пострадавших нет. Все службы уже на местах, помощь с восстановлением будет оказана в полном объеме и в самые короткие сроки, добавил он.Губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал об уничтожении средствами ПВО восьми беспилотников над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области.Пострадавших и разрушений не было.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два беспилотника были сбиты в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа и еще три в Губкинском городском округе, в результате в селе Богословка была повреждена линия газоснабжения.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о шести украинских беспилотниках, сбитых в небе."Наши защитники продолжают отбивать вражеский налет. ...Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", – написал Старовойт в телеграм-канале.Также опасность атаки дронов была объявлена в Липецкой области, указывал губернатор Игорь Артамонов. Он попросил жителей следить за официальной информацией.Кроме того, украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Десять обстрелов – на Донецком направлении. Двадцать четыре обстрела – на Горловском направлении", – указали в представительстве.По данным ведомства, поступили сведения о ранении шести гражданских лиц.Эту информацию подтвердил и глава республики Денис Пушилин."Сегодня в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Ред.) пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА. В Кировском районе Донецка боеприпасом, сброшенным с БПЛА, ранены мужчины 1981 и 1989 года рождения, женщина 1963 года рождения, в Центрально-Городском районе Горловки пострадал мужчина 1984 года рождения. В Петровском районе Донецка в результате обстрела ранена женщина 1981 года рождения. В Никитовском районе Горловки получил ранение мужчина 1965 года рождения, подорвавшись на мине ПФМ "Лепесток", – написал Пушилин в своем телеграм-канале.Глава ДНР заверил, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.Он добавил, что в результате действий украинских войск получили повреждения два жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также ЛЭП, трансформатор и подстанция в Горловке."Зафиксировано 17 обстрелов, выпущен 31 боеприпас. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе", – подытожил Пушилин.В то же время газета Financial Times пишет, что украинские военные устали воевать."Два года без перерыва, без ротации, конечно, боевой дух низкий, это убивает мотивацию... Чтобы полноценно отдохнуть, нам нужна либо ротация, либо нормальный отпуск", – рассказал украинский военный, служащий в одной из штурмовых бригад ВСУ.Как пишет издание, за два года, которые он участвует в боевых действиях в составе ВСУ, у него было всего 25 дней отпуска. Он добавил, что в его части настолько острая нехватка кадров, что предстоящий отпуск был отменен.По словам военного, бессрочная служба на Украине была одной из причин, по которой мужчины старались избежать призыва на фронт.Иссякающая помощьПрезидент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который опубликовал Белый дом."Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине", – сказано в документе.Накануне администрация США объявила о выделении первого в нынешнем году и 55-го в целом пакета военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов.В Пентагоне объяснили, что средства удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер указал, что новых американских военных поставок Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей по-прежнему требует решения конгресса о выделении дополнительных бюджетных средств.По его словам, США не смогут долго поддерживать Украину, предоставляя ей новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих складов.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.В свою очередь советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что США по-прежнему не планируют отправку американских военных Киеву."У США не будет военных на Украине. Мы не намерены и не планируем это делать", – сообщил он.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует направлять войска на Украину, и посоветовал президенту Франции консультироваться по важным вопросам с НАТО и его членами.Президент России Владимир Путин заверил, что если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам."Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", – сказал Путин.

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Сергей Зуев

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