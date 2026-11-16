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Украинцу грозит тюрьма на Гавайях за нападение на редкого тюленя

Украинцу грозит тюрьма на Гавайях за нападение на редкого тюленя - 16.11.2026 Украина.ру

Украинцу грозит тюрьма на Гавайях за нападение на редкого тюленя

Судебный процесс по делу украинца Игоря Литвинчука, обвиняемого в атаке на редкого гавайского тюленя-монаха, стартует на Гавайях 19 января, говорится в судебных документах

2026-11-16T07:33

2026-11-16T07:33

2026-11-16T07:33

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Перед стартом основного разбирательства стороны встретятся на предварительном слушании, которое запланировано на 8 января. Сам инцидент случился утром 5 мая на побережье города Лахайна на острове Мауи. Фигурант дела, живущий в штате Вашингтон, прилетел на острова на отдых. Находясь на мелководье, мужчина заметил тюленя-монаха, который играл в воде с бревном.Как следует из обвинительного заключения и записей с камер очевидцев, турист схватил булыжник размером с кокос и прицельно швырнул его в голову животного. Испуганный тюлень выпрыгнул из воды, уплыл в сторону рифа и полтора часа лежал там почти без движения.Отдыхающие на пляже возмутились поступком мужчины и предупредили его о вызове полиции. В ответ Литвинчук покинул берег, бросив фразу о том, что ему безразличны последствия, а его состояния хватит на оплату любых штрафов.Теперь туристу грозит до одного года лишения свободы по каждому из пунктов обвинения — суммарно до двух лет заключения. Кроме того, суд может обязать его выплатить до 170 тысяч долларов штрафа. Гавайские тюлени-монахи находятся под особой охраной: по оценкам на 2021 год, в мире насчитывалось всего около 1,6 тысячи этих животных.Еще о развлечениях украинских туристов - в материале Зоосадизм в Омане: украинский турист извинился за дикие развлечения с черепахой на сайте Украина.ру.

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