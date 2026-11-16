https://ukraina.ru/20261116/sily-pvo-otrazili-massirovannuyu-ataku-bpla-na-moskvu-rezhim-trevogi-sokhranyaetsya-1084517108.html

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Режим тревоги сохраняется

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Режим тревоги сохраняется - 16.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Режим тревоги сохраняется

Киевский режим предпринял очередную попытку массированной атаки БПЛА на Москве. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин в ночь на 16 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"

2026-11-16T01:11

2026-11-16T01:11

2026-11-16T01:11

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россия

московская область

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сергей собянин

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спецоперация

минобороны рф

бпла

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. В Московской области сохраняется объявленный ранее режим тревоги по БПЛА."Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", — говорится в первом сообщении Собянина от 20:04 мск.По информации мэра на 23:49 мск, число сбитых под Москвой вражеских дронов достигло 82.В настоящее время аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Кроме того, на юго-западном направлении остаётся закрытым аэропорт Калуги.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 230 украинских беспилотников, за сутки — 763.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261115/u-nas-poyavilis-lazery-knutov-nazval-oruzhie-kotoroe-effektivno-sbivaet-drony-1084510995.html

россия

московская область

москва

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