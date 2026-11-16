Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Режим тревоги сохраняется - 16.11.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Режим тревоги сохраняется
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Режим тревоги сохраняется - 16.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Режим тревоги сохраняется
Киевский режим предпринял очередную попытку массированной атаки БПЛА на Москве. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин в ночь на 16 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"
2026-11-16T01:11
2026-11-16T01:11
украина.ру
россия
московская область
москва
сергей собянин
пво
сво
спецоперация
минобороны рф
бпла
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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. В Московской области сохраняется объявленный ранее режим тревоги по БПЛА."Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", — говорится в первом сообщении Собянина от 20:04 мск.По информации мэра на 23:49 мск, число сбитых под Москвой вражеских дронов достигло 82.В настоящее время аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Кроме того, на юго-западном направлении остаётся закрытым аэропорт Калуги.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 230 украинских беспилотников, за сутки — 763.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261115/u-nas-poyavilis-lazery-knutov-nazval-oruzhie-kotoroe-effektivno-sbivaet-drony-1084510995.html
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украина.ру, россия, московская область, москва, сергей собянин, пво, сво, спецоперация, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Московская область, Москва, Сергей Собянин, ПВО, СВО, Спецоперация, Минобороны РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Режим тревоги сохраняется

01:11 16.11.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Киевский режим предпринял очередную попытку массированной атаки БПЛА на Москве. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин в ночь на 16 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. В Московской области сохраняется объявленный ранее режим тревоги по БПЛА.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", — говорится в первом сообщении Собянина от 20:04 мск.
По информации мэра на 23:49 мск, число сбитых под Москвой вражеских дронов достигло 82.
В настоящее время аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Кроме того, на юго-западном направлении остаётся закрытым аэропорт Калуги.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 230 украинских беспилотников, за сутки — 763.
- РИА Новости, 1920, 15.11.2026
Вчера, 19:31
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