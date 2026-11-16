МИД России проверит заявление Эстонии о границе — Захарова
02:23 16.11.2026 (обновлено: 02:26 16.11.2026)
© Фото : МИД РФ
© Фото : МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Таллина о намерении принять решение о закрытии границы с Россией будет проверено. Об этом в ночь на 16 ноября сообщает РИА Новости
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в воскресенье объявил, что правительство прибалтийской республики с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией.
"Проверим всё это на достоверность", — сказала Захарова.
В комментарии агентству она добавила, что если это реальные планы Таллина, то "они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии".
О намерении Эстонии с 1 декабря закрыть все пограничные переходы на границе с Россией Цахкна написал в соцсети Х. В качестве причины он указал произошедший в ночь на субботу инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому Таллин бездоказательно обвинил Москву.
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Ранее сообщалось, что в Эстонии перед судом предстала 62-летняя местная жительница, попытавшаяся перевезти через российскую границу две сковородки, упаковку фильтров для кофеварки и наличные в размере 50 евро.
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