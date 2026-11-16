МИД России проверит заявление Эстонии о границе — Захарова - 16.11.2026 Украина.ру
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МИД России проверит заявление Эстонии о границе — Захарова
МИД России проверит заявление Эстонии о границе — Захарова - 16.11.2026 Украина.ру
МИД России проверит заявление Эстонии о границе — Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Таллина о намерении принять решение о закрытии границы с Россией будет проверено. Об этом в ночь на 16 ноября сообщает РИА Новости
2026-11-16T02:23
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в воскресенье объявил, что правительство прибалтийской республики с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией."Проверим всё это на достоверность", — сказала Захарова.В комментарии агентству она добавила, что если это реальные планы Таллина, то "они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии".О намерении Эстонии с 1 декабря закрыть все пограничные переходы на границе с Россией Цахкна написал в соцсети Х. В качестве причины он указал произошедший в ночь на субботу инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому Таллин бездоказательно обвинил Москву.Компания производит БПЛА, электрооптические системы разведки и наблюдения. В её здании в Виимси ночью пытались устроить пожар, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Власти задержали восемь подозреваемых, все они из Латвии.Ранее сообщалось, что в Эстонии перед судом предстала 62-летняя местная жительница, попытавшаяся перевезти через российскую границу две сковородки, упаковку фильтров для кофеварки и наличные в размере 50 евро.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, мид, мид рф, мария захарова, эстония, граница, государственная граница, латвия, русофобия, прибалтика, постсоветское пространство
Украина.ру, Новости, Россия, МИД, МИД РФ, Мария Захарова, Эстония, граница, государственная граница, Латвия, Русофобия, Прибалтика, постсоветское пространство

МИД России проверит заявление Эстонии о границе — Захарова

02:23 16.11.2026 (обновлено: 02:26 16.11.2026)
 
© Фото : МИД РФ
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Таллина о намерении принять решение о закрытии границы с Россией будет проверено. Об этом в ночь на 16 ноября сообщает РИА Новости
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в воскресенье объявил, что правительство прибалтийской республики с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией.
"Проверим всё это на достоверность", — сказала Захарова.
В комментарии агентству она добавила, что если это реальные планы Таллина, то "они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии".
О намерении Эстонии с 1 декабря закрыть все пограничные переходы на границе с Россией Цахкна написал в соцсети Х. В качестве причины он указал произошедший в ночь на субботу инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому Таллин бездоказательно обвинил Москву.
Компания производит БПЛА, электрооптические системы разведки и наблюдения. В её здании в Виимси ночью пытались устроить пожар, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Власти задержали восемь подозреваемых, все они из Латвии.
Ранее сообщалось, что в Эстонии перед судом предстала 62-летняя местная жительница, попытавшаяся перевезти через российскую границу две сковородки, упаковку фильтров для кофеварки и наличные в размере 50 евро.
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