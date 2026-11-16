Помощь Украине тянет ЕС на дно — депутат Европарламента - 16.11.2026 Украина.ру
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Помощь Украине тянет ЕС на дно — депутат Европарламента
Помощь Украине тянет ЕС на дно — депутат Европарламента - 16.11.2026 Украина.ру
Помощь Украине тянет ЕС на дно — депутат Европарламента
Постоянная финансовая поддержка Киева усугубляет кризис в Евросоюзе и топит европейскую экономику, посетовал словацкий депутат Европарламента и лидер партии "Республика" Милан Угрик, передает 16 ноября РИА Новости
2026-11-16T08:00
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По словам политика, руководство объединения вместо защиты благополучия собственных граждан продвигает чужие интересы и вводит санкции, которые разрушают экономику самого блока. Угрик отметил, что Брюсселю пора отказаться от риторики о "войне до последнего солдата" и перейти к суверенному курсу, так как расплачиваться за нынешние решения приходится простым жителям Словакии.Парламентарий подчеркнул, что многомиллиардные кредиты и субсидии для Украины провоцируют рост инфляции, загоняют европейские страны в долги и лишают их конкурентоспособности. Все это напрямую бьет по уровню жизни людей и подрывает доверие к институтам Евросоюза. При этом брюссельские чиновники продолжают вливать деньги в чужой конфликт, игнорируя финансовые трудности собственного населения.Схожую позицию ранее озвучивал президент Словакии Петер Пеллегрини. В начале ноября он указал, что украинский кризис истощает Европу как в экономическом, так и в моральном плане. По мнению словацкого лидера, миллиарды евро, уходящие на поддержку Киева, в итоге недополучают больницы, школы и инфраструктура внутри самого ЕС.Подробнее об усталости от конфликта - в материале Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Словакия, Украина, ЕС, Европарламент, Украина.ру

Помощь Украине тянет ЕС на дно — депутат Европарламента

08:00 16.11.2026 (обновлено: 08:11 16.11.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Постоянная финансовая поддержка Киева усугубляет кризис в Евросоюзе и топит европейскую экономику, посетовал словацкий депутат Европарламента и лидер партии "Республика" Милан Угрик, передает 16 ноября РИА Новости
По словам политика, руководство объединения вместо защиты благополучия собственных граждан продвигает чужие интересы и вводит санкции, которые разрушают экономику самого блока.
Угрик отметил, что Брюсселю пора отказаться от риторики о "войне до последнего солдата" и перейти к суверенному курсу, так как расплачиваться за нынешние решения приходится простым жителям Словакии.
Парламентарий подчеркнул, что многомиллиардные кредиты и субсидии для Украины провоцируют рост инфляции, загоняют европейские страны в долги и лишают их конкурентоспособности. Все это напрямую бьет по уровню жизни людей и подрывает доверие к институтам Евросоюза.
При этом брюссельские чиновники продолжают вливать деньги в чужой конфликт, игнорируя финансовые трудности собственного населения.
Схожую позицию ранее озвучивал президент Словакии Петер Пеллегрини. В начале ноября он указал, что украинский кризис истощает Европу как в экономическом, так и в моральном плане. По мнению словацкого лидера, миллиарды евро, уходящие на поддержку Киева, в итоге недополучают больницы, школы и инфраструктура внутри самого ЕС.
Подробнее об усталости от конфликта - в материале Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом на сайте Украина.ру.
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